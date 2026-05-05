/R E P R I S E -- Avis aux médias - La résidence Le Manoir Les Générations en grève dès le 6 mai 2026/

RIMOUSKI, QC, le 4 mai 2026 /CNW/ - Face à l'intransigeance de l'employeur et à son refus d'offrir des conditions de travail leur permettant de vivre dignement, tout en niant leur apport essentiel auprès des résidentes et résidents, les salarié-es n'ont plus d'autre choix que de passer à l'action.

Les travailleuses et travailleurs du Manoir Les Générations à Rimouski seront en grève du 6 au 11 mai 2026.

Des représentantes et représentants syndicaux seront sur place afin de répondre aux questions des médias.

Détails

Quoi : Point de presse devant les lignes de piquetage



Qui : Liette Ross, Présidente du Conseil central du Bas-Saint-Laurent - CSN, Louis

Bernier, vice-président de la Fédération de la santé et des services sociaux au

Bas-Saint-Laurent - CSN, Caroline Mercier-Mimeault, Présidente du Syndicat

des CHP de Rimouski-Neigette - CSN



Quand : Le mercredi 6 mai 2026, dès 11h30



Où : Au 280, avenue Belzile, Rimouski (Québec)

À propos

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

Pour information : Idriss Amraoui, [email protected], 438 871-2263