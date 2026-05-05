/R E P R I S E -- Avis aux médias - La résidence Les Marronniers en grève dès le 6 mai 2026/

QUÉBEC, le 4 mai 2026 /CNW/ - Face à l'intransigeance de l'employeur et à son refus d'offrir des conditions de travail leur permettant de vivre dignement, tout en niant leur apport essentiel auprès des résidentes et résidents, les salarié-es n'ont plus d'autre choix que de passer à l'action.

Les travailleuses et travailleur de la résidence Les Marronniers seront en grève du 6 au 10 mai 2026.

Détails

Quoi : Point de presse devant les lignes de piquetage



Qui : Lucie Longchamp, vice-présidente de la Fédération de la santé et des services sociaux-CSN

Barbara Poirier, présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN



Quand : Le mercredi 6 mai, dès 9 h



Où : Au 22, rue Charles-Édouard, Lévis (Québec) G6V 8E9

À propos

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

Pour plus d'information : Idriss Amraoui, [email protected], 438 871-2263