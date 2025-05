Les Canadiens et Canadiennes d'un océan à l'autre sont invités à organiser une course, à faire du bénévolat ou à s'inscrire à Canards en Cavale 2025. Les participants peuvent commencer dès aujourd'hui en fixant des objectifs de collecte de fonds et en suscitant l'intérêt des participants et des supporteurs locaux. Chaque étape contribue à assurer un avenir meilleur aux milieux humides du Canada. Le coût d'inscription pour les coureurs adultes est de 30 $ et celui pour les coureurs enfants est de 15 $.

Organiser des courses et fixer des objectifs

Inspirez votre milieu de travail ou unissez votre collectivité autour de la conservation en organisant une course. CIC fournit les outils nécessaires pour soutenir votre course Canards en Cavale et sensibiliser les gens à la conservation des milieux humides au Canada. Les organisateurs de courses n'ont qu'à choisir un sentier, un parc ou un itinéraire et nous leur fournirons les ressources nécessaires pour que l'événement soit couronné de succès et qu'il soutienne les efforts de conservation. CIC fournit également des ressources créatives pour aider à faire connaître l'événement et contribuer aux efforts de collecte de fonds.

Pourquoi courir pour les milieux humides?

Les milieux humides sont des composantes inestimables et essentielles du paysage canadien. Ils purifient notre eau, nous protègent des inondations et des incendies, stockent le carbone et servent d'habitat à la faune et à la flore. Ce sont des espaces naturels où les Canadiens et Canadiennes se retrouvent pour se divertir et se sentir bien. Leur santé a un impact direct sur notre environnement, notre économie, nos collectivités et notre qualité de vie.

Les chiffres ne mentent pas

Ces fabuleux écosystèmes ont besoin de nous. Beaucoup d'entre eux ont disparu et d'autres sont détruits chaque jour. Enfilez vos espadrilles et courez avec nous pour sauvegarder ces espaces vitaux. Chaque petit pas compte!

550 espèces dépendent des zones humides

97 de ces espèces sont en danger

80 000 $ amassés en 2024

Tirer parti de la réussite

Canards en Cavale 2025 reflète l'engagement de CIC en faveur de l'amélioration et de la croissance continues. En plus du nombre croissant de coureurs année après année, la course de cette année s'accompagne d'une nouvelle application de collecte de fonds qui simplifiera la collecte de fonds et célébrera les réalisations.



Pour la première fois, Canards en Cavale aura également lieu dans la province de Québec! La nouvelle course aura lieu au parc du Grand-Héron à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier le 14 juin 2025 à 10 h.

Unir un pays de champions de la conservation

Les courses Canards en Cavale donnent l'occasion aux Canadiens et Canadiennes de tous âges de se rapprocher de la nature tout en soutenant une cause essentielle. Réunissant routes pittoresques et camaraderie de passionnés de la conservation partageant les mêmes idées, chaque course souligne l'importance des milieux humides pour la biodiversité, la résilience climatique et les collectivités qui en dépendent.

En savoir plus et s'inscrire

Pour plus d'information sur Canards en Cavale 2025, notamment sur les lieux des courses, les modalités d'inscription et les possibilités de collecte de fonds, consultez le site http://www.canards.ca/courir.

Ressources Canards en Cavale

Faites passer le mot sur Canards en Cavale avec des images et des documents conçus spécifiquement pour les participants et les directeurs de course à utiliser dans les médias sociaux, les courriels et plus encore.

Commandité par Bass Pro Shops & Cabela's Canada

CIC est reconnaissant à Bass Pro Shops et Cabela's Canada pour leur soutien et leur parrainage au cours des trois dernières années. L'an dernier, Canards en Cavale a permis de recueillir plus de 80 000 $ pour aider à assurer la conservation et la restauration des précieux milieux humides du Canada. Cette année, nous sommes bien partis pour dépasser nos objectifs, car nous avons prévu encore plus de courses, de participants et de collectes de fonds.

À propos de Canards Illimités Canada

Canards Illimités Canada (CIC) est le plus grand organisme de conservation des terres du pays et un chef de file en matière de conservation des milieux humides. Organisme de bienfaisance enregistré, CIC s'appuie sur des données scientifiques fiables et s'associe au gouvernement, à l'industrie, aux organismes sans but lucratif, aux peuples autochtones et aux propriétaires fonciers pour assurer la conservation des milieux humides qui sont essentiels à la sauvagine, à la faune et à l'environnement. Pour en savoir plus sur les solutions et services environnementaux innovants de CIC, visitez le site https://www.canards.ca.

