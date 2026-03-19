Budget provincial : la Coalition solidarité santé s'inquiète des impacts du budget provincial

QUÉBEC, le 19 mars 2026 /CNW/ - La Coalition solidarité santé, qui regroupe un large éventail d'organisations communautaires autonomes, de défense des droits, syndicales et citoyennes, s'inquiète vivement du budget d'austérité présenté par le gouvernement de la CAQ. Selon la Coalition, ce budget ne permettra pas de stopper l'effritement du système public de santé ni de renforcer adéquatement le secteur communautaire autonome. Il traduit également un manque de volonté d'agir sur les déterminants sociaux de la santé, ce qui risque d'aggraver les crises sociales déjà bien présentes au Québec.

En santé, les investissements annoncés sont nettement insuffisants pour réparer les dommages liés à l'austérité. Une telle approche forcera un nombre croissant de personnes à se tourner vers le privé pour accéder à des soins et services essentiels, souvent à grands frais. Le sous-financement compromet également le virage nécessaire vers un véritable soutien à domicile public et limite la capacité du Québec à faire face au vieillissement de la population.

« La CAQ fait preuve d'un flagrant manque de vision en santé et de services sociaux. Le manque de financement ouvre la voie à une privatisation accrue et à la marchandisation de la maladie. À terme, la population paiera plus cher pour un système moins efficace, comme on l'observe partout où ce modèle a été imposé », affirme Hugo Vaillancourt, président de la Coalition solidarité santé.

La Coalition solidarité santé est également déçue, bien que sans surprise, de l'absence de mesures concernant l'assurance médicaments. Il s'agit pourtant d'une question cruciale pour la population alors que de plus en plus de personnes se privent de médicaments faute de moyens. « Le gouvernement passe à côté d'une occasion de remettre de l'argent dans les poches de la population tout en voyant un retour sur investissement à moyen terme, quand il prévoit lui-même qu'il en aura besoin. », déplore Geneviève Lamarche, coordonnatrice de la Coalition.

Depuis 2018, nous avons sans relâche sensibilisé ce gouvernement à la pertinence d'un régime public et universel d'assurance médicaments. Il s'agit non seulement d'une politique publique favorisant la justice sociale, mais cela permettrait également de générer des économies de plusieurs milliards de dollars par année. Alors que des élections auront lieu en octobre prochain, notre coalition insiste sur la nécessité de revoir la Loi sur l'assurance médicaments dans un contexte où celle-ci aura 30 ans cette année et pour face aux défis actuels.

« La mise en place d'un véritable programme public de soutien à domicile, ainsi qu'une assurance médicaments universelle et gratuite, sont des solutions éprouvées pour améliorer l'efficacité du système et mieux contrôler les coûts. Comment expliquer que le gouvernement refuse toujours d'aller dans cette direction ? », questionne Geneviève Lamarche.

Les organismes communautaires autonomes en santé et services sociaux -- pourtant essentiels au filet social québécois -- continuent eux aussi de subir les effets du sous-financement. Ce manque de ressources, combiné à l'inaction sur les déterminants sociaux de la santé, comme le logement social ou la lutte contre la pauvreté, fragilise encore davantage le tissu social de la province.

« Le gouvernement actuel agit sans vision pour l'avenir de la société québécoise. On peut se demander pour qui il travaille réellement et quels sont ses véritables objectifs. S'il souhaite créer une société affaiblie, où les personnes sont laissées à elles-mêmes et où le privé profite des maladies, ce budget s'inscrit clairement dans cette voie. Mais si l'ambition est d'offrir un système de santé public fort, un milieu communautaire solide et des conditions favorables à la santé et au bien-être de toute la population, alors ce budget est un échec qui témoigne d'un manque de courage et de vision politique », conclut Hugo Vaillancourt.

SOURCE Coalition Solidarité Santé

Pour renseignements : Geneviève Lamarche, Coalition solidarité santé, [email protected], Cellulaire : 514-442-0577