Pénurie de personnel en Outaouais - L'APTS obtient le renouvellement de primes en imagerie médicale

LONGUEUIL, QC, le 21 mai 2026 /CNW/ - L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) annonce avoir conclu une entente de renouvellement des primes visant à répondre au manque criant de personnel en imagerie médicale en Outaouais. Cette année, l'octroi est élargi aux technologues en médecine nucléaire. Toutefois la situation reste fragile, malgré cette avancée, notamment en raison de la proximité de l'Ontario.

« Nos membres en imagerie médicale et en médecine nucléaire offrent avec passion et rigueur des services essentiels à la population. L'obtention du renouvellement et de l'élargissement de l'octroi de ces primes est une source de fierté pour l'APTS puisque ces dernières contribuent à préserver leur expertise en Outaouais, même si les conditions salariales nettement plus avantageuses en Ontario exercent une pression énorme sur notre réseau public », souligne Robert Comeau, président de l'APTS.

L'entente prévoit en effet des mesures permettant de réduire l'écart avec l'Ontario, dont un montant forfaitaire annuel variant entre 18 000 $ et 22 000 $ selon les centres hospitaliers et une prime de 10 % du salaire pour la période estivale, applicables jusqu'au 30 mars 2028.

L'APTS invite de nouveau le gouvernement à mettre en place des solutions durables plutôt que de multiplier les mesures ponctuelles en période de crise, un besoin reconnu par la première ministre, Christine Fréchette, lors du débat à la chefferie de la CAQ, le 21 mars dernier.

« Cette entente est une bonne nouvelle pour la région, il faut le reconnaître, mais elle ne règle pas le problème de fond. Doit-on attendre une nouvelle perte d'expertise avant d'agir? À l'APTS, nous sommes prêt•e•s à travailler dès maintenant pour convenir de solutions durables », conclut Stéphanie Léger-Roussel, représentante nationale de l'APTS en Outaouais.

À propos de l'APTS

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente plus de 68 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

SOURCE Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

Pour renseignements : Maxime Clément, Conseiller aux communications et aux relations publiques, Cell. : 514 792-0481; Stéphanie Léger-Roussel, Représentante nationale de l'APTS en Outaouais, Cell. : 819 665-4267