Cette semaine, le ministre Guilbeault voyage virtuellement dans tout le pays pour rencontrer des communautés autochtones et des organismes voués aux langues autochtones, visitant une région différente par jour

OTTAWA, ON, le 17 mars 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît que les peuples autochtones sont les mieux placés pour diriger la revitalisation des langues autochtones. Cette semaine, l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, voyage virtuellement dans tout le pays pour rencontrer des communautés autochtones et des organismes voués aux langues autochtones afin de les entendre au sujet de l'impact et de l'importance de leurs efforts visant à revitaliser et à renforcer leurs langues. Aujourd'hui, le ministre Guilbeault rencontre des groupes (de façon virtuelle) pour en apprendre un peu plus au sujet des projets liés aux langues autochtones dans l'Ouest canadien. Il s'est rendu virtuellement au Québec lundi et en Ontario mardi. Il se rendra dans les communautés du Nord jeudi et dans l'Atlantique vendredi.

Aujourd'hui, le ministre a rencontré les deux groupes suivants :

Le Prairies to Woodlands Indigenous Language Revitalization Circle, qui offre quelque 300 heures de soutien par l'entremise d'un programme de mentor/maître-apprenti et plus de 40 heures sous la forme d'ateliers mentor/maître-apprenti pour enseigner le michif et d'autres langues autochtones, comme le saulteaux, le cri et d'autres langues parlées au Manitoba , en plus de mener des recherches et des consultations et de concevoir des ressources pédagogiques;

, en plus de mener des recherches et des consultations et de concevoir des ressources pédagogiques; Trois Premières Nations de la Colombie-Britannique soutenues par le First Peoples' Cultural Council, qui administre le volet des langues autochtones à titre de partenaire tiers de prestation de services. En 2020-2021, près de 120 projets communautaires recevront du financement pour donner au-delà de 17 000 heures de cours de langue à plus de 6 400 participants, en plus de mettre au point au moins 3 000 ressources langagières différentes dans 29 des 34 langues autochtones parlées par les Premières Nations de la Colombie-Britannique.

Le ministre Guilbeault a également annoncé que le gouvernement fédéral versait plus de 25,7 millions de dollars afin de financer 486 projets comme ceux-ci au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique, pour un investissement totalisant plus de 31,6 millions de dollars en 2019-2021.

Dans le cadre du Programme des langues et cultures autochtones, le gouvernement du Canada a investi plus de 60 millions de dollars en 2019-2021 pour soutenir les efforts des peuples autochtones visant à se réapproprier, à revitaliser, à maintenir et à renforcer leurs langues et cultures. Grâce à l'investissement important pour les langues autochtones prévu dans le budget de 2019, nous verrons la plus grande croissance du soutien aux langues autochtones dans l'histoire de ce programme, la majorité de ces fonds allant directement aux communautés et organisations autochtones pour soutenir leurs besoins linguistiques uniques.

La langue et la culture sont au cœur de la guérison, de l'estime de soi et de l'identification; elles constituent le fondement de communautés saines. Le Rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées exhorte le gouvernement du Canada à donner aux femmes et aux filles autochtones, ainsi qu'aux personnes 2ELGTBQQIA +, les moyens d'agir grâce au pouvoir de transformation de la culture. Par des mesures comme celles-ci, les femmes et les filles autochtones et les personnes 2ELGTBQQIA+ se réapproprient leur langue et leurs connaissances culturelles, puis les utilisent comme un outil authentique et puissant afin de raconter leurs propres histoires, dans leurs propres mots.

Citations

« La langue ne reflète pas que notre identité en tant que personne ou communauté, elle perpétue aussi notre histoire commune et notre patrimoine culturel, en plus de révéler nos rêves d'avenir. C'est pourquoi la revitalisation des langues autochtones dans l'Ouest canadien, comme partout ailleurs au Canada, est et demeurera une grande priorité pour moi, pour notre gouvernement et pour toute la population canadienne. »

-- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Notre gouvernement sait qu'il est important de préserver et de renforcer les cultures, les traditions et les langues autochtones. C'est pourquoi nous continuons d'accroître notre investissement dans les communautés, partout au Canada, où les langues autochtones sont parlées et où elles font partie du quotidien. Les langues autochtones sont une source de vitalité et de force, en particulier dans le Nord et l'Arctique. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord

« La langue décrit qui nous sommes, notre identité, nos sentiments, notre culture et notre histoire. Au Canada, il existe plus de 60 langues autochtones, et nous savons que nous devons les protéger, les promouvoir et encourager leur maîtrise. Nous travaillons à démanteler les systèmes coloniaux qui ont menacé les peuples autochtones et leurs langues pendant des générations. Le Programme des langues et cultures autochtones fait partie de notre travail en partenariat avec les peuples autochtones pour mettre en œuvre les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation et pour répondre au Rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. »

- L'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Le gouvernement du Canada doit appuyer ceux qui savent le mieux comment revitaliser leurs propres langues, en utilisant des approches fondées sur les distinctions et adaptées à leurs besoins et circonstances uniques. Conformément à notre engagement, nous continuerons à soutenir et à financer les organisations autochtones dans leurs efforts en vue de se réapproprier, renforcer, promouvoir et revitaliser les langues autochtones. »

- L'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones

« De concert avec nos organismes partenaires, nous sommes honorés d'œuvrer à redynamiser et à revitaliser le michif et d'autres langues métisses et autochtones, en plus de tisser des liens entre les communautés au-delà des frontières, des limites et des générations. Nous sommes reconnaissants envers Patrimoine canadien qui nous permet de poursuivre ces travaux tellement cruciaux. »

-- Verna Demontigny et Heather Souter, cofondatrices du Prairies to Woodlands Indigenous Language Revitalization Circle

« Nos langues autochtones ne sont parlées nulle part ailleurs dans le monde. Grâce à ce financement, nous faisons un pas de plus pour protéger une partie très importante du patrimoine culturel propre au Canada et pour revitaliser nos langues, tout en créant des emplois qui sont déterminants pour perpétuer le savoir cumulé pendant des millénaires. »

-- Karen Aird, présidente-directrice générale par intérim, First Peoples' Cultural Council

Les faits en bref

Le budget de 2019 proposait d'investir 333,7 millions de dollars sur cinq ans, et 115,7 millions de dollars par année par la suite, afin de soutenir des projets communautaires de revitalisation des langues autochtones.

La Loi sur les langues autochtones a reçu la sanction royale le 21 juin 2019. Patrimoine canadien collabore avec des partenaires et organisations autochtones afin de la mettre en œuvre et d'élaborer une nouvelle approche pour investir dans les langues autochtones.

Produits connexes

Liens connexes

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Camille Gagné-Raynauld, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien, [email protected] ; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected] ; Celia Sollows, Agente de communications, First Peoples' Cultural Council, [email protected], 250-818-7655|

Liens connexes

www.pch.gc.ca