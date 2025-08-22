AVIS AUX MÉDIAS - Fête d'inauguration du parc D'Argenson : pour faire le plein d'adrénaline le 23 août!

MONTRÉAL, le 22 août 2025 /CNW/ - Le maire du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais, invite les représentant(e)s des médias à la fête d'inauguration du parc D'Argenson situé dans Pointe-Saint-Charles. Les citoyen(ne)s pourront également célébrer la fin du projet Pumptrack de la Maison de jeunes Adozone et participer à des jeux et activités.

Date : le samedi 23 août 2025

Heure : de 13 h à 15 h

Lieu : 2900, rue du Centre

Les travaux du parc D'Argenson se sont étalés sur trois ans et totalisent un investissement de 4,5 M$. Ils auront permis de réhabiliter les sols et d'aménager une piste à rouleaux (pumptrack), un module d'entraînement pour les jeunes et un parc à chiens.

Ce projet a bénéficié d'une aide financière dans le cadre du Programme des installations sportives extérieures (PISE) de la Ville de Montréal, de ClimatSol-Plus Volet 1 du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et du Programme de mise en valeur intégrée (PMVI) d'Hydro-Québec visant à améliorer le cadre de vie des collectivités qui accueillent de nouvelles installations de transport d'énergie.

SOURCE Arrondissement du Sud-Ouest (Ville de Montréal)

Renseignements : Anyck Paradis, Chargée de communication, Courriel : [email protected]