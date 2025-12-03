GUANGZHOU, Chine, 3 décembre 2025 /CNW/ - Un reportage de South :

La prochaine tournée du 25e anniversaire de Mayday à Guangzhou, prévue du 5 au 15 décembre au Centre culturel et sportif de la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, souligne l'ascension rapide de Nansha en tant que destination de choix pour les grands événements culturels. Il s'agit du septième événement musical de grande envergure organisé dans le district cette année, ce qui renforce son ambition de devenir la « ville des spectacles » de la région de la Grande Baie.

Cette dynamique a débuté avec le festival de musique Guangzhou Strawberry en décembre 2024. Depuis lors, Nansha a accueilli un calendrier bien rempli, notamment le festival de musique et d'arts « Head In The Clouds », le concert des Chainsmokers, le concert holographique AniSonic, un concert de tubes hongkongais pour le festival Qixi, ainsi que les festivals de musique Guangzhou Taihai et Super Strawberry. La programmation a mis à l'honneur des stars internationales telles que Karen Mok, Janice Vidal, Miriam Yeung, David Tao et Wen Zhaolun, aux côtés de la chanteuse virtuelle Luo Tianyi.

Au-delà du Mayday, le mois de décembre accueillera également le SoNTILLa Sandilla Music Festival et l'étape 2025 du festival de musique électronique Storm à Guangzhou. Ce dernier, qui revient à Nansha pour la deuxième année consécutive, a captivé le public avec son feu d'artifice du Nouvel An.

Le dynamisme culturel ne se limite pas à la musique. La première édition de la fête des lanternes de la Grande Baie a attiré cette année 710 000 visiteurs, soulignant l'attrait culturel plus large de Nansha.

La pierre angulaire de ce développement est le nouveau centre culturel et sportif de la Grande Baie. Après avoir fait ses débuts avec trois événements sportifs en août, le centre se prépare désormais à accueillir son premier grand événement : les six concerts du 1er mai. Cette installation de classe mondiale, qui comprend un stade de 60 000 places, une arène de 20 000 places et un centre aquatique de 4 000 places, est en passe de devenir un espace commun pour les compétitions de haut niveau et la vie culturelle publique dans la région.

En tant que zone stratégique nationale, Nansha souhaite s'ouvrir davantage. En tirant parti de sites professionnels tels que le centre et de l'expertise d'opérateurs tels que China Resources Culture and Sports, le district encourage la tenue d'événements internationaux et nationaux, participant ainsi au développement dynamique de la ville.

Derrière chaque grand concert se cache un lien émotionnel puissant qui stimule toute la chaîne de consommation du tourisme culturel et renforce la visibilité urbaine. Célébrant son 20e anniversaire en 2025, Nansha, qui a pour devise « une ville jeune au service des jeunes », accélère son identité en tant que modèle de développement de haute qualité. En accueillant rapidement des événements de grande envergure et en attirant des voyageurs interurbains « à la suite des concerts », ce district côtier avance avec confiance vers son objectif de devenir le nouveau haut lieu du spectacle de la région de la Grande Baie.

