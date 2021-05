Quarante-trois pour cent des professionnels prévoient de prendre au moins trois semaines de congé cette année

TORONTO, le 25 mai 2021 /CNW/ - De nombreux travailleurs sont épuisés et prêts à rattraper le temps de vacances perdu, selon une nouvelle étude de Robert Half, un cabinet international de recrutement. Plus de 4 professionnels sondés sur 10 (43 %) ont dit être plus épuisés au travail aujourd'hui qu'il y a un an, ce qui représente une hausse par rapport au résultat de 33 % obtenu dans un sondage semblable de 2020. Parmi les employés éprouvant une fatigue accrue, 42 % ont attribué la situation à une charge de travail plus lourde1.

« Au cours des 14 derniers mois, de nombreux professionnels ont dû composer avec une charge de travail accrue, des heures de travail plus longues, un minimum de vacances et des responsabilités personnelles et professionnelles difficiles à concilier, a déclaré David King, président de district principal de Robert Half au Canada. L'épuisement professionnel étant clairement à la hausse, il est maintenant temps pour les organisations d'encourager leurs employés à accorder la priorité à la santé mentale et au bien-être, notamment en les invitant à prendre des congés cet été afin qu'ils puissent se reposer et refaire le plein d'énergie. »

Une demande refoulée en matière de vacances

Dans un sondage distinct mené auprès de professionnels2 :

Un répondant sur cinq a déclaré avoir renoncé à des congés payés en 2020.

Quarante-trois pour cent prévoient de prendre plus de trois semaines de vacances cette année.

Cinquante pour cent sont prêts à voyager et à se déconnecter complètement du travail; en comparaison, 43 % préfèrent des vacances à la maison et seulement 7 % préfèrent combiner travail et loisirs pendant leurs vacances.

Cependant, se déconnecter pourrait s'avérer difficile pour 32 % des employés, qui ont admis qu'ils feraient fréquemment un suivi du travail pendant leurs vacances cet été1.

« Pour permettre aux membres de leur équipe de planifier des vacances essentielles, les gestionnaires doivent planifier activement la présence d'employés pendant les absences, y compris en embauchant des professionnels contractuels, et donner le bon exemple en prenant leurs propres congés pour se déconnecter du travail », a ajouté M. King.

