TORONTO et MONTRÉAL , le 28 avril 2026 /CNW/ - La Schulich School of Business et CGI, l'une des plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde, lancent un nouveau programme révolutionnaire, le certificat de CGI en développement de systèmes d'entreprise (CGI Certificate in Enterprise Systems Development), soutenu par un investissement d'un million de dollars.

Intégrant des outils d'intelligence artificielle (IA), ce programme de 8 mois permettra aux personnes du monde des affaires, à celles qui souhaitent changer de carrière ou récemment diplômées de s'épanouir dans des environnements TI professionnels. Ce programme ouvrira de nouvelles voies vers des métiers technologiques en forte demande et permettra de répondre à la pénurie de talents numériques.

L'initiative reflète aussi l'ambition commune à Schulich et CGI de démontrer que la collaboration entre des établissements d'enseignement et de grandes entreprises canadiennes peut répondre à des enjeux cruciaux pour l'avenir du pays. Ce partenariat facilitera le développement de talents numériques et multipliera les possibilités d'apprentissage pratiques fondées sur l'IA et les connaissances sectorielles. Son objectif est de rendre le Canada plus compétitif, de combler les lacunes persistantes en productivité et en compétences, mais aussi de développer des capacités de leadership et d'innovation essentielles sur un marché mondial de plus en plus régi par la technologie. Destiné à des personnes n'ayant aucune expérience en code, le programme offre des cours appliqués en programmation, en intégration de systèmes d'IA, en pratiques DevOps, en cybersécurité et en opérations informatiques d'entreprise et un accompagnement par des membres de la faculté de Schulich et des spécialistes de CGI. Le certificat inclut un projet final impliquant des défis techniques réels pour développer une expérience pratique permettant d'exploiter ces compétences dans des environnements technologiques complexes.

« Chez CGI, nous croyons fermement que la compétitivité du Canada dépend du perfectionnement continu de la prochaine génération de talents. Nous devons les aider à développer une expertise avancée dans les technologies numériques et l'IA. Notre partenariat avec la Schulich School of Business reflète cet engagement à participer au développement des compétences et de l'expérience dont les organisations ont besoin pour exploiter l'IA et les technologies émergentes, afin d'obtenir des résultats d'affaires concrets de manière responsable. En combinant excellence universitaire et réelles perspectives du secteur, ce programme formera des professionnel(le)s qui pourront contribuer à l'économie numérique canadienne dès leur premier jour », affirme Steve Starace, chef de la direction des Ressources humaines chez CGI.

« Ce partenariat avec CGI permet à Schulich de proposer des enseignements avancés et innovants qui facilitent la réussite des professionnel(le)s dans les environnements informatiques d'entreprise », explique Detlev Zwick, doyen et président de la chaire Tanna H. Schulich en stratégie commerciale à la Schulich School of Business. « Ce certificat permettra de combler d'importantes lacunes sur le marché et ouvrira la voie à de nouvelles possibilités de carrière pour les étudiants et étudiantes. C'est avec une grande fierté que nous nous associons à une entreprise de calibre mondial comme CGI pour porter cette initiative d'envergure sur le marché. »

CGI et Schulich ont pour objectif commun d'accompagner la prochaine génération de professionnel(le)s des technologies dans le développement de compétences pratiques et de perspectives stratégiques nécessaires pour réussir dans des organisations technologiques complexes. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de Schulich de travailler en étroite collaboration avec le secteur pour répondre à des besoins urgents de main-d'œuvre.

« Dans les entreprises modernes, on ne rédige pas simplement du code, on construit et on gère des plateformes numériques complexes intégrant des infrastructures infonuagiques, des capacités d'IA, des principes de cybersécurité et des systèmes de données de grande envergure, » précise Murat Kristal, directeur général de l'Institute of Digital Business de Schulich. « Grâce à ce certificat conçu avec CGI, les étudiants et étudiantes pourront comprendre comment toutes ces composantes fonctionnent ensemble dans les grandes organisations de TI. De telles initiatives sont essentielles à la compétitivité canadienne à long terme : grâce à elles, notre main-d'œuvre peut concevoir, gérer et diriger les infrastructures numériques qui seront le moteur de la prochaine vague d'innovation et de croissance économique. »

Le certificat, qui sera délivré par le nouvel Institute of Digital Business de Schulich, renforcera la capacité du Canada à négocier des virages numériques serrés en développant des talents hautement spécialisés en environnements technologiques d'entreprise et en économie soutenue par l'IA.

Les inscriptions sont ouvertes pour la première cohorte qui commencera à l'automne 2026. Pour en savoir plus et pour vous inscrire, visitez le site Web (en anglais).

À propos de CGI qui célèbre 50 années en affaires

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 94 000 professionnel(le)s à l'échelle mondiale et offre un portefeuille complet de services et de solutions : conseil en management et en stratégie TI, intégration de systèmes, solutions de propriété intellectuelle, services en mode délégué en TI et en gestion des processus d'affaires, etc. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2025, CGI a généré des revenus de 15,91 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

À propos de Schulich qui célèbre son 60e anniversaire

Aussi connue sous le nom de Canada's Global Business SchoolMD, la Schulich School of Business de Toronto se classe parmi les meilleures écoles de commerce au pays et dans le monde, d'après de nombreux sondages internationaux d'évaluation des maîtrises en administration des affaires (MBA) y compris ceux du Financial Times, de LinkedIn et de QS.

Ouverts sur le monde, innovants et diversifiés, les programmes d'enseignement en commerce de Schulich sont offerts toute l'année au sein d'un bâtiment dernier cri de l'Université York. L'école a noué des partenariats stratégiques et universitaires avec plusieurs établissements de premier plan dans le monde situés en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Schulich propose des diplômes en commerce de premier, deuxième et troisième cycles menant à des carrières dans les secteurs public, privé et associatif. L'établissement compte plus de 36 000 diplômé(e)s dans plus de 90 pays. L'école a créé le Kellogg-Schulich Executive MBA, le premier MBA international d'Amérique du Nord. Elle possède l'un des plus imposants portefeuilles de programmes de maîtrises spécialisées d'un an de toutes les écoles de commerce nord-américaines. L'Executive Education Centre de Schulich propose chaque année des programmes de perfectionnement en affaires à plus de 5 000 dirigeants et dirigeantes au Canada et à l'étranger.

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SOURCE CGI inc.

Pour en savoir plus : Contact média chez CGI, Derek Marinos, Chef de service, Communications et relations avec les médias, [email protected], 514-210-5141; Contact média à la Schulich School of Business: Sarah Lynn Hayward, Coordonnatrice, Marketing et communications, Schulich School of Business, Courriel : [email protected]