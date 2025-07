MONTRÉAL, le 14 juill. 2025 /CNW/ - BMO Investissements Inc. (« BMOII ») a annoncé aujourd'hui les valeurs liquidatives de la série FNB du BMO ARK Fonds révolution génomique (Cboe Canada : ARKG), du BMO ARK Fonds innovation (Cboe Canada : ARKK) et du BMO ARK Fonds Internet nouvelle génération (Cboe Canada : ARKW) (chacun, un « fonds » et, collectivement, les « fonds »).

Le 16 avril 2025, BMOII a annoncé au préalable la dissolution des fonds. Le 11 juillet 2025, à la fermeture des bureaux, les fonds ont été dissous. Les parts de chacune des séries FNB de chaque fonds ont été radiées, à la demande de BMOII, de Cboe Canada Inc., à la fermeture des bureaux le 7 juillet 2025.

Au moment de la dissolution, toutes les parts des séries FNB de chaque fonds alors en circulation ont été rachetées et chaque porteur de ces parts a reçu un produit de rachat égal à la valeur liquidative de ces parts à ce moment-là et il n'y a pas eu de distributions finales pour la série FNB de chaque fonds.

Le tableau suivant indique, pour les séries FNB de chaque fonds, la valeur liquidative par part au moment de la dissolution :

Nom du fonds Symbole Valeur

liquidative

par part ($) Distribution

par part ($) BMO ARK Fonds révolution génomique ARKG 11,00391 - BMO ARK Fonds innovation ARKK 28,69815 - BMO ARK Fonds Internet nouvelle génération ARKW 47,23350 -









Les placements dans la série FNB des fonds d'investissement BMO peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire l'Aperçu du FNB ou le prospectus simplifié du fonds d'investissement BMO pertinent avant d'investir. La série FNB des fonds d'investissement BMO n'est pas garantie, sa valeur fluctue fréquemment et son rendement passé n'est pas indicatif de son rendement futur.

La série FNB des fonds d'investissement BMO s'échange comme des actions, peut se négocier à escompte à sa valeur liquidative et sa valeur marchande fluctue, ce qui peut augmenter le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

La série FNB des fonds d'investissement BMO est gérée par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d'investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

