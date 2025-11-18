TORONTO, le 18 nov. 2025 /CNW/ - Que ce soit pour couvrir l'épicerie hebdomadaire ou un récent voyage, les Canadiens veulent des programmes de récompenses avantageux. Beaucoup estiment toutefois que les programmes actuels sont contraignants, compliqués, ou qu'il faut trop de temps avant d'obtenir des avantages.

Un nouveau sondage de la TD mené auprès de 1 527 Canadiens révèle que 4 personnes sur 5 (78 %) veulent des options d'échange plus souples. La TD propose donc aux titulaires de carte de crédit Primes TD et TD Remises admissibles une nouvelle façon d'utiliser leurs points ou dollars de remise. En effet, ils pourront désormais les échanger contre n'importe quel achat porté à leur carte de crédit TD. Cette offre comprend les achats courants, comme l'épicerie, l'essence et les frais de voyage, dont les vols et les séjours à l'hôtel. Cette nouvelle option d'échange est plus polyvalente, plus intéressante et mieux adaptée au mode de vie et aux habitudes de dépenses de la population canadienne.

« Les Canadiens nous ont dit vouloir plus de souplesse et de choix dans l'utilisation de leurs primes, a déclaré Anne-Lynne Davidson, vice-présidente, Fidélisation, Services bancaires personnels au Canada à la TD. Cette nouvelle façon de rembourser leurs achats répond à ce souhait. Le pouvoir revient ainsi aux clients, qui choisissent d'échanger leurs points Primes TD ou leurs dollars de remise contre ce qui leur importe le plus, des articles de première nécessité aux escapades de rêve. »

Repenser les récompenses selon les désirs des Canadiens

(Source : Sondage TD, septembre 2025)

4 Canadiens sur 5 (80 %) aimeraient utiliser leurs récompenses pour rembourser des achats, ce qui indique clairement qu'ils souhaitent des programmes de fidélisation qui offrent plus de contrôle et de souplesse.

(80 %) aimeraient utiliser leurs récompenses pour rembourser des achats, ce qui indique clairement qu'ils souhaitent des programmes de fidélisation qui offrent plus de contrôle et de souplesse. Près de 7 personnes sur 10 (69 %) placent les récompenses qui n'expirent jamais en tête de leurs priorités, mais moins de la moitié d'entre elles (48 %) indiquent que leur programme offre cette caractéristique.

(69 %) placent les récompenses qui n'expirent jamais en tête de leurs priorités, mais moins de la moitié d'entre elles (48 %) indiquent que leur programme offre cette caractéristique. 65 % des répondants échangeraient leurs récompenses contre des produits d'épicerie, suivis de l'essence et des frais de transport (37%), puis du magasinage en ligne (33 %).

des répondants échangeraient leurs récompenses contre des produits d'épicerie, suivis de l'essence et des frais de transport (37%), puis du magasinage en ligne (33 %). 1 personne sur 3 (33 %) réserve ses récompenses pour des dépenses plus importantes, comme des voyages ou des appareils électroniques, tandis que 36 % préfèrent les utiliser plus spontanément, comme une prime ou un cadeau.

Liberté, souplesse et avantage continu

La nouvelle fonctionnalité d'échange de la TD est conçue pour être conviviale et souple, permettant aux clients d'échanger leurs points Primes TD ou leurs dollars de remise en trois clics contre le remboursement partiel ou complet d'un achat.

Les points Primes TD peuvent servir à rembourser des achats au taux de 1 $ par tranche de 225 points Primes TD pour les voyages, et de 1 $ par tranche de 400 points Primes TD pour les achats courants. Les clients peuvent aussi commencer à échanger leurs dollars de remise dès qu'ils ont 1 $, ce qui leur donne encore plus de choix dans la manière d'utiliser leurs récompenses.

Les fonctionnalités de fidélisation se trouvent dans la section Primes de l'appli TD et de BanqueNet, ce qui simplifie la gestion, le suivi et l'échange des récompenses, des achats courants à un futur voyage.

Quelques produits TD admissibles

Cartes de crédit TD de voyages ou de primes Carte Visa Infinite * TD Classe ultime Voyages MC Carte Visa * TD Voyages Affaires Carte Visa * TD Platine Voyages Carte Visa * Primes TD

Cartes de crédit TD avec remises en argent Carte Visa Infinite * TD Remises Carte Visa * TD Remises Carte Visa * TD Remises Affaires



* Marque de commerce détenue par Visa International Service Association et utilisée sous licence.

Pour en savoir plus sur la manière de régler des achats à l'aide de points Primes TD ou de dollars de remise, visitez td.com/payezavecvospointsprimestd ou td.com/payezavecvosdollarsderemise.

À propos du sondage de la TD

Ce sondage a été mené par The Harris Poll Canada les 3 et 4 septembre 2025 auprès d'un échantillon national représentatif de 1 527 Canadiens. Aux fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur estimée de 2,5 %, 19 fois sur 20.

