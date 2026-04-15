Semaine d'action : Des gouvernements mauvais pour la santé

MONTRÉAL, le 15 avril 2026 /CNW/ - La Coalition solidarité santé tient cette semaine des actions partout au Québec sous le thème « Des gouvernements mauvais pour la santé ». À Montréal, une centaine de personnes, principalement des travailleuses et travailleurs du réseau de la santé affilié au Conseil central du Montréal métropolitain-CSN et à l'APTS, mais également des groupes communautaires comme l'Union des consommateurs se sont rassemblés aujourd'hui au pied du pont Jacques-Cartier pour porter leur message.

Pour la Coalition solidarité santé, les gouvernements qui se sont succédé depuis 30 ans partagent tous une part de responsabilité dans la situation actuelle. Ils ont tous contribué à fragiliser le réseau public, à fragmenter les services et à affaiblir le communautaire tout en mettant en place des conditions favorables à l'expansion du secteur privé. La coalition estime qu'un changement de cap s'impose, une vision largement partagée par la population.

« Depuis 30 ans, des politiciens se font élire en promettant de sauver le réseau public, mais à peine quelques années plus tard, ils laissent derrière eux un système encore plus mal en point, dénonce Hugo Vaillancourt, président de la Coalition Solidarité santé. Nous leur disons : les réformes placebo et les compressions toxiques, c'est assez ! Foutez la paix à celles et ceux qui tiennent ce réseau à bout de bras et donnez-leur donc les moyens d'accomplir leur travail pour une fois. Ça, ce serait un changement ! »

Pour appuyer ses revendications en faveur du renforcement du réseau public, la coalition a produit des tracts relatant certains constats réalisés par la firme de sondage Léger en décembre 2025. Par exemple :

69 % des Québécoises et des Québécois s'opposent à l'idée de payer.

Une majorité considère que la santé ne doit pas être une source de profits.

Une personne sur quatre a éprouvé de la difficulté à accéder à un soin nécessaire. Un quart de ces personnes n'a jamais reçu de soins. 15 % d'entre elles estiment que leur état de santé s'est aggravé par manque d'accès.

68 % voient en Santé Québec un monstre bureaucratique inefficace et 63 % croient que ses gestionnaires sont trop éloignés des véritables besoins sur le terrain.

72 % des répondantes et répondants n'ont pas confiance envers les compagnies étrangères pour gérer les systèmes informatiques du réseau. Pourtant, l'État s'est placé en position de dépendance face à cinq grands géants américains du numérique.

Pour la Coalition solidarité santé, ce coup de sonde démontre que les gouvernements des 30 dernières années ne se sont pas attardés aux enjeux qui préoccupent véritablement la population. Bref, de réforme en réforme, ils ont refusé de s'attaquer à l'essentiel : financer les services et les soins adéquatement et assurer leur universalité sur tout le territoire. C'est pourtant ça la priorité des Québécoises et des Québécois.

À propos

La Coalition solidarité santé est un regroupement d'organisations communautaires, syndicales et citoyennes qui défend les principes de base de notre système de santé : gratuité, accessibilité, universalité et intégralité.

SOURCE Conseil central du Montréal métropolitain

Pour information : Geneviève Lambert-Pilotte : 514-266-7855 ou [email protected]