Entièrement sans intervention humaine - CURECA™, le système de diagnostic 100 % automatisé qui définit la nouvelle norme de référence, fait ses débuts à Chicago , du 28 au 31 juillet

, du 28 au 31 juillet Unification des données de diagnostic mondiales - STAgora™, la plateforme de mégadonnées qui va transformer l'avenir du diagnostic

Des partenariats pilotes pour offrir un accès anticipé au nouveau paradigme diagnostique, avec certaines institutions engagées d'ici la fin de l'année

SÉOUL, Corée du Sud, 26 juillet 2025 /CNW/ - Seegene Inc., un chef de file mondial du diagnostic moléculaire, a annoncé aujourd'hui qu'elle dévoilera son système de tests PCR entièrement automatisé, CURECA™, et sa plateforme d'analyse de données, STAgora™, au salon de l'ADLM 2025 (Association for Diagnostics & Laboratory Medicine), la plus grande conférence mondiale sur le diagnostic, qui se tiendra à Chicago du 28 au 31 juillet. Avec l'introduction de ces nouvelles technologies, Seegene annonce un changement radical dans le paradigme mondial du diagnostic.

Seegene effectuera une démonstration en direct de CURECA™ (photo) au salon de l’ADLM 2025, qui se tiendra à Chicago du 28 au 31 juillet. (PRNewsfoto/Seegene Inc.)

Automatisation de chaque étape des tests PCR pour une efficacité et une précision accrues

CURECA™ est le premier système au monde à automatiser entièrement le processus de test PCR, depuis le stockage et le prétraitement des échantillons jusqu'à l'extraction des acides nucléiques, l'amplification et l'analyse des résultats, sans aucune intervention humaine. Conçu pour fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le système réduit au minimum les erreurs humaines et améliore considérablement l'uniformité et la fiabilité des résultats des tests.

Son module de préparation entièrement automatisé présente une avancée majeure. Il permet en effet de surmonter l'une des étapes les plus fastidieuses et les plus sujettes aux erreurs dans les processus de laboratoire. Le prétraitement a toujours constitué un défi majeur, en particulier lorsqu'il s'agit de divers types d'échantillons comme l'urine, le sang, les expectorations et les selles. Les techniciens de laboratoire effectuent souvent des tâches manuelles répétitives pendant de longues heures, et les variations du niveau de compétence peuvent entraîner des résultats incohérents. Les échantillons de selles, en particulier, posent de sérieux obstacles à l'automatisation en raison de leur viscosité élevée et de leurs particules, qui nécessitent une intervention manuelle importante.

Le module de préparation du système CURECA™ est le premier à automatiser entièrement le processus de prétraitement pour tous les principaux types d'échantillons, y compris les selles, surmontant ainsi des obstacles de longue date rencontrés dans les opérations de laboratoire. Cette innovation réduit les besoins en main-d'œuvre, augmente le débit d'échantillons et améliore l'efficacité opérationnelle et la rentabilité globales. Elle permet également de réorienter le rôle du personnel de laboratoire, qui passe du traitement manuel à des responsabilités de plus haut niveau, telles que l'analyse des données et l'interprétation clinique, aidant ainsi les laboratoires à mieux tirer parti de leur main-d'œuvre dans les environnements de test à haut volume en continu 24 h sur 24, 7 jours sur 7, afin de fournir des résultats de tests de haute qualité et durables.

De plus, le module de préparation du système CURECA™ ne se limite pas aux diagnostics PCR. Il prend en charge le prétraitement pour d'autres disciplines, y compris la chimie clinique et les immunotests, ce qui constitue une avancée significative en matière d'automatisation sur l'ensemble du marché du diagnostic. Son architecture modulaire permet une configuration et un déploiement flexibles adaptés à la taille, à la disposition et aux besoins de chaque laboratoire.

STAgora™ - Analyse et intégration mondiale des données en temps réel pour des soins personnalisés

Également dévoilée lors du salon de l'ADLM 2025, STAgora™ est la plateforme statistique de Seegene qui collecte et analyse des données de diagnostic PCR en temps réel pour faciliter la prise de décisions cliniques. En regroupant les données de tests provenant des hôpitaux du monde entier, la plateforme fournit des renseignements intégrés sur les tendances régionales en matière d'infection, les taux de positivité au niveau des hôpitaux et les schémas de co-infection. Elle propose également plus de 40 outils statistiques adaptés au soutien clinique.

Grâce à STAgora™, les prestataires de soins de santé peuvent comparer les résultats de tests de patients individuels à des données épidémiologiques locales et régionales, ce qui permet d'élaborer des stratégies de traitement plus précises et axées sur les données. La plateforme permet aux cliniciens d'évaluer les tendances en matière d'infection au niveau des patients et de la communauté, ce qui améliore la précision et la rapidité du diagnostic et de la planification des soins. En fournissant des informations rapides et fiables grâce à ce type d'analyse complète, STAgora™ devrait devenir un outil d'analyse essentiel pour la prise de décisions cliniques.

Renforcer la collaboration mondiale grâce au partage de technologies et à des partenariats stratégiques

Fort de sa présence au salon de l'ADLM 2025, Seegene vise à élargir l'accès à CURECA™ et STAgora™ en offrant des expériences pilotes anticipées et en établissant de nouveaux partenariats mondiaux.

Au début de l'année, CURECA™ a suscité un vif intérêt à l'ESCMID Global 2025, l'un des principaux congrès européens sur la microbiologie clinique et les maladies infectieuses. Afin de renforcer ses capacités de recherche et développement et de fabrication aux États-Unis, Seegene a créé des filiales locales, dont Seegene Technologies et Seegene CURECA.

« CURECA™ et STAgora™ sont plus que de simples instruments ou logiciels de diagnostic : ils représentent une nouvelle norme mondiale qui redéfinira les diagnostics dans les environnements cliniques du monde entier. Nous continuerons de partager les nombreuses avancées technologiques que nous avons développées au fil des ans et, sur cette base, nous sommes déterminés à promouvoir une innovation fondamentale dans l'écosystème mondial du diagnostic », a déclaré Daniel Shin, vice-président exécutif et chef des ventes et du marketing mondiaux chez Seegene.

Avis d'exonération de responsabilité

Le produit est actuellement en phase de précommercialisation. La configuration présentée au salon de l'ADLM 2025 sert uniquement à des fins de démonstration et peut différer de la version commerciale finale en termes de fonctionnalités, de spécifications et de composants. Ce document a pour seul objectif de présenter la technologie et ne constitue en aucun cas une publicité pour la vente du produit.

À propos de Seegene

Seegene possède plus de 20 ans d'expérience dans la recherche et le développement, la fabrication et les affaires liés aux technologies syndromiques de PCR en temps réel. Cette expertise a été particulièrement mise en évidence lors de la pandémie de COVID-19, où Seegene a fourni plus de 340 millions de tests de dépistage de COVID-19 dans plus de 100 pays dans le monde. La principale caractéristique des technologies syndromiques de PCR en temps réel de Seegene est la capacité de tester simultanément dans un seul tube 14 agents pathogènes présentant des signes et des symptômes similaires, en fournissant des informations quantitatives.

Consultez le site Seegene.com et suivez linkedin.com/company/seegene-inc

