- La première table ronde tripartite a eu lieu à Londres afin de renforcer les synergies pour la vision de Seegene de créer « un monde sans maladies »

- Les résultats préliminaires de l'automatisation du développement de produits et de l'analyse statistique des résultats des tests syndromiques alimentés par la technologie d'IA de Microsoft ont été présentés

- Des experts et scientifiques du monde entier ont participé à la création d'un écosystème de développement de produits de diagnostic grâce au réseau scientifique de Springer Nature

- Les entreprises ont encouragé la collaboration afin de produire un impact collectif en vue de la cérémonie de déclaration « Un monde sans maladies » de l'année prochaine

SÉOUL, Corée du Sud, le 31 oct. 2024 /CNW/ -- Seegene Inc., une entreprise sud-coréenne de premier plan qui offre une solution totale pour le diagnostic moléculaire par tests PCR, a tenu la première table ronde destinée aux cadres avec Microsoft et Springer Nature pour discuter de l'avancement de son initiative de partage de technologies visant à limiter les pandémies futures et à créer « un monde sans maladies ». Durant la table ronde, les résultats préliminaires d'un système de développement de diagnostic automatisé alimenté par la technologie de l'intelligence artificielle (IA) de Microsoft ont été présentés. Il s'agit du premier événement officiel où les trois entreprises se sont réunies pour discuter de l'initiative.

[Photo 1]▲ De gauche à droite: Marc Spenlé, directeur de l'exploitation de Springer Nature; Jong-Yoon Chun, chef de la direction et fondateur de Seegene; et Elena Bonfiglioli, vice-présidente de la division Global Business Leader Healthcare, Pharma and Life Science chez Microsoft, ont pris une photo lors de la table ronde des partenaires exécutifs de l'initiative de partage de technologies au Springer Nature Campus, Londres, Royaume-Uni, 23 octobre 2024. (PRNewsfoto/Seegene Inc.)

Le 23 octobre, les trois entreprises se sont réunies au Springer Nature London Campus Auditorium pour la table ronde des partenaires de l'initiative de partage de technologies afin de partager leurs premières réalisations et d'explorer des stratégies de collaboration. Le Dr Jong-Yoon Chun, chef de la direction et fondateur de Seegene, Marc Spenlé, directeur de l'exploitation de Springer Nature, Steven Inchcoombe, président de la recherche chez Springer Nature, et Elena Bonfiglioli, vice-présidente de la division Global Business Leader Healthcare, Pharma and Life Science chez Microsoft, ont assisté à la réunion.

« En intégrant la technologie de PCR syndromique en temps réel exclusive de Seegene, les services infonuagiques et d'IA de pointe de Microsoft et la vaste portée de Springer Nature au sein de la communauté scientifique mondiale, nous créerons de nouvelles possibilités de collaboration avec les scientifiques et les experts dans cette technologie », a déclaré le Dr Chun, chef de la direction et fondateur de Seegene.

L'initiative de partage de technologies vise à partager au niveau mondial les technologies avancées de diagnostic et d'analyse de données de Seegene, y compris la PCR syndromique en temps réel et un système automatisé de développement de produits (SGDDS), avec une entreprise leader partenaire dans chaque pays. Les entreprises partenaires collaboreront avec des scientifiques et des experts locaux pour mettre au point des tests de diagnostic adaptés aux besoins de leurs communautés et de leurs domaines, couvrant un large éventail de maladies humaines et non humaines. Face aux défis du changement climatique et à l'augmentation prévue des épidémies, la vision ultime de l'initiative est de créer « un monde sans maladies » - un avenir où les gens ne souffriront plus de maladies infectieuses et de cancers et où les animaux et les plantes prospéreront sans maladie.

La technologie de PCR syndromique en temps réel de Seegene représente une percée dans la détection de cibles moléculaires, sans commune mesure avec les autres méthodes PCR. Elle permet de détecter simultanément jusqu'à 14 agents pathogènes dans un seul tube de réaction, en fournissant des informations quantitatives pour chaque cible. De plus, les tests à panneaux à tubes multiples peuvent être conçus pour couvrir un ensemble encore plus complet d'agents pathogènes présentant des symptômes communs. En tant qu'outil puissant pour atténuer la menace croissante des pandémies multiples, exacerbée par les changements climatiques, la technologie de Seegene améliore la capacité de surveiller un éventail diversifié d'agents pathogènes en évolution rapide et d'y répondre.

Les entreprises participant à l'initiative de partage de technologies auront accès à la technologie et à l'expertise de pointe de Seegene, ce qui leur permettra de développer et de fabriquer des produits PCR syndromiques en temps réel adaptés aux besoins spécifiques de leur pays en matière de santé publique. La localisation de ces capacités grâce à cette initiative permettra à leurs collectivités d'intervenir rapidement en cas d'éclosions futures et de pandémies multipathogènes.

En s'appuyant sur l'élan donné lors de la table ronde de cette année, une cérémonie de déclaration devrait avoir lieu au deuxième semestre de l'année prochaine, au cours de laquelle les stratégies visant à maximiser la synergie entre la technologie des trois entreprises seront discutées plus en détail.

Lors de la réunion de Londres, Seegene et Microsoft ont présenté les résultats préliminaires de l'intégration de l'Azure Open AI de Microsoft dans le module de planification de la recherche du système automatisé de développement de produits (SGDDS) de Seegene. L'utilisation de la technologie de l'IA a considérablement réduit le temps nécessaire pour traiter et analyser l'information pertinente tirée de la littérature scientifique publiée. De plus, les deux entreprises ont démontré une validation de principe pour le système d'analyse statistique syndromique de Seegene qui tire parti de Fabric, la plateforme d'intégration de données axée sur l'IA de Microsoft, pour finalement découvrir des corrélations statistiques entre de multiples pathogènes causant des symptômes similaires, soutenir un diagnostic et un traitement précis, et prédire les éclosions futures.

« Jusqu'à présent, les scientifiques et les experts étaient confinés à des données locales limitées, généralement générées par eux-mêmes. Cependant, l'accès aux informations de diagnostic partagées dans le monde entier grâce à la technologie d'IA de Microsoft permettra une réponse rapide à toutes les maladies émergentes », a déclaré le Dr Chun de Seegene.

« Seegene et Microsoft ont partagé la vision d'une nouvelle génération de solutions de diagnostic, accessibles au niveau de la population pour aider les gens à rester en santé plus longtemps. Les solutions infonuagiques et d'IA aident à protéger, à gérer et à raisonner les grandes quantités de données nécessaires pour suivre le diagnostic des maladies mondiales en temps réel. Microsoft est le partenaire de confiance qui aide Seegene à réaliser sa vision de bâtir un monde sans maladies », a déclaré Mme Bonfiglioli de Microsoft.

En janvier 2024, Seegene et Microsoft ont conclu une collaboration stratégique pour intégrer les services d'Azure Open AI de Microsoft dans de nombreux modules SGDDS de Seegene. L'objectif de ces projets collaboratifs est de permettre aux entreprises mondiales participant à l'initiative de partage de technologies de disposer d'un système de développement de produits rationalisé, renforcé par des opérations informatiques avancées et une analyse de données alimentée par l'IA.

Springer Nature était également présente à la discussion. Depuis 2023, Seegene et Springer Nature dirigent le Programme d'innovation ouverte qui invite les scientifiques et les experts du monde entier à participer au développement de tests de diagnostic cliniquement significatifs. Cette année, le programme a été renouvelé par Springer Nature sous le nom prestigieux de « Nature Awards, MDx Impact Grants », lançant un appel à propositions innovantes pour le développement de tests de diagnostic PCR. Springer Nature supervisera les principaux aspects du processus, y compris les soumissions et les évaluations de projets, dans l'espoir d'accroître l'intérêt et la participation de la communauté scientifique mondiale.

En mai 2024, les deux entreprises ont signé une entente d'alliance stratégique qui comprenait l'élargissement de la portée du programme d'innovation ouverte. Springer Nature encouragera la communauté scientifique mondiale à participer à l'idéation, à la conception et au développement de nouveaux produits de diagnostic PCR.

« Nous avons de grandes attentes quant au fait que les subventions MDx Impact Grants fonctionneront en synergie avec l'initiative de partage de technologies, servant ainsi de catalyseur pour une adoption accrue des diagnostics moléculaires par PCR. Ensemble, nous bâtirons un écosystème qui favorisera le développement de tests précis, rapides et accessibles pour les populations de patients mal desservies » a déclaré M. Spenlé, directeur de l'exploitation de Springer Nature.

Une cérémonie de remise des prix du programme d'innovation ouverte a eu lieu à la suite de la table ronde des partenaires de l'initiative de partage de technologies visant à reconnaître les lauréats européens. Lors de la cérémonie, huit scientifiques travaillant en Europe parmi 17 lauréats du monde entier ont été honorés pour leurs réalisations. Voici les lauréats : Ulrich Eigner (Allemagne); Gian Maria Rossolini (Italie); Vismara Chiara Silvia (Italie); Davy Vanden Broeck (Belgique); Nicolas Yin (Belgique); Piet Cools (Belgique); Khoa Thai (Pays-Bas); Pedro Vieira-Baptista (Portugal).

La professeure Dame Jenny Harries, directrice générale de l'Agence de sécurité sanitaire du Royaume-Uni (UKHSA), a assisté à l'événement en tant que conférencière principale. Au cours de sa visite en Corée du Sud en mars de cette année, la professeure Harries a rencontré le Dr Chun au siège social de Seegene pour discuter de la réponse et des réalisations de Seegene pendant la pandémie de COVID-19, ainsi que pour échanger des points de vue sur ses initiatives de partage de technologies et sur le programme d'innovation ouverte.

Des entreprises participant à l'initiative de partage de technologies, comme Hy Laboratories Ltd. basée en Israël et Werfen basée en Espagne, ainsi que d'autres partenaires commerciaux et experts biomédicaux européens, ont participé à l'événement pour partager la vision de l'initiative de partage de technologies.

À propos de Seegene

Seegene possède 24 ans d'expérience dans la recherche et le développement, la fabrication et les affaires liés aux technologies syndromiques de PCR en temps réel. Cette expertise a été particulièrement mise en évidence lors de la pandémie de COVID-19, où Seegene a fourni plus de 340 millions de tests de dépistage de COVID-19 dans plus de 100 pays dans le monde. La principale caractéristique des technologies syndromiques de PCR en temps réel de Seegene est la capacité de tester simultanément dans un seul tube 14 agents pathogènes qui causent des symptômes similaires, en fournissant des informations quantitatives.

Consultez le site Seegene.com et suivez linkedin.com/company/seegene-inc

