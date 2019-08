Selon l'analyse de la SCHL, le degré de vulnérabilité globale s'améliore et devient modéré à Vancouver et reste modéré pour le Canada

Après avoir été élevé durant 10 trimestres d'affilée, le degré de vulnérabilité du marché de l'habitation national est resté modéré pour un deuxième trimestre de suite en raison de la surévaluation qui persiste. Les déséquilibres se sont amoindris entre les prix des logements et les facteurs fondamentaux du marché, comme le revenu et la population, en raison du rajustement des prix qui se poursuit et du rattrapage des facteurs fondamentaux.

Faits saillants :

Après avoir été jugé élevé pendant les trois dernières années, le degré de vulnérabilité globale du marché de l'habitation de Vancouver est devenu modéré. Les signes d'accélération des prix se sont atténués et sont maintenant faibles.

est devenu modéré. Les signes d'accélération des prix se sont atténués et sont maintenant faibles. À Toronto , Hamilton et Victoria , le degré de vulnérabilité globale demeure élevé. Les signes de surchauffe, d'accélération des prix et de surévaluation semblent toutefois s'atténuer dans ces trois centres.

, et , le degré de vulnérabilité globale demeure élevé. Les signes de surchauffe, d'accélération des prix et de surévaluation semblent toutefois s'atténuer dans ces trois centres. Pour Edmonton , Calgary , Saskatoon , Regina et Winnipeg , le degré de vulnérabilité est encore modéré selon l'évaluation globale, en raison de la construction excessive.

, , , et , le degré de vulnérabilité est encore modéré selon l'évaluation globale, en raison de la construction excessive. Un degré faible de vulnérabilité globale est maintenu pour Ottawa , Montréal, Québec, Moncton et St. John's . Par contre, il existe toujours des signes de surchauffe à Montréal et à Moncton et des signes de construction excessive à St. John's .

Un tableau regroupant les évaluations des marchés du Canada et des 15 RMR figure dans le document d'information qui accompagne le présent communiqué.

Tous les trimestres, la SCHL publie les résultats de l'EMH pour fournir aux Canadiens des analyses et des informations éclairées et objectives, fondées sur les meilleures données disponibles au Canada. Son rapport donne une vue complète des vulnérabilités du marché et décrit les déséquilibres. Le cadre d'EMH ne vise pas à révéler les problèmes d'abordabilité à long terme.

La SCHL définit les signes de vulnérabilité comme étant des déséquilibres sur le marché de l'habitation. Les déséquilibres se produisent lorsqu'un ou plusieurs indicateurs de la construction excessive, de la surévaluation, de la surchauffe ou de l'accélération des prix s'écartent nettement de leurs moyennes historiques.

Les résultats ont été obtenus à partir des données de la fin mars 2019 et des renseignements sur le marché disponibles à la fin de juin 2019 (sauf les taux d'inoccupation annuels des appartements locatifs, qui datent d'octobre 2018). Le rapport national présente l'évaluation du marché de l'habitation à l'échelle du Canada et les résultats sommaires d'évaluation pour 15 régions métropolitaines de recensement (RMR). Pour chacune de ces RMR, la SCHL publie également un rapport local contenant davantage d'informations et d'analyses.

« Pour le deuxième trimestre d'affilée, les signes modérés de surévaluation sont les seuls signes de vulnérabilité détectés pour l'ensemble du Canada. Les déséquilibres entre les prix des logements et les facteurs fondamentaux du marché de l'habitation se sont amoindris en raison de la baisse des prix sur le marché de la revente et du bassin grandissant d'éventuels acheteurs d'un premier logement. Cette dynamique contribue à l'élimination de l'écart de surévaluation. »

Pour détecter les signes de vulnérabilité, l'EMH tient compte de facteurs démographiques, économiques et financiers qui influencent le marché de l'habitation, tels que la population, le revenu personnel disponible et les taux d'intérêt. Elle tient compte également de l'évolution récente des marchés de la revente et de la construction résidentielle.

L'EMH a été conçue pour permettre de détecter, à partir de données historiques, les périodes antérieures de vulnérabilité sur le marché de l'habitation, par exemple la bulle des prix des logements qui s'est produite à Toronto à la fin des années 1980 et au début de la décennie suivante. La capacité de l'EMH de détecter les vulnérabilités repose sur l'hypothèse d'une relation temporelle stable entre les prix et les facteurs fondamentaux du marché de l'habitation.

