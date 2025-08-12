Un sondage révèle que 79 % des nouveaux arrivants ayant présenté une demande de crédit estiment qu'il est difficile de se bâtir un dossier de crédit au Canada

TORONTO, le 12 août 2025 /CNW/ - Alors que la population canadienne continue de composer avec des réalités économiques en évolution, un nouveau sondage de la TD montre que les personnes qui sont arrivées au Canada au cours des cinq dernières années peinent à s'adapter au système de crédit du pays. Parmi les nouveaux arrivants sondés ayant présenté une demande de crédit, plus de la moitié (59 %) estiment que leur quotidien au Canada serait plus agréable s'ils pouvaient obtenir du crédit plus facilement, tandis que 79 % affirment qu'il est difficile de s'y bâtir un dossier de crédit.

Ce sentiment, même s'il est largement répandu chez les nouveaux arrivants, ne semble toutefois pas attribuable à un manque de compréhension à l'égard du crédit. En effet, le sondage révèle que 68 % des nouveaux arrivants ont indiqué déjà comprendre les cotes de crédit avant leur arrivée, et 92 % ont affirmé croire qu'il était important de bâtir un dossier de crédit au Canada.

Toujours selon le sondage, les trois types de crédit les plus demandés par les nouveaux arrivants sont les cartes de crédit (92 %), les prêts automobiles (18 %) et les prêts hypothécaires (13 %).

« Pour les personnes qui commencent leur vie au Canada, partir du bon pied financièrement peut être extrêmement complexe si elles n'ont pas accès au crédit dont elles ont besoin, explique Muhammad Kara, vice-président associé, Nouveaux arrivants, Parcours Conseils sur les services bancaires courants, TD. Nous savons à quel point il est essentiel pour les nouveaux arrivants de se bâtir un dossier de crédit pour s'établir et bien préparer leur avenir au pays. »

Les obstacles au crédit suscitent de l'inquiétude

Même s'ils comprennent l'importance des cotes de crédit, les nouveaux arrivants rencontrent des obstacles majeurs qui les empêchent de commencer à se bâtir un dossier de crédit solide.

Le sondage révèle que 80 % des nouveaux arrivants ont déjà présenté une demande de crédit depuis leur arrivée. Parmi eux, 82 % ont éprouvé des difficultés durant le processus. Soulignons notamment des connaissances limitées des programmes de récompenses de cartes de crédit (35 %), un manque de compréhension du système financier canadien (31 %) et une admissibilité seulement pour un montant de crédit ou de prêt insuffisant pour ses besoins (31 %).

Ces obstacles peuvent causer du stress et de l'incertitude. De fait, deux tiers (66 %) des nouveaux arrivants sondés ayant présenté une demande de crédit ressentent de l'inquiétude par rapport à leur dossier de crédit au Canada.

L'incidence d'une nouvelle réalité de crédit

Sur les nouveaux arrivants sondés ayant présenté une demande de crédit, un sur cinq (22 %) estime ne pas avoir un accès au crédit suffisant pour vivre confortablement.

Incidences du manque d'accès au crédit sur les nouveaux arrivants sondés :

Anxiété et stress financiers accrus (29 %)

Capacité limitée à contracter des prêts (28 %)

Taux d'intérêt plus élevés (27 %)

Difficulté à accéder à la propriété (27 %)

Incapacité à épargner ou à investir en vue d'atteindre des objectifs (24 %)

« Notre sondage a révélé toute la mesure de l'impact que peuvent avoir ces obstacles sur les nouveaux arrivants, ajoute M. Kara. Comme beaucoup de nouveaux arrivants vivent du stress et de l'anxiété, et ont de la difficulté à obtenir un prêt et à atteindre leurs objectifs financiers, il est évident qu'on doit fournir des solutions personnalisées. La TD est là pour offrir aux nouveaux arrivants les ressources et les conseils financiers dont ils ont besoin, et ce, peu importe leur situation. »

Solutions et notions en matière de crédit

Lorsqu'on a demandé aux personnes interrogées ce qui les aiderait à bâtir ou à améliorer leur dossier de crédit au Canada, le tiers (34 %) a indiqué un meilleur accès à des conseillers financiers qui comprennent les besoins uniques des nouveaux arrivants.

Pour les soutenir dans leur parcours financier, comme les aider à comprendre le système de crédit canadien, la TD offre une gamme d'outils, de ressources et de conseils d'expert :

