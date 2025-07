Amélioration des soins et des services dans les milieux de vie pour personnes aînées - Conventionnement de trois CHSLD privés additionnels

QUÉBEC, le 4 juill. 2025 /CNW/ - Dans le cadre des efforts du gouvernement pour offrir des services de la plus haute qualité aux personnes hébergées, partout au Québec, la ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, est heureuse d'annoncer le conventionnement de trois centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) privés additionnels.

Cela porte à 24 le nombre de CHSLD privés qui ont été conventionnés depuis le lancement de la démarche d'harmonisation. Cette dernière vise à améliorer la qualité des soins et des services dans tous les milieux d'hébergement et à offrir les mêmes services que ceux qu'on trouve dans les CHSLD publics.

Ainsi, les trois installations privées qui deviennent des milieux conventionnés sont :

CHSLD Villa Belle-Rive (Nord-de-l'Île-de-Montréal);

Maison des Aînés de Saint-Timothée inc. (Montérégie-Ouest);

CHSLD Au cœur de la vie (Laurentides).

Ainsi, ce sont plus de 159 places supplémentaires qui deviennent conventionnées, pour un total de 2 429 places au Québec.

Citation :

« Le conventionnement des CHSLD privés est une priorité pour notre gouvernement afin d'obtenir une même qualité de soins et de services pour les résidentes et résidents ainsi que les mêmes conditions de travail pour le personnel. Cette démarche d'harmonisation progresse bien. Dans les milieux qui ont été conventionnés au cours des dernières années, on peut déjà observer les bienfaits au bénéfice des personnes hébergées, de leurs proches et du personnel. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Rappelons que le gouvernement du Québec s'est engagé à conventionner tous les CHSLD privés de la province d'ici la fin de l'année 2025.

L'initiative du conventionnement vise davantage d'équité pour : les résidentes, les résidents et leurs proches, en regard de la qualité des soins et des services; les usagères et usagers, qui paieront tous la contribution financière des adultes hébergés, en respect du programme administré par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ); le personnel des CHSLD, qui aura les mêmes conditions de travail, ce qui favorise son attraction et sa rétention et amène plus de stabilité pour les personnes hébergées; les propriétaires, qui bénéficieront de plus de prévisibilité, notamment en ce qui a trait à leur stabilité financière.



SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

Renseignements : Emmanuella Proulx, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides, 367 990-1882