Le nouvel outil de planification numérique offre un moyen pratique de créer des plans, de fixer des objectifs et d'accéder à des informations et à des conseils personnalisés.

MONTRÉAL, le 10 juill. 2025 /CNW/ - BMO a annoncé aujourd'hui le lancement de Mon progrès financier, une plateforme numérique innovante de planification des objectifs pour aider les clients à créer des plans à long terme personnalisés et adaptables, à obtenir des informations complètes sur leurs finances et à accéder à des stratégies personnalisées pour les aider à atteindre leurs objectifs. Conçu pour s'adapter à l'évolution des priorités et des circonstances des clients, l'outil ajuste les objectifs et les stratégies en temps réel afin que les clients puissent suivre leurs progrès financiers partout et en tout temps.

Mon progrès financier est offert à tous les clients qui utilisent les Services bancaires en ligne de BMO et l'appli Services mobiles BMO.

« Avec Mon progrès financier, BMO offre aux Canadiens un outil puissant pour prendre en main leur avenir financier en combinant une planification personnalisée, des informations en temps réel et la possibilité de s'adapter à l'évolution des objectifs et de la situation, a déclaré Gayle Ramsay, chef, Services bancaires courants, Segments et accroissement de la clientèle, BMO. Qu'il s'agisse d'épargner en vue d'une étape importante ou de se constituer un patrimoine à long terme, cet outil innovant aide nos clients à rester sur la bonne voie, à prendre des décisions en toute confiance et en toute connaissance de cause, et à améliorer leurs finances. »

Cette plateforme s'ajoute à la gamme de ressources et d'outils numériques innovateurs que BMO met à la disposition des clients pour les aider à acquérir des connaissances financières, à suivre leurs plans financiers et à atteindre leurs objectifs financiers :

FinancesFutées BMO : Cet outil aide les clients à en apprendre davantage sur d'importants sujets liés aux finances personnelles et à renforcer la littératie financière n'importe où et à tout moment. Il s'agit d'une plateforme d'éducation financière en ligne gratuite qui comprend du contenu personnalisé et interactif, y compris des vidéos et des outils, sur des sujets complexes de planification financière, y compris l'établissement d'un budget et la gestion du crédit, l'accession à la propriété et l'investissement.

Mon info BMO : Les clients obtiennent de l'aide pour épargner davantage, surveiller leurs dépenses et la valeur de leur compte, et repérer les activités inhabituelles grâce à 25 infos BMO qui leur permettent d'avoir un aperçu gratuit, rapide et personnalisé de leurs dépenses quotidiennes afin de les aider à prendre des décisions éclairées. Voici quelques infos populaires en ligne : SuiviArgent : Grâce à l'intelligence artificielle, ces informations surveillent les flux de trésorerie des clients et leur indiquent s'ils seront à court d'argent dans les sept jours à venir. Catégorisation des dépenses : Ces informations avertissent les clients lorsqu'il y a eu une augmentation significative dans une catégorie de dépenses spécifique ou lorsqu'un essai gratuit a expiré.

Compte amplificateur d'épargne de BMO : Pour faciliter l'épargne et la rendre automatique, le compte amplificateur d'épargne de BMO n'est assorti d'aucuns frais mensuels et offre un taux d'intérêt concurrentiel et un nombre illimité de virements sans frais vers d'autres comptes de BMO. De plus, la fonction numérique Objectifs d'épargne de BMO permet aux clients d'établir, de suivre et de gérer leurs objectifs financiers.

CreditView de BMO : Les clients peuvent rapidement et facilement vérifier leur pointage de crédit et accéder à de nouveaux outils et conseils pour gérer leur profil de crédit en ligne et sur mobile.

Les clients peuvent rapidement et facilement vérifier leur pointage de crédit et accéder à de nouveaux outils et conseils pour gérer leur profil de crédit en ligne et sur mobile. PaiementFuté BMO : Un outil souple qui aide les clients à transformer leurs achats par carte de crédit en un programme de versements mensuels égaux, améliorant leur capacité à gérer leurs flux de trésorerie et à mieux comprendre leurs dépenses. Depuis son lancement, PaiementFuté a donné aux clients des renseignements clairs sur leurs habitudes de dépenses et leurs progrès vers leurs objectifs.

Pour plus de renseignements sur Mon progrès financier de BMO, consultez https://www.bmo.com/mon-progres-financier.

Pour en savoir plus sur la façon dont BMO peut aider ses clients à améliorer leurs finances, visitez www.bmo.com/principal/particuliers.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 30 avril 2025, BMO Groupe financier est la septième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

