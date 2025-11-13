TORONTO, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque) a annoncé que ses résultats financiers pour le quatrième trimestre seront communiqués le jeudi 4 décembre 2025, et seront accessibles sur la page Relations avec les investisseurs du site Web de la TD.

Les résultats financiers seront publiés vers 6 h 30 (HE), et une conférence téléphonique suivra à 9 h 30 (HE). Cette dernière devrait durer environ 60 minutes et comprendra des exposés de dirigeants de la TD, suivis d'une période de questions à l'intention des analystes.

La conférence téléphonique sera accessible en mode écoute seulement dans une webdiffusion audio à l'adresse https://www.meetview.com/TDQ42025/, ou par téléphone au 416-855-9085 ou au 1-800-990-2777 (sans frais). Le code d'accès est le 57888#. Les documents accompagnant les exposés seront accessibles sur le site avant la conférence téléphonique à la page Résultats trimestriels du site Relations avec les investisseurs.

La webdiffusion audio sera archivée, et on pourra écouter une version de la téléconférence à compter de 17 h (HE) le 4 décembre 2025, et ce, jusqu'à 23 h 59 (HE) le 18 décembre 2025, en composant le 289-819-1325 ou le 1-800-408-3053 (sans frais). Le code d'accès est le 57888#.

Les exposés peuvent renfermer des énoncés prospectifs, notamment des déclarations concernant les activités et le rendement financier anticipé de la Banque. Les énoncés prospectifs sont soumis à de nombreux risques et incertitudes pouvant entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux prévus dans ces déclarations. Par conséquent, le public doit faire preuve de prudence et ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 28,1 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine et TD Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 18 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 juillet 2025, les actifs de la TD totalisaient 2,0 billions de dollars. La Banque Toronto Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

Pour plus de renseignements : Brooke Hales, première vice-présidente, Relations avec les investisseurs, 416-307-8647, [email protected]; Gabrielle Sukman, Affaires internes et publiques, 416-983-1854, [email protected].