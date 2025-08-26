Fête d'inauguration du parc D'Argenson : pour faire le plein d'adrénaline le 23 août!

MONTRÉAL, le 26 août 2025 /CNW/ - Les citoyen(ne)s de Pointe-Saint-Charles ont été invités à participer, samedi dernier, à la fête d'inauguration du parc D'Argenson, pour souligner la fin des travaux qui se sont échelonnés sur trois ans et ont constitué un investissement de 4,5 M$. Ils auront permis de réhabiliter les sols et d'aménager une piste à rouleaux (pumptrack), un module d'entraînement pour les jeunes et un parc à chiens.

L'événement a également été l'occasion de célébrer la fin du projet estival Pumptrack (prêt d'équipement et cantine) opéré par la Maison de jeunes Adozone.

Citations

« Les citoyen(ne)s de Pointe-Saint-Charles peuvent maintenant profiter de tous les plateaux d'activités de leur magnifique parc de quartier, lequel est dorénavant un vrai parc... plutôt qu'un terrain vague près d'un pylône électrique assorti d'un terrain de baseball vétuste. C'est un important legs de mon administration aux futures générations. Les infrastructures sont complémentaires de celles offertes dans d'autres parcs et s'adressent spécifiquement aux adolescent(e)s. C'était un projet de longue haleine, mais aujourd'hui, on en voit le résultat! Les gens étaient déjà nombreux à utiliser la piste à rouleaux, ils peuvent maintenant aussi se détendre dans les hamacs, s'entraîner dans les modules athlétiques ou jouer avec leur chien dans l'espace qui leur est réservé. »

Benoit Dorais, maire du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Hydro-Québec est fière d'avoir participé au réaménagement du parc D'Argenson, un projet significatif pour la communauté locale. Grâce au Programme de mise en valeur intégrée (PMVI) - une initiative volontaire proposée aux collectivités qui accueillent de nouvelles installations de transport électrique - Hydro-Québec réaffirme son engagement à soutenir des projets qui améliorent concrètement la qualité de vie des citoyennes et citoyens.

Le PMVI permet de reconnaître la contribution des communautés qui accueillent nos infrastructures et de renforcer notre collaboration avec les collectivités en finançant des aménagements durables et adaptés aux besoins du milieu. La revitalisation du parc d'Argenson illustre parfaitement notre volonté de tisser des liens solides avec les territoires où nous sommes présents, en contribuant à des projets qui font une réelle différence dans le quotidien des gens. »

Marie-Noëlle Roy, cheffe Affaires régionales-Montréal, Laval et Communauté métropolitaine de Montréal chez Hydro-Québec

Faits saillants :

Le parc D'Argenson est situé au 2900, rue du Centre.

Le projet a bénéficié d'une aide financière dans le cadre du Programme des installations sportives extérieures (PISE) de la Ville de Montréal, de ClimatSol-Plus Volet 1 du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et du Programme de mise en valeur intégrée (PMVI) d'Hydro-Québec visant à améliorer le cadre de vie des collectivités qui accueillent de nouvelles installations de transport d'énergie.

Il a aussi reçu une contribution du Service de l'urbanisme et de la mobilité financé en lien avec le projet du Corridor nouveau pont Champlain , du Service de l'eau pour l'utilisation du programme de subvention PEV pour le volet : Adaptation face aux impacts des changements climatiques et du Programme d'aménagement urbain inclusif (PAUI).

, du Service de l'eau pour l'utilisation du programme de subvention PEV pour le volet : Adaptation face aux impacts des changements climatiques et du Programme d'aménagement urbain inclusif (PAUI). Les travaux se sont déroulés en trois phases: 2022 : La réhabilitation environnementale du terrain et travaux d'électricité; 2023 : Construction d'une piste à rouleaux (pumptrack), la première à Montréal et remplacement d'une conduite d'eau principale par la Ville de Montréal; 2024-2025 : L'aménagement des modules d'exercice, d'une zone de détente, d'un jardin de pluie et d'une aire d'exercice canin.

Projet Pumptrack : La Maison de jeunes Adozone a opéré une cantine et a eu le mandat du prêt de matériel aux citoyen(ne)s durant l'été (vélos BMX, trottinettes, planches à roulettes, draisiennes et équipement de protection) en collaboration avec l'Arrondissement et grâce à la subvention du projet Circonflexe offerte par Sport et Loisir de l'île de Montréal (SLIM).

