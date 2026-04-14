INVITATION AUX MÉDIAS - Rassemblement: Des gouvernements mauvais pour la santé

MONTRÉAL, le 14 avril 2026 /CNW/ - Dans le cadre de la 3e semaine nationale d'actions régionales de la Coalition solidarité santé, un rassemblement aura lieu à Montréal sous le thème Des gouvernements mauvais pour la santé.

Les gouvernements se succèdent, mais perpétuent la même logique froide : réduire la santé à une simple dépense. Sous couvert d'efficacité, ils imposent des réformes qui ne modernisent rien, des compressions qui frappent surtout l'accès aux soins et services, et des plans d'optimisation qui ne font qu'alourdir la surcharge de travail. Rien pour améliorer notre santé.

Pendant que le réseau public s'étouffe dans une pénurie soigneusement organisée, le privé prospère, attire le personnel et transforme un droit essentiel en opportunité commerciale. Il est temps de rompre avec les réformes placebo et les économies toxiques. Un réseau public fort, accessible et ancré dans ses communautés n'est pas un luxe : c'est la condition minimale d'une société qui choisit de prendre soin, plutôt que de livrer la santé au marché. Il est temps d'avoir des gouvernements qui prennent soin de notre santé !

Quoi : Point de presse durant le rassemblement de la Coalition solidarité santé sous le thème ''Des gouvernements mauvais pour la santé''

Quand : Le 15 avril à partir de 7h30 avec un point de presse à 8h30

Où : Parc des Faubourgs, près du pont Jacques-Cartier, à Montréal.

Prendra la parole :

- Hugo Vaillancourt, président et porte-parole de la Coalition Solidarité santé

Qui sera présent :

- Plusieurs organisations communautaires, citoyennes et syndicales (CSN et APTS)

À propos

La Coalition Solidarité Santé est un regroupement québécois d'organisations syndicales, communautaires et de comités de citoyennes et citoyens. Elle comprend également des groupes féministes, de personnes âgées, de personnes en situation de handicap et de personnes proches aidantes. La défense des grands principes qui constituent les pierres angulaires du réseau de santé depuis sa mise sur pied, à savoir le caractère public, la gratuité, l'accessibilité, l'universalité et l'intégralité, sont à la base de toutes les interventions de la Coalition Solidarité Santé.

SOURCE Coalition Solidarité Santé

Pour information : Geneviève Lambert-Pilotte : 514-266-7855 ou [email protected]