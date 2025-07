Analyses en temps réel pour la prise de décisions cliniques et la préparation aux pandémies

Lancement mondial au salon de l'ADLM 2025 à Chicago pour établir des partenariats commerciaux

Alimentée par l'IA et par PCR syndromique pour permettre une détection précoce et l'obtention d'informations prédictives

SÉOUL, Corée du Sud, 6 juillet 2025 /CNW/ - Seegene Inc., un chef de file mondial des solutions de diagnostic moléculaire (MDx), a annoncé aujourd'hui le lancement de STAgora™, une plateforme de nouvelle génération mise au point pour l'analyse des maladies infectieuses. Conçue comme un système de renseignement en temps réel sur les maladies infectieuses, la plateforme combine des données de diagnostic avec une modélisation statistique avancée et vise à redéfinir les méthodes de détection et de suivi des épidémies, ainsi que la façon dont le monde y répond.

STAgora™ permet une visualisation globale en temps réel des tendances des maladies infectieuses aux niveaux municipal, national et continental, sur la base des résultats réels des tests de diagnostic. La plateforme fournit aux professionnels de la santé des rapports de diagnostic et des analyses statistiques immédiats et structurés dans des formats clairs et exploitables. Ceux-ci sont accompagnés de tableaux de bord personnalisables et de fonctions d'alerte en temps réel.

Outre le suivi des cas individuels, STAgora™ permet aux utilisateurs de surveiller les épidémies dans certaines régions, tant au niveau local qu'international. Cette fonctionnalité offre une visibilité en temps réel de la propagation des maladies, en améliorant la connaissance de la situation et en permettant des réponses de santé publique opportunes et basées sur des données. En dotant les autorités sanitaires nationales et mondiales d'un aperçu épidémiologique en temps réel, la plateforme devrait renforcer la prise de décision et soutenir l'élaboration de stratégies de réponse efficaces pour atténuer les épidémies de maladies infectieuses à grande échelle.

Avec plus de 40 outils statistiques intégrés, STAgora™ permet de détecter rapidement les modèles d'agents pathogènes anormaux et favorise la modélisation prédictive des tendances saisonnières et des épidémies émergentes. Ces outils comprennent des modules de suivi des infections individuelles, d'analyse des co-infections basées sur les symptômes et de calcul des tendances du taux d'infection en temps réel. Ensemble, ils contribuent à transformer les données statiques en informations prospectives qui orientent les interventions proactives.

Contrairement aux systèmes traditionnels de surveillance des épidémies qui reposent sur des données rétrospectives, STAgora™ analyse en temps réel les diagnostics dérivés de la PCR. Cela permet une visibilité immédiate de la propagation des agents pathogènes et, grâce à des algorithmes basés sur l'IA, la prévision de futures épidémies.

« Le principal facteur de différenciation de STAgora™ est son architecture unique, qui regroupe les données de diagnostic en temps réel provenant du monde entier dans une plateforme d'analyse unifiée », a déclaré Young-Seag Baeg, responsable de la planification stratégique chez Seegene.

Associé à la technologie exclusive de la PCR syndromique quantitative de Seegene, STAgora™ offre une visibilité accrue des infections à agent pathogène unique et des co-infections multipathogènes simultanées. Cette vision diagnostique complète permet aux cliniciens de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées sur le lieu de soins.

« Pendant la pandémie de COVID-19, nous avons pu constater par nous-mêmes à quel point l'interprétation précise et opportune des données de diagnostic était cruciale pour l'élaboration des politiques de santé publique et des résultats cliniques, a déclaré Daniel Shin, vice-président directeur et chef des ventes et du marketing dans le monde chez Seegene. « Aujourd'hui, alors que nous sommes confrontés à des menaces de plus en plus complexes telles que la résistance aux antimicrobiens, les mutations virales et les co-infections, la capacité à fournir des informations exploitables à partir des données de diagnostic devient la pierre angulaire de l'innovation clinique et un pilier essentiel de la sécurité sanitaire mondiale. »

Seegene présentera officiellement STAgora™ lors de l'assemblée annuelle 2025 de l'Association for Diagnostics & Laboratory Medicine (ADLM), qui aura lieu du 27 au 31 juillet à Chicago, aux États-Unis. L'événement mettra en lumière les capacités clés de la plateforme, notamment son intégration avec CURECA™, le système PCR entièrement automatisé et sans intervention humaine de Seegene. ADLM 2025 servira également de tremplin à Seegene afin d'explorer des collaborations et des partenariats mondiaux avec les chefs de file et les clients du secteur des soins de santé.

Avec le lancement de STAgora™, Seegene entend jeter les bases d'un système de défense sanitaire mondial plus intelligent, plus rapide et plus connecté. En combinant des diagnostics moléculaires en temps réel, des analyses alimentées par l'IA et l'intégration de données mondiales, STAgora™ représente une étape stratégique vers la construction d'une infrastructure de santé publique intelligente capable de répondre de façon proactive aux menaces émergentes. L'entreprise envisage la plateforme comme un pilier essentiel du cadre mondial de réponse aux maladies infectieuses, marquant une nouvelle étape vers une meilleure compréhension des diagnostics et une meilleure préparation.

À propos de Seegene

Seegene possède plus de 20 ans d'expérience dans la recherche et le développement, la fabrication et les affaires liés aux technologies syndromiques de PCR en temps réel. Cette expertise a été particulièrement mise en évidence lors de la pandémie de COVID-19, où Seegene a fourni plus de 340 millions de tests de dépistage de COVID-19 dans plus de 100 pays dans le monde. La principale caractéristique des technologies syndromiques de PCR en temps réel de Seegene est la capacité de tester simultanément dans un seul tube 14 agents pathogènes qui causent des signes et des symptômes similaires, en fournissant des informations quantitatives.

À propos de CURECA™

CURECA™ (Continuous, Unlimited, Random-access, Expandable, and Customizable Automation) est un système PCR entièrement automatisé et modulaire qui élimine les processus manuels et permet de réaliser des tests en continu et en temps réel. Il s'agit d'une plateforme unifiée conçue pour fonctionner en continu, 24h/ 24 et sans intervention humaine. La caractéristique centrale est le CPS, qui est la première partie de CURECA™, le premier système automatisé de prétraitement au monde capable de gérer un éventail complet de types d'échantillons, y compris le sang, les selles, les expectorations et l'urine. Conçu aussi bien pour les laboratoires centralisés que décentralisés, CURECA offre une automatisation évolutive et une adoption flexible, ce qui le rend particulièrement utile dans les environnements où l'espace ou le personnel sont limités.

