MONTRÉAL, le 21 juill. 2025 /CNW/ - La Banque de Montréal (TSX : BMO) (NYSE : BMO ou la « Banque ») a annoncé aujourd'hui la tarification de billets avec remboursement de capital à recours limité (fonds propres de catégorie 1 supplémentaires, FPUNV) de série 6 (les « billets ARL »), d'un montant de 1,0 milliard de dollars américains.

Les billets ARL porteront intérêt à un taux annuel de 6,875 pour cent versé trimestriellement, pour la période initiale se terminant le 26 novembre 2030 exclusivement. Par la suite, le taux d'intérêt des billets ARL sera rajusté tous les cinq ans à un taux correspondant au taux des obligations du Trésor américain à 5 ans en vigueur, majoré de 2,976 pour cent. Les billets ARL arriveront à échéance le 26 novembre 2085. La date de conclusion prévue de l'émission est le 29 juillet 2025.

À la date d'émission des billets ARL ou avant, la Banque émettra des actions privilégiées de catégorie B, série 55, à taux fixe rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif (les « actions privilégiées de série 55 ») traitées en tant que FPUNV qui seront détenues par la Société de fiducie Computershare du Canada, qui agira comme fiduciaire de la fiducie à recours limité. En cas de non-versement des intérêts, du capital ou du prix de rachat des billets ARL à leur échéance ou dans le cas d'un défaut, le recours de chaque détenteur de billets ARL sera limité à sa quote-part dans les actifs de la fiducie à recours limité, qui se composeront, sauf dans des circonstances particulières, d'actions privilégiées de série 55.

Les billets ARL pourront être rachetés au gré de la Banque, avec l'approbation écrite préalable du Surintendant des institutions financières (Canada), en totalité ou en partie, moyennant un préavis d'au moins 10 jours et d'au plus 60 jours, et ce, chaque trimestre à la date de versement de l'intérêt, à compter du 26 novembre 2030.

Le produit net sera versé au fonds général de la Banque et sera utilisé à des fins bancaires générales, qui peuvent inclure le rachat de titres de capital en circulation de la Banque et/ou le remboursement d'autres dettes en cours de la Banque, et devrait être admissible à titre de fonds propres de catégorie 1 supplémentaires de la Banque à des fins réglementaires.

BMO Capital Markets Corp., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Barclays Capital Inc. et Mizuho Securities USA LLC agissent comme cosyndicataires de l'offre.

Une déclaration d'inscription relative à l'offre a été déposée auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (la « SEC ») et est en vigueur. L'offre est faite uniquement au moyen d'un supplément au prospectus et du prospectus qui l'accompagne et qui fait partie de la déclaration d'inscription. Des copies du supplément au prospectus préliminaire et du prospectus d'accompagnement de l'offre peuvent être obtenues gratuitement en consultant EDGAR sur le site web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Des exemplaires du supplément de prospectus définitif, lorsqu'il sera disponible, et du prospectus qui l'accompagne peuvent également être obtenus en contactant BMO Capital Markets Corp. au numéro sans frais 1-888-200-0266; Citigroup Global Markets Inc. au numéro sans frais 1-800-831-9146; Goldman Sachs & Co. LLC au numéro sans frais 1-866-471-2526; J.P. Morgan Securities LLC à frais virés au numéro 1-212-834-4533; Barclays Capital Inc. au numéro sans frais 1-888-603-5847 et Mizuho Securities USA LLC au numéro sans frais 1-866-271-7403.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de ces titres aux États-Unis ou dans tout autre territoire où une telle offre serait illégale. L'offre ne peut être faite qu'au moyen d'un supplément au prospectus et du prospectus qui l'accompagne.

À propos de BMO Groupe financier

