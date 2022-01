L'étude approfondie, commandée par Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale, gracieuseté de la Canada Vie, et menée par Recherche en santé mentale Canada en décembre 2021, prenait en compte une multitude de facteurs en ce qui a trait à la façon dont les employés se sentent au travail actuellement. Ces facteurs visent notamment l'engagement, la reconnaissance, la charge de travail et la sécurité.

« Le nombre de Canadiens faisant état d'épuisement professionnel est alarmant, déclare Mary Ann Baynton, directrice générale, Stratégies et collaboration, Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale. Ce n'est pas surprenant. Nous nous retrouvons encore une fois en période d'extrême incertitude, tandis que la pandémie nous fait vivre une nouvelle série de hauts et de bas. Les niveaux d'anxiété et d'épuisement atteignent de nouveaux sommets pour bon nombre d'entre nous. »

Toujours selon Mme Baynton, bien que les signes et les symptômes peuvent varier, l'épuisement professionnel est souvent caractérisé par la fatigue, le cynisme, la négativité et une efficience réduite au travail. La situation est plus répandue chez les gens qui se fixent des attentes élevées, qui reçoivent des demandes déraisonnables ou qui sentent que leurs efforts ne sont pas appréciés. Bien qu'il ne constitue pas en soi une maladie mentale, l'épuisement professionnel peut être débilitant et durable. C'est pourquoi les stratégies de prévention et d'atténuation sont si importantes.

Cinq industries affichent des taux d'épuisement professionnel supérieurs à la moyenne nationale de 35 pour cent :

Santé et soins aux patients (53 pour cent)

Transport (40 pour cent)

Finance, droit et assurance (39 pour cent)

Éducation et soins aux enfants (38 pour cent)

Premiers répondants (36 pour cent)

Dans l'industrie de la santé et des soins aux patients, une proportion faramineuse de 66 pour cent des infirmiers et infirmières a fait état d'épuisement professionnel. Les professionnels de santé mentale suivaient de près à 61 pour cent, tandis que tous les autres secteurs de l'industrie affichaient un taux d'épuisement professionnel supérieur à la moyenne canadienne de 35 pour cent.

« Les niveaux d'épuisement professionnel au sein du personnel infirmier canadien ont bondi pendant la pandémie, affirme Tim Guest, Association des infirmières et infirmiers du Canada. Les niveaux étaient déjà élevés avant 2020 et la pandémie n'a fait qu'aggraver la situation. L'AIIC est profondément préoccupée et continuera de pousser pour l'obtention de ressources accessibles en matière de santé mentale adaptées aux besoins des professionnels de la santé. »

L'étude fait également ressortir que peu de Canadiens estiment recevoir un niveau de soutien adéquat de leur employeur; seulement un tiers des répondants ont indiqué que leur compagnie s'engage à offrir un environnement de travail à faible niveau de stress.

« Le nombre élevé de répondants ayant signalé des lacunes en matière de soutien psychologique au travail est troublant, déclare Michael Cooper, vice-président, Recherche en santé mentale Canada. Dans le contexte de pandémie, il est plus important que jamais pour les employeurs de considérer de nouvelles approches en matière de leadership pour venir en aide aux employés le plus à risque de souffrir d'épuisement professionnel. S'ils ne le font pas, les répercussions peuvent être considérables. »

Pour obtenir de l'aide en matière de prévention de l'épuisement professionnel pour vous-même et pour les autres, consultez le site Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale. Les employeurs ont également accès à des ressources et à des outils gratuits visant à réduire le risque d'épuisement professionnel en milieu de travail.

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 170 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.

Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule compagnie, la Canada Vie. Aujourd'hui, nous sommes heureux de servir plus de 12 millions de clients d'un océan à l'autre.

Suivez-nous sur Facebook , Twitter , Instagram, YouTube et LinkedIn.

À propos de Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale

Créé en 2007, le site Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale est une source importante de ressources et d'outils pratiques et gratuits et est conçu pour aider à prévenir et à gérer les problèmes de santé mentale en milieu de travail et à intervenir, le cas échéant. Le Canada est reconnu dans le monde entier comme un chef de file en ce qui a trait à la santé mentale en milieu de travail. De nombreuses personnes et organisations ont contribué à cette notoriété, et nous nous sentons privilégiés d'avoir joué un rôle dans beaucoup d'initiatives importantes. Pour en savoir plus, visitez le site strategiesdesantementale.com.

À propos de Recherche en santé mentale Canada

Recherche en santé mentale Canada (RSMC) est un organisme de bienfaisance national qui se consacre à améliorer la qualité de vie d'un Canadien sur cinq aux prises avec un problème de santé mentale ainsi que les familles, les proches aidants et les collectivités. Nous faisons progresser les connaissances en matière de santé mentale fondées sur des preuves, qui permettent de résoudre des problèmes et sont applicables dans la vraie vie.

SOURCE Canada Vie

Renseignements: Kim Forgetta, Directrice adjointe principale, Relations avec les médias et Affaires publiques, Stratégies en milieu de travail sur la santé mentale / La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie, 226 373-4149, [email protected]; David A. Morris, Directeur général, Communications, Échelle nationale, Recherche en santé mentale Canada, 613 323-0428, [email protected]