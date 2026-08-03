Selon le fondateur d'EngineAI, la Chine a le potentiel de devenir un chef de file mondial en robotique humanoïde

GUANGZHOU, Chine,/CNW/ -- Ceci est un article de South :

Guangdong a lancé la série de vidéos « Beacon Over Lingnan » sur les principales plateformes en ligne depuis le 27 juin. Le cinquième épisode présente une conversation avec Zhao Tongyang, fondateur et PDG d'EngineAI Robotics Technology Co., Ltd.

Speed Speed

La Chine peut-elle mettre au point le prochain robot humanoïde qui marquera l'histoire ? Dans cet épisode, Zhao Tongyang explique pourquoi l'intégration de robots humanoïdes dans les foyers est l'objectif ultime de l'industrie, pourquoi la Chine doit développer ses propres capacités d'IA et pourquoi il croit que le secteur pourrait devenir aussi important que l'industrie automobile d'ici 2035.

La première saison de « Beacon Over Lingnan » comprend 20 épisodes répartis autour de quatre thèmes : l'économie, la culture, l'éducation scientifique et technologique et le bien-être des populations. Vingt invités partagent leurs réflexions sur leur travail et leur vie, racontant des histoires de Guangdong, de la région de la Grande Baie et de la Chine dans son ensemble, selon leurs propres perspectives.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/3008572/1.mp4

SOURCE South

CONTACT : Liu Yi, [email protected], 13622768314