Pfizer Canada est le plus ancien partenaire du CPC

MONTRÉAL, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Le Comité paralympique canadien (CPC) et Pfizer Canada annoncent la prolongation de leur partenariat. L'année 2026 marquera les 30 ans de collaboration de ces deux organismes en faveur du soutien et de la promotion du sport paralympique.

Partenaire principal et, aujourd'hui, partenaire officiel de santé de l'équipe, Pfizer Canada, qui est le plus ancien partenaire du CPC, appuie le Mouvement paralympique, partout au Canada, depuis 1996. L'organisation a apporté pour la première fois son soutien aux athlètes du pays en leur permettant de concourir aux Jeux paralympiques d'Atlanta et, depuis lors, son engagement n'a cessé d'évoluer et de croître. Cela comprend la promotion de la santé et du bien-être, ainsi que de la diversité et de l'inclusion en plus du soutien au développement du parasport au moyen d'un financement octroyé à la Fondation paralympique canadienne (FPC).

« Pfizer Canada est un membre important et très estimé de notre communauté paralympique canadienne et son impact au cours des années a été considérable », a déclaré Marc-André Fabien, président du Comité paralympique canadien. « Au cours des trois dernières décennies, nous avons été témoins de la croissance extraordinaire du Mouvement paralympique, et c'est en partie grâce au soutien de partenaires comme Pfizer. Nous lui sommes profondément reconnaissants de son engagement et nous nous réjouissons à l'idée de continuer à promouvoir le sport paralympique ensemble. »

L'engagement de Pfizer Canada envers le Mouvement paralympique au Canada se traduit également par le parrainage de stages au CPC pour les athlètes paralympiques afin de soutenir le développement de leur carrière à l'extérieur du terrain de jeu. Dominic Cozzolino (parahockey sur glace) et Trinity Lowthian (para-escrime) travaillent actuellement au CPC, grâce à ce programme. Tara Llanes (basketball en fauteuil roulant) et Mike Whitehead (rugby en fauteuil roulant) sont d'anciens stagiaires du programme.

« Depuis près de trois décennies, Pfizer Canada se tient fièrement aux côtés du Comité paralympique canadien afin de promouvoir le pouvoir du sport d'inspirer, d'unir et d'élever. Et le fait de devenir le partenaire officiel de santé de l'équipe n'est que le prolongement naturel de notre engagement à aider les Canadiens et les Canadiennes à mener une vie plus saine », a commenté An Van Gerven, présidente de Pfizer Canada. « Ce partenariat privilégié est une source de grande fierté pour nos collègues, car il reflète nos valeurs de courage, d'excellence, d'équité et de joie. C'est pour nous un honneur de poursuivre cette aventure et de célébrer les remarquables réalisations des athlètes paralympiques du Canada. »

Le renouvellement de ce partenariat sera célébré aujourd'hui, au cours de la Coupe ParaFort à Montréal. Pfizer Canada est le partenaire principal de l'édition montréalaise de l'événement phare de collecte de fonds de la FPC.

