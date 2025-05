Seegene présente en avant-première une vidéo conceptuelle de CURECA TM à la rencontre ESCMID Global 2025, avant son lancement prévu en juillet

De conception entièrement modulaire, CURECA TM présente une vision ambitieuse de l'automatisation du prétraitement de divers types d'échantillons PCR

Conçu pour une intégration future dans des flux de travail sans surveillance et des environnements de laboratoire adaptables

SÉOUL, Corée du Sud, 8 mai 2025 /CNW/ -- Seegene Inc, leader mondial des solutions de diagnostic moléculaire (MDx), a suscité un vif intérêt après avoir présenté une vidéo conceptuelle de son CURECATM à la Société européenne de microbiologie clinique et des maladies infectieuses (ESCMID Global 2025) à Vienne, en Autriche.

YoungSeag Baeg, responsable de la stratégie et de la planification chez Seegene, présente CURECA™ aux clients le 14 avril lors de la rencontre ESCMID 2025, qui s’est tenue à Vienne, en Autriche. Seegene a présenté une vidéo conceptuelle de son système CURECA™ lors de la rencontre ESCMID 2025, qui s’est tenue du 11 au 15 avril à Vienne, en Autriche. La vidéo du concept CURECA™ de Seegene a suscité l’intérêt des participants à la rencontre ESCMID 2025, qui s’est tenue du 11 au 15 avril à Vienne, en Autriche.

Les professionnels du secteur ont reconnu que CURECATM représentait une avancée prometteuse dans l'automatisation de l'ensemble du flux de travail du diagnostic par PCR, de la manipulation de l'échantillon primaire à l'analyse des résultats. En réponse à l'intérêt suscité, Seegene a offert des occasions supplémentaires de présenter sa solution à l'occasion du congrès ESCMID Global 2025.

Plus de 2 300 participants, dont des représentants d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne, de France et du Canada, ont visité le stand de Seegene pour visionner la vidéo conceptuelle présentant le CURECATM. « Il est évident que le stand de Seegene a attiré une attention considérable à l'ESCMID », a commenté un professionnel du monde académique.

Les experts reconnaissent que CURECATM change la donne en matière d'automatisation des tests moléculaires

Le CURECATM est conçu pour automatiser l'ensemble du processus de diagnostic par PCR. Il peut traiter les différents types d'échantillons requis lors de l'étape de prétraitement en MDx, tels que les selles, l'urine, le sang et les expectorations, et exécuter l'ensemble du flux de travail du test PCR après le prélèvement de l'échantillon.

Voici quelques commentaires de professionnels de l'industrie qui ont découvert en avant-première le CURECATM de Seegene à l'occasion de la rencontre ESCMID Global 2025 :

« Je place de grands espoirs dans les diagnostics moléculaires PCR entièrement automatisés, car le CURECATM élimine non seulement les erreurs humaines inhérentes aux processus manuels, mais permet également de réaliser des tests efficaces, sans contraintes de temps ou de main-d'œuvre. »

« Nous rencontrons souvent des types d'échantillons qui nécessitent un prétraitement manuel minutieux et fastidieux. Un système capable d'automatiser cette étape pourrait représenter un véritable tournant. Ce niveau d'automatisation est révolutionnaire, il change vraiment la donne et ne ressemble à aucune autre solution existante. J'attends avec impatience son lancement. »

« S'il est associé à nos kits d'outils de diagnostic internes, CURECATM pourrait offrir une véritable synergie. J'espère que CURECATM sera accessible aux petites et moyennes structures. »

« Je prévois d'assister à l'ADLM 2025 à Chicago en juillet pour voir l'appareil et étudier les possibilités de collaboration. »

Un système de prétraitement personnalisable qui offre une grande polyvalence pour l'automatisation future des laboratoires

Le premier composant de CURECATM est le système de prétraitement personnalisable (CPS). Le CPS est conçu pour automatiser le chargement des tubes d'échantillons primaires et exécuter le processus de prétraitement.

« Le CPS est un système modulaire et automatisé destiné à optimiser l'exécution du processus de prétraitement dans divers domaines de diagnostic, y compris les diagnostics moléculaires tels que la PCR, ainsi que les tests de chimie clinique et d'immunologie », a déclaré Young-Seag Baeg, responsable de la stratégie et de la planification chez Seegene.

De nombreux professionnels de la santé (ou des laboratoires) présents à l'ESCMID Global 2025 ont noté que la vidéo conceptuelle de CURECATM montrait le potentiel des laboratoires de diagnostic entièrement automatisés capables de gérer des flux de travail complexes associés au prétraitement. En particulier, les participants se sont accordés à dire que le CPS, qui automatise le prétraitement des échantillons, est en mesure d'apporter une avancée considérable dans le domaine du diagnostic in vitro, puisqu'il s'attaque aux limites des procédures manuelles existantes, qui dépendent de professionnels de laboratoire formés.

« Les délais d'exécution devraient s'améliorer avec CURECATM, car le logiciel intégré est capable d'ajuster les flux de travail en fonction des délais d'établissement des rapports, a déclaré le directeur d'un laboratoire en Espagne. En particulier, pour les infections sexuellement transmissibles (IST), le CPS améliorera considérablement les opérations quotidiennes du laboratoire. Le traitement des échantillons pour les IST implique la manipulation manuelle de plusieurs tubes d'échantillons, ce qui contribue à la fatigue de l'opérateur. L'adoption du CPS a le potentiel de transformer les opérations de routine en les rationalisant. »

Une solution modulaire et configurable pour des diagnostics sur mesure

Après le prétraitement des échantillons, les diagnostics moléculaires impliquent généralement l'extraction de l'acide nucléique, l'installation et l'amplification de la PCR et l'analyse des résultats. Pour les échantillons qui ne nécessitent pas de prétraitement, Seegene propose le système d'aliquotage des échantillons primaires (PAS) comme alternative au CPS. Le PAS est conçu pour permettre le chargement et la distribution directs des échantillons primaires, ce qui contribue à simplifier le flux de travail. Seegene poursuit l'intégration du PAS dans un processus PCR entièrement automatisé grâce à un concept de solution modulaire appelé CEFA (Customizable & Expandable Full Automation, automatisation complète personnalisable et extensible), destiné à répondre aux divers besoins des laboratoires avec une plus grande flexibilité.

Seegene entend tirer parti de l'architecture modulaire du CURECATM pour prendre en charge un large éventail d'applications diagnostiques. « CURECATM peut être déployé en tant que système complet ou en tant que modules individuels, CPS, PAS et CEFA, configurés indépendamment ou en combinaison pour répondre à divers besoins opérationnels », a ajouté M. Baeg.

Optimisation des flux de travail en laboratoire grâce à une conception peu encombrante

Un autre avantage clé de l'architecture modulaire du CURECATM est qu'il est conçu pour s'adapter à différents espaces et agencements de laboratoire. Sa conception flexible doit permettre aux laboratoires de configurer le système en fonction de leurs besoins spécifiques, ce que Seegene considère comme essentiel pour améliorer l'efficacité opérationnelle.

Les professionnels des laboratoires présents à l'ESCMID 2025 ont partagé leurs points de vue :

« La possibilité de configurer un système pour répondre aux besoins spatiaux et opérationnels spécifiques de chaque laboratoire représente une approche nouvelle et très intéressante. »

« Nous pensons qu'une telle flexibilité permettra de mettre en œuvre des flux de travail qui fourniront des résultats de haute qualité en s'appuyant le moins possible sur des configurations de laboratoire et des ressources en personnel standardisées. »

« La réponse mondiale enthousiaste à notre vidéo conceptuelle et à notre vision de CURECATM démontre la forte demande pour des solutions de diagnostic de nouvelle génération, a déclaré Jong-Yoon Chun, chef de la direction de Seegene. Nous pensons que CURECATM a le potentiel de catalyser des changements significatifs dans le paysage mondial du diagnostic par PCR. »

Remarque :

Les commentaires figurant dans ce communiqué de presse sont basés sur des entretiens réels et des discussions menées sur le terrain. Cependant, afin de respecter la vie privée des personnes interrogées, tous les noms ont été rendus anonymes.

À propos de Seegene

Seegene possède plus de 20 ans d'expérience dans la recherche et le développement, la fabrication et les activités commerciales liés aux technologies syndromiques de PCR en temps réel. Cette expertise a été particulièrement mise en évidence lors de la pandémie de COVID-19, où Seegene a fourni plus de 340 millions de tests de dépistage de COVID-19 dans plus de 100 pays dans le monde. La principale caractéristique des technologies syndromiques de PCR en temps réel de Seegene est la capacité de tester simultanément dans un seul tube 14 agents pathogènes qui causent des symptômes et des signes similaires, en fournissant des informations quantitatives.

Consultez le site Seegene.com et suivez linkedin.com/company/seegene-inc

Initiative de partage de technologies

L'initiative de partage de technologies vise à partager au niveau mondial les technologies avancées de diagnostic et d'analyse de données de Seegene, y compris la PCR syndromique en temps réel et un système automatisé de développement de produits (SGDDS), avec une entreprise leader partenaire dans chaque pays. Les entreprises partenaires collaboreront avec des scientifiques et des experts locaux pour mettre au point des tests de diagnostic adaptés aux besoins de leurs communautés et de leurs domaines, couvrant un large éventail de maladies humaines et non humaines. La vision ultime de l'initiative est de créer « un monde sans maladies » -- un avenir où les gens ne souffriront plus de maladies infectieuses et de cancers et où les animaux et les plantes prospéreront sans maladie.

