MONTRÉAL, le 4 juin 2025 /CNW/ - Un rapport spécial de l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances révèle que les inquiétudes des Canadiens concernant leurs finances personnelles ont augmenté dans un contexte d'incertitude économique et de volatilité des marchés.

Le sondage a examiné l'évolution des préoccupations des Canadiens concernant leurs finances et les conditions économiques actuelles entre mars et avril 2025 :

Considérations sur le coût de la vie : 78 % des personnes interrogées ont déclaré être de plus en plus préoccupées par le coût de la vie en avril, soit une augmentation de 17 points par rapport aux 61 % interrogés en mars.

Intensification des inquiétudes concernant l'inflation : Plus des trois quarts (76 %) déclarent que leurs inquiétudes concernant l'inflation se sont accrues - une augmentation de 16 points par rapport à 60 %.

Température des tarifs douaniers : Les inquiétudes concernant l'impact des droits de douane américains sont passées de 65 % à 74 %.

Risques croissants de récession : Les inquiétudes des Canadiens concernant la perspective d'une récession économique sont passées de 60 % à 74 %.

Le pouls des finances personnelles : Près de trois personnes sur cinq (58 %) se disent plus préoccupées par leur situation financière, une augmentation de 16 points par rapport aux 42 % du mois de mars.

De plus, près d'un quart (24 %) des personnes interrogées ont déclaré en avril être de plus en plus préoccupées par la perspective de perdre leur emploi.

« La confiance des consommateurs canadiens a récemment chuté à son plus bas niveau depuis au moins six décennies en raison de la crainte que la guerre commerciale ne leur fasse perdre leur emploi et ne nuise à leur sécurité financière. Toutefois, le sentiment s'est légèrement amélioré en avril, avec une désescalade partielle de la guerre commerciale. La reprise plus récente des marchés boursiers devrait continuer à soutenir la confiance en mai, a déclaré Sal Guatieri, économiste principal, BMO. Bien que les Études économiques BMO s'inquiètent de l'impact économique des tarifs douaniers, nous sommes moins préoccupés par les perspectives d'inflation, étant donné que les tarifs de rétorsion sur les importations en provenance des États-Unis ont été limités. L'inflation de l'IPC se maintiendra probablement près de l'objectif de 2 % de la Banque du Canada cette année, ce qui ouvrira la voie à de nouvelles réductions des taux directeurs. »

« De nombreux Canadiens et leurs familles sont, à juste titre, plus préoccupés par leurs finances et prennent des mesures proactives pour protéger leur avenir financier, a ajouté Anthony (Tony) Tintinalli, chef, Ventes spécialisées, BMO. À BMO, notre équipe d'experts est à la disposition des Canadiens pour les aider à élaborer un plan financier personnalisé et à l'adapter en fonction de l'évolution de la situation ou de l'apparition de nouveaux objectifs. Grâce à la planification et à une approche disciplinée des dépenses, les Canadiens seront en mesure de naviguer dans un environnement difficile, d'atteindre leurs objectifs financiers et d'améliorer leurs finances en toute confiance. »

« Bien qu'il ait été difficile de naviguer sur les marchés dans le contexte de l'incertitude récente, nous restons attachés à des portefeuilles bien équilibrés et bien diversifiés, a précisé Brent Joyce, stratège en chef, Placements de BMO Gestion privée de placements. Les périodes d'incertitude peuvent également être l'occasion de réévaluer la tolérance au risque, mais les décisions doivent être prises dans une perspective à long terme. Un conseiller de confiance peut aider les gens à déterminer la meilleure voie à suivre. »

Le sondage BMO d'avril a également révélé que les baby-boomers sont les plus préoccupés par le coût de la vie (84 %), les tarifs douaniers (83 %), la perspective d'une récession économique (82 %) et l'inflation (80 %), tandis que les membres de la génération Z sont les plus préoccupés par la perspective de perdre leur emploi (37 %).

BMO aide les Canadiens à améliorer leurs finances

BMO offre des conseils et des ressources pour aider les Canadiens à garder le cap sur leurs objectifs financiers et à améliorer leurs finances en périodes d'incertitudes :

Commencez à planifier tôt : La description des objectifs financiers à court et à long terme permet de définir les solutions de placement et d'épargne appropriées à intégrer à un plan financier.

La description des objectifs financiers à court et à long terme permet de définir les solutions de placement et d'épargne appropriées à intégrer à un plan financier. Pratiquez la discipline : Gérez vos dépenses, révisez vos budgets et incluez dans les dépenses toute cotisation automatique par le biais de cotisations préautorisées aux régimes d'épargne. Le suivi des dépenses à l'aide d'un budget mensuel permettra de suspendre ou de diminuer le montant des dépenses dans le programme d'épargne continue en cas de besoin ou d'augmenter le montant lorsque le budget le permet.

Gérez vos dépenses, révisez vos budgets et incluez dans les dépenses toute cotisation automatique par le biais de cotisations préautorisées aux régimes d'épargne. Le suivi des dépenses à l'aide d'un budget mensuel permettra de suspendre ou de diminuer le montant des dépenses dans le programme d'épargne continue en cas de besoin ou d'augmenter le montant lorsque le budget le permet. Constituez un fonds d'urgence : Essayez d'épargner au moins trois à six mois de frais de subsistance pour faire face à des dépenses imprévues ou à une perte de revenus.

Essayez d'épargner au moins trois à six mois de frais de subsistance pour faire face à des dépenses imprévues ou à une perte de revenus. Diversifiez vos placements : Répartissez vos placements entre différentes catégories d'actifs, secteurs et zones géographiques afin de réduire les risques.

Répartissez vos placements entre différentes catégories d'actifs, secteurs et zones géographiques afin de réduire les risques. Élaborez des stratégies de simulations de crise : Envisagez de soumettre les plans financiers et les stratégies d'investissement à des tests de résistance afin d'anticiper les changements économiques, personnels et de marché susceptibles d'affecter la réalisation des objectifs financiers tels que l'épargne-retraite, l'achat d'une maison, etc.

Envisagez de soumettre les plans financiers et les stratégies d'investissement à des tests de résistance afin d'anticiper les changements économiques, personnels et de marché susceptibles d'affecter la réalisation des objectifs financiers tels que l'épargne-retraite, l'achat d'une maison, etc. Restez calme et gardez le cap : Pendant les périodes de volatilité des marchés, évitez les ventes de panique et maintenez une perspective à long terme sur les investissements afin de bénéficier de la puissance de la croissance composée.

Pendant les périodes de volatilité des marchés, évitez les ventes de panique et maintenez une perspective à long terme sur les investissements afin de bénéficier de la puissance de la croissance composée. Demandez des conseils professionnels : N'attendez pas d'être en crise pour demander de l'aide. En travaillant avec un expert professionnel et en le rencontrant régulièrement, les Canadiens et leurs proches peuvent créer et maintenir un plan financier qui reflète leurs objectifs financiers, leurs sources de revenus et de liquidités, leur goût du risque et leurs horizons temporels, et ajuster ces plans en fonction de nouveaux objectifs ou de l'évolution de leur situation.

Pour en savoir plus sur la façon dont BMO peut aider ses clients à améliorer leurs finances, visitez www.bmo.com/principal/particuliers .

À propos de l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances

Lancé en février 2021, l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances est un indicateur de ce que les consommateurs pensent de leurs finances personnelles et de l'amélioration de leur situation financière. L'indice vise à susciter un dialogue qui aidera le consommateur à atteindre ses objectifs financiers et à humaniser un sujet qui cause de l'anxiété chez bien des gens : l'argent.

La recherche détaillée dans ce document a été menée par Ipsos au Canada du 3 au 26 mars 2025. Un échantillon de n=2 500 adultes âgés de 18 ans et plus au Canada a été recueilli. Pour tenir compte des changements récents dans la situation économique, certaines questions ont été posées à nouveau à un échantillon de n=2 001 adultes âgés de 18 ans et plus au Canada du 17 au 20 avril 2025. Des quotas et une pondération ont été utilisés pour s'assurer que la composition des deux échantillons reflète celle de la population canadienne selon les paramètres du recensement. Ce sondage a un intervalle de crédibilité de +/- 2,7 pour cent 19 fois sur 20, de ce que les résultats auraient été si tous les adultes canadiens de 18 ans et plus avaient été interrogés.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 30 avril 2025, BMO Groupe financier est la septième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

