Il a été confirmé que la ville de Shenzhen, qui vient d'accueillir la réunion informelle des hauts fonctionnaires de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC), serait aussi le lieu de réunion des dirigeants économiques de l'APEC en 2026.

L'ancien ambassadeur de Singapour aux Nations unies, Kishore Mahbubani, qui a assisté à la première réunion des dirigeants économiques de l'APEC en 1993, est récemment revenu dans cette ville. C'est avec une curiosité analytique qu'il a abordé Shenzhen, une ville dont il a décrit le développement comme « le plus rapide de l'histoire mondiale ».

« Quand les dirigeants de l'APEC viendront ici, ils seront très impressionnés », a déclaré M. Mahbubani. « Ce que Shenzhen a réussi peut véritablement inspirer le monde entier. »

Cette inspiration, selon lui, réside dans la transformation industrielle de la ville. Au sommet d'un gratte-ciel surplombant la baie de Shenzhen, M. Mahbubani s'est rappelé l'époque où il regardait ce paysage depuis Hong Kong, en face, il y a plusieurs décennies. « Il n'y avait rien ici, juste des rizières », a-t-il ajouté. « Aujourd'hui, la silhouette de la ville rivalise avec celle des métropoles mondiales. »

Chez BYD, constructeur de véhicules électriques basé à Shenzhen, M. Mahbubani a pu faire l'essai de nouveaux modèles et assister à des démonstrations de la sécurité de la technologie de batterie à lames de l'entreprise.

Créée il y a trente ans, la marque BYD est désormais présente dans 116 pays et régions. Pour M. Mahbubani, son ascension reflète la transition plus large de Shenzhen, de la fabrication de base vers la technologie de pointe.

Cette année marque le 45e anniversaire de la désignation de Shenzhen comme zone économique spéciale. Au cours de cette période, la ville est devenue l'une des plus grandes économies urbaines de Chine continentale, généralement considérée comme un terrain d'essai pour les politiques chinoises de développement.

Les forces de Shenzhen, a noté M. Mahbubani, sont également institutionnelles. Dans la base d'innovation et d'entrepreneuriat pour la jeunesse de Shenzhen-Hong Kong, à Qianhai, M. Mahbubani a rencontré des jeunes pousses et des entreprises financées par Hong Kong qui bénéficient de services gouvernementaux intégrés et d'un soutien politique : une approche qu'il a décrite comme efficace et reproductible.

À ses yeux, les 45 ans de développement de Shenzhen sont aussi l'histoire de l'évolution des relations avec Hong Kong, passant d'un débordement unidirectionnel à un renforcement mutuel.

Riche d'une population jeune et d'un dense écosystème d'innovation, Shenzhen continue d'attirer les industries émergentes, des véhicules électriques à la réalité augmentée. À une période de ralentissement de la croissance mondiale, M. Mahbubani a fait remarquer que la ville proposait une façon différente de penser le développement.

« Ce que Shenzhen a accompli peut être une véritable source d'inspiration pour les pays, et démontre tous les progrès qui peuvent être réalisés en aussi peu de temps », a conclu M. Mahbubani.

