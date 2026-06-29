Comment une entreprise peut-elle s'adapter aux cycles économiques et parvenir à un succès durable : Président-directeur général du groupe Midea

GUANGZHOU, Chine, le 29 juin 2026 /CNW/ - Ceci est un article de presse de South :

À partir du 27 juin, Guangdong lancera la série de vidéos « Beacon Over Lingnan » sur les principales plateformes en ligne. Le premier épisode présente un entretien avec Fang Hongbo, président-directeur général du groupe Midea. Rejoignez-nous pour faire connaissance avec le dirigeant de cette entreprise classée au Fortune Global 500.

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La première saison de « Beacon Over Lingnan » se compose de 20 épisodes répartis en quatre chapitres : économie, culture, science et éducation, ainsi que vie du peuple. Vingt invités partageront leurs réflexions sur le travail et la vie, racontant des histoires du Guangdong, de la région de la Grande Baie et de la Chine selon leurs perspectives personnelles.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/3001538/60_1782616232.mp4

SOURCE South

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