AVIS AUX MÉDIAS - Transport scolaire : Création d'une semaine de reconnaissance des conductrices et conducteurs d'autobus scolaires et de berlines

QUÉBEC, le 2 avril 2026 /CNW/ - Les représentantes et les représentants des médias sont invités à un point de presse à 11 h 30 au foyer de l'Assemblée nationale pour l'annonce de la création de la Semaine de reconnaissance des conductrices et conducteurs d'autobus scolaires et de berlines. Le député de Québec solidaire, M. Alexandre Leduc, présentera la motion déposée plus tôt en matinée. Il sera accompagné de Mme Josée Dubé, 2e vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), ainsi que de M. Marc Bouchard, représentant du Secteur transport scolaire de la FEESP-CSN, ainsi que de conductrices et conducteurs d'autobus scolaires et de berlines.

Quand : 2 avril 2026, à 11 h 30



Où : Foyer de l'Assemblée nationale



Qui :



• Alexandre Leduc, député de Québec solidaire • Josée Dubé, 2e vp de la FEESP-CSN • Marc Bouchard, président du Secteur transport scolaire de la FEESP-CSN • Ainsi qu'un groupe de conductrices et conducteurs

SOURCE Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)

Renseignements : Jean Grégoire, personne conseillère en communication, Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), 514 601-8584, [email protected]