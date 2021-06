OTTAWA, ON, le 7 juin 2021 /CNW/ - Il est indispensable d'accroître la confiance dans les vaccins pour pouvoir surmonter la pandémie de COVID-19. La distribution des vaccins contre la COVID-19 se poursuit partout au pays, et l'Agence de la santé publique du Canada appuie des initiatives citoyennes de sensibilisation dans le cadre du Défi de l'innovation communautaire des vaccins.

Au moyen du Défi de l'innovation communautaire des vaccins, le gouvernement du Canada communique directement avec les collectivités pour augmenter la confiance à l'égard de la vaccination. En offrant aux leaders communautaires la possibilité de contribuer à faire passer le mot, dans leur propre voix et avec l'aide de personnes en qui ils ont confiance, nous pouvons aider les plus touchés par la COVID-19 et les encourager à se faire vacciner.

L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui 20 finalistes du Défi parmi les centaines de demandeurs de financement qui recevront une subvention de 25 000 $, pour élaborer et lancer leurs projets qui visent à accroitre la confiance dans les vaccins contre la COVID-19 chez les gens et à favoriser le respect des mesures de santé publique dans leurs collectivités.

Choisies parmi des centaines de propositions, ces organisations recevront une aide financière pour concrétiser leurs idées de campagne originale. Chaque bénéficiaire s'adressera aux groupes mal desservis qui sont marqués par des inégalités sanitaires et sociales ou aux groupes touchés de façon disproportionnée par la pandémie. La mobilisation de messagers de confiance est une approche éprouvée qui motiverait les gens à se faire vacciner contre la COVID-19. Les finalistes annoncés aujourd'hui représentent les premiers parmi au plus 140 projets qui seront lancés à l'échelle du pays.

Le Défi de l'innovation communautaire des vaccins est l'un des nombreux programmes de collaboration avec des partenaires et des intervenants communautaires menés par le gouvernement du Canada qui ont pour but d'accroître la confiance à l'égard des vaccins et d'éliminer les obstacles empêchant la vaccination. Ces programmes comprennent le Fonds de partenariat d'immunisation lancé en 2016 pour appuyer des projets visant à améliorer l'accès à la vaccination et l'adoption des vaccins.

Citations

« Les vaccins sont l'un de nos meilleurs outils pour mettre fin à la pandémie de COVID-19. Notre engagement direct avec les communautés nous permet de constater les retombées positives de ces initiatives visant à favoriser la vaccination contre la COVID-19. L'immense popularité du Défi de l'innovation communautaire des vaccins démontre à quel point il est important pour chaque Canadien et chaque Canadienne d'avoir les renseignements nécessaires pour demeurer en santé et en sécurité. L'appui de telles initiatives citoyennes nous permet d'aider les gens à se faire vacciner - un simple geste à la portée de tous, mais qui a une incidence majeure sur nos collectivités. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

« Le Défi de l'innovation communautaire des vaccins encourage les membres de la collectivité à se servir de leurs propres voix, langues et styles pour transmettre des renseignements sur les vaccins contre la COVID-19 et les mesures de santé publique. Certaines personnes sont réticentes à se faire vacciner pour diverses raisons, qui vont de la désinformation aux inquiétudes légitimes concernant l'innocuité et l'efficacité des vaccins. De plus, certains groupes font l'objet de racisme et de discrimination dans le système de soins de santé. Non seulement est-il extrêmement efficace d'appuyer les collectivités dans leurs efforts pour dissiper l'incertitude entourant les vaccins, mais c'est aussi la bonne chose à faire. J'ai hâte de voir comment ces efforts se concrétiseront dans tout le Canada. »

Dre Theresa Tam

Administratrice en chef de la santé publique du Canada

Faits en bref

Le Défi de l'innovation communautaire des vaccins donne aux communautés des ressources pour faire passer le mot sur les vaccins contre la COVID-19 et accroître la confiance à l'égard des vaccins au moyen de campagnes communautaires, originales, et adaptées à la réalité culturelle.

Le Défi représente un investissement de 1,5 million de dollars, une augmentation par rapport aux 600 000 $ initialement annoncés le 8 mars 2021. Grâce à ces fonds, jusqu'à 120 projets supplémentaires pourront être mis en œuvre partout au Canada à l'aide de subventions de 5 000 $ ou de 10 000 $. Le financement a été augmenté en raison du véritable enthousiasme suscité par le Défi ainsi que de la qualité et de l'abondance des propositions présentées.

à l'aide de subventions de 5 000 $ ou de 10 000 $. Le financement a été augmenté en raison du véritable enthousiasme suscité par le Défi ainsi que de la qualité et de l'abondance des propositions présentées. Les campagnes citoyennes de sensibilisation dans le cadre du Défi dureront 12 semaines. Les 20 finalistes recevront 25 000 $ chacun pour l'exécution de leurs campagnes. Un lauréat sera ensuite choisi et recevra le grand prix de 100 000 $ qu'il pourra réinvestir dans la protection et la promotion de la santé publique dans sa communauté.

La réticence face à la vaccination est un problème complexe, et le Défi est l'une des nombreuses initiatives mises en œuvre pour sensibiliser les Canadiens et les Canadiennes et promouvoir la confiance à l'égard des vaccins.

L'Agence de la Santé publique du Canada travaille avec de nombreux partenaires et intervenants, dont les provinces et les territoires, les travailleurs de la santé et d'autres experts pour aider les Canadiens et les Canadiennes à comprendre les vaccins contre la COVID-19 et à leur donner confiance en ceux-ci, notamment au sein des communautés mal desservies, autochtones et racialisées.

travaille avec de nombreux partenaires et intervenants, dont les provinces et les territoires, les travailleurs de la santé et d'autres experts pour aider les Canadiens et les Canadiennes à comprendre les vaccins contre la COVID-19 et à leur donner confiance en ceux-ci, notamment au sein des communautés mal desservies, autochtones et racialisées. Le gouvernement du Canada continue de collaborer avec des partenaires et des intervenants pour :

continue de collaborer avec des partenaires et des intervenants pour : mobiliser les communautés mal desservies au moyen de rencontres de sensibilisation; et



élaborer des activités de sensibilisation du public avec des approches variées pour cibler différents segments de la population.

Liens connexes

Document d'information - Bénéficiaires de financement dans le cadre du Défi de l'innovation communautaire des vaccins

Défi de l'innovation communautaire des vaccins

Vaccins et immunisation

Fonds de partenariat d'immunisation : Accroître la confiance à l'égard des vaccins contre la COVID-19, leur acceptation et leur adoption

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Thierry Bélair, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre de la Santé, 613-957-0200; Relations avec les médias: Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public: 613-957-2991, 1-866-225-0709, Demandes de renseignements du public au sujet de la COVID-19: 1-833-784-4397