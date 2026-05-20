Les salarié-es de la résidence Jardins Logidor en grève dès le 3 juin 2026

QUÉBEC, le 20 mai 2026 /CNW/ - Devant l'impasse qui perdure depuis plusieurs mois à la table de négociation, les travailleuses et travailleurs de la résidence Jardins Logidor déclencheront une grève du 3 au 7 juin 2026. Par cette mobilisation, ils entendent envoyer un message sans équivoque à leur employeur, Cogir Immobilier : il est temps de les prendre au sérieux.

Une troisième résidence en grève en moins d'un mois

La résidence Jardins Logidor devient ainsi la troisième RPA du groupe Cogir à déclencher une grève au cours des 30 derniers jours, ce qui témoigne d'un problème structurel dans les négociations.

« Le fait que les syndiqué-es d'une autre résidence de Cogir déclenchent la grève démontre que l'employeur applique une stratégie uniforme à travers ses établissements », souligne Marlène Ross, porte-parole du secteur des RPA à la Fédération de la santé et des services sociaux-CSN. « L'objectif de la direction est clair : étirer les négociations pour épuiser les travailleuses et travailleurs et leur imposer des ententes au rabais. »

Elle ajoute : « Pour Cogir, c'est une question de profit. Chaque concession arrachée aux salarié-es est perçue comme un gain pour les actionnaires. » Pendant ce temps, plusieurs employé-es des RPA figurent parmi les moins bien rémunérés du secteur et peinent à joindre les deux bouts.

Si rien ne débloque aux tables de négociation, il faut s'attendre à une intensification des mobilisations, et pas seulement à Logidor, mais aussi dans les autres RPA présentement en conflit avec Cogir.

Refus de s'appauvrir

De son côté, Barbara Poirier, présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN, dénonce fermement la situation :

« Les travailleuses et travailleurs des RPA accomplissent un travail essentiel en prenant soin de nos aîné-es -- souvent dans des conditions exigeantes -- et le font avec un dévouement remarquable. Qu'ils et elles soient contraints de faire la grève simplement pour exiger de leur employeur de ne pas les appauvrir est honteux. »

Elle conclut : « Il est hors de question de laisser Cogir imposer son approche. Les salarié-es méritent mieux et la CSN, ses fédérations et ses conseils centraux les appuieront jusqu'à ce qu'ils obtiennent gain de cause. »

À propos

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) est la plus grande organisation syndicale en santé et services sociaux. Elle compte des milliers de syndiqué-es travaillant dans les résidences privées pour aîné-es (RPA) au Québec. Les priorités de ce secteur portent, entre autres, sur l'application d'une plateforme salariale, la création d'une mutuelle de formation, l'élaboration d'un régime de retraite et la coordination des négociations de conventions collectives.

SOURCE Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

Renseignements : Idriss Amraoui, conseiller syndical aux communications à la CSN, Téléphone : 438 871-2263, Courriel : [email protected]