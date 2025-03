Secrétariat à la jeunesse - 552 612 $ pour soutenir les échanges intergénérationnels

QUÉBEC, le 11 mars 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce l'octroi de 552 612 $ pour le programme Échanges entre générations. Cette initiative, soutenue par le Secrétariat à la jeunesse, vise à renforcer les liens entre les générations en facilitant la cohabitation entre des étudiantes et étudiants québécois et des personnes aînées dans des résidences privées pour aînés ainsi qu'au sein d'organismes sans but lucratif.

Cet investissement permettra de soutenir 16 projets, répartis dans 8 régions du Québec, permettant ainsi à 22 jeunes de s'impliquer bénévolement au sein du milieu de vie de personnes aînées en échange d'un hébergement. Le programme Échanges entre générations s'inscrit dans les objectifs du gouvernement qui vise à faciliter l'accès à l'habitation pour vieillir à domicile. Il s'inscrit également dans le Plan d'action jeunesse 2021-2024, qui encourage le dialogue intergénérationnel et interculturel.

Citations

« Le Québec fait face à un défi démographique majeur. Encourager les échanges entre les générations, c'est continuer à bâtir le Québec que l'on connaît : une société solidaire. Grâce à ces investissements, nous permettons aux jeunes et aux personnes aînées de tisser des liens uniques et enrichissants, tout en contribuant à une meilleure compréhension mutuelle de leurs réalités. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Ce programme illustre notre engagement à favoriser le mieux-être des personnes aînées en renforçant les liens intergénérationnels. En facilitant la cohabitation entre les jeunes et les personnes aînées, nous créons des milieux de vie dynamiques et bienveillants, où le partage d'expériences et le soutien mutuel sont au cœur du quotidien. Ces initiatives contribuent non seulement à briser l'isolement des personnes aînées, mais aussi à bâtir une société plus inclusive et solidaire. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

« Ces initiatives offrent aux jeunes une expérience marquante et formatrice, tout en favorisant une solidarité entre les générations. Ce programme représente un véritable levier pour rapprocher les Québécoises et Québécois de tous âges et bâtir une communauté plus unie. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et du ministre responsable de la Jeunesse

Faits saillants

Le 21 novembre 2024, le Secrétariat à la jeunesse (SAJ) a lancé le 5 e appel de projets du Programme. Cette contribution financière, d'une durée d'un an, peut aller jusqu'à 30 000 $ pour les résidences accueillant un jeune et jusqu'à 50 000 $ pour celles accueillant 2 jeunes.





appel de projets du Programme. Cette contribution financière, d'une durée d'un an, peut aller jusqu'à 30 000 $ pour les résidences accueillant un jeune et jusqu'à 50 000 $ pour celles accueillant 2 jeunes. Le Centre collégial d'expertise en gérontologie (CCEG) du cégep de Drummondville accompagne les résidences intéressées à mettre en œuvre le projet, par l'entremise de sessions d'accompagnement et de soutien, d'ateliers de travail et de développement d'outils.





accompagne les résidences intéressées à mettre en œuvre le projet, par l'entremise de sessions d'accompagnement et de soutien, d'ateliers de travail et de développement d'outils. Depuis son lancement en 2018-2019, le Programme a connu une croissance importante. L'édition 2023-2024 avait permis de financer 15 projets, tandis que cette année, 16 projets sont recommandés pour financement, démontrant l'engouement et la pertinence du programme.

