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Les améliorations apportées à CGI Advantage permettent aux gouvernements étatiques et locaux d'intégrer l'IA en toute confiance

FAIRFAX, Va., le 21 mai 2026 /CNW/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB) a annoncé aujourd'hui l'élargissement des capacités d'intelligence artificielle (IA) de CGI AdvantageMD, sa plateforme de gestion intégrée conçue spécialement pour les gouvernements étatiques et locaux. Ces améliorations intègrent directement l'IA aux processus d'affaires essentiels et aux flux de travail des systèmes, permettant ainsi aux agences de renforcer leur efficacité, d'améliorer la prise de décision et de moderniser leurs activités tout en maintenant la transparence, le contrôle et l'imputabilité exigés par les gouvernements.

CGI Advantage intègre l'IA directement aux processus des systèmes de gestion intégrés des services financiers, des ressources humaines, de l'approvisionnement et de l'exploitation. Les utilisateurs de la plateforme peuvent accéder à des recommandations, à des analyses et à des fonctions d'automatisation propulsées par l'IA dans le cadre de leurs tâches quotidiennes, sans devoir composer avec différents systèmes ou des expériences fragmentées.

« Les organisations gouvernementales cherchent des capacités d'IA adaptées à leurs exigences en matière de transparence, d'imputabilité et d'alignement sur les politiques », a mentionné Surabhi Subramanyam, vice-président principal, Solutions gouvernementales chez CGI. « CGI Advantage intègre l'IA directement aux processus des systèmes de gestion intégrés, qui sont munis de contrôles intégrés de transparence, de sécurité et de supervision. Les agences peuvent ainsi adopter l'IA de façon responsable tout en gardant les humains au cœur de la prise de décision et en générant une valeur opérationnelle concrète. »

Les plus récentes capacités d'IA de CGI Advantage améliorent les interactions entre les utilisateurs et les processus complexes de système de gestion intégré, notamment :

Soutien et recommandations fondés sur le contexte - Le soutien étape par étape à même l'application aide les utilisateurs à accomplir leurs tâches avec précision et autonomie, sans interrompre leur flux de travail.

Le soutien étape par étape à même l'application aide les utilisateurs à accomplir leurs tâches avec précision et autonomie, sans interrompre leur flux de travail. Accès en langage naturel aux connaissances et aux processus - Samantha , l'assistant d'IA de CGI Advantage, répond aux questions, résume l'information et guide les utilisateurs tout au long des processus en s'appuyant sur la documentation de base ainsi que sur les documents propres à chaque client.

, l'assistant d'IA de CGI Advantage, répond aux questions, résume l'information et guide les utilisateurs tout au long des processus en s'appuyant sur la documentation de base ainsi que sur les documents propres à chaque client. Résumés générés par l'IA et soutien à la prise de décisions - Des résumés générés par l'IA fournissent des aperçus clairs et concis des transactions complexes, ce qui favorise la compréhension rapide des détails et du contexte par les utilisateurs et les approbateurs.

Des résumés générés par l'IA fournissent des aperçus clairs et concis des transactions complexes, ce qui favorise la compréhension rapide des détails et du contexte par les utilisateurs et les approbateurs. Recommandations intelligentes et perspectives proactives - L'IA présente les prochaines étapes et met en évidence les problèmes potentiels selon les données et l'état du système en temps réel.

L'IA présente les prochaines étapes et met en évidence les problèmes potentiels selon les données et l'état du système en temps réel. Soutien pour le flux de travaux de l'IA agentive - Les agents d'IA peuvent orchestrer les flux de travaux, coordonner les mesures à prendre et accompagner les utilisateurs dans l'exécution autonome de leurs tâches, et ce, dans le respect des limites opérationnelles ainsi que des exigences de gouvernance et de conformité de l'organisation.

Ces capacités sont conçues pour fournir aux utilisateurs des conseils, des analyses et des recommandations, tout en veillant à ce qu'ils gardent le contrôle des décisions, des approbations et des résultats à chaque étape du processus. Les capacités d'IA de CGI Advantage sont encadrées par des contrôles permettant aux agences de déployer les fonctionnalités de manière délibérée et d'en assurer la gestion. En plus d'être configurée et vérifiable, la fonctionnalité d'IA est fondée sur les rôles et assure une transparence sur l'utilisation des données et la production de résultats. Cela permet aux agences de garder le plein contrôle sur son adoption tout en respectant les exigences réglementaires, de sécurité et des politiques.

CGI a également adopté cette approche axée sur la gouvernance à l'interne, en intégrant l'IA à son cycle de vie de développement et d'exploitation afin d'accroître la qualité, la rapidité et la cohérence. Ce modèle interne-externe favorise un respect uniforme des normes au sein de CGI et auprès des clients. Grâce à son réseau élargi d'alliances mondiales, CGI développe cette approche en intégrant les capacités d'IA, comme Codex, à tous ses flux de travaux, tout en assurant la gouvernance, la sécurité et le contrôle requis pour les environnements d'entreprise.

À propos de CGI Advantage

CGI Advantage est une plateforme de système de gestion intégré unifiée qui combine technologie moderne et solutions gouvernementales. Cette plateforme intuitive et sécurisée répond aux exigences des gouvernements d'États et locaux et simplifie les activités de gestion financière, de ressources humaines, de budgétisation axée sur la performance, d'approvisionnement et d'intelligence d'affaires. Solution éprouvée, CGI Advantage repose sur 50 années d'expérience dans le secteur public, soutenue par une communauté active de clients qui apprécient l'innovation et la valeur du réseau mondial d'experts de CGI. Apprenez-en davantage sur cgi.com/advantage (en anglais).

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes firmes indépendantes de services en technologie et en management au monde. CGI compte 94 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2025, CGI a généré des revenus de 15,91 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

SOURCE CGI inc.

Pour plus de renseignements : Investisseurs, Kevin Linder, Vice-président principal, Relations avec les investisseurs, [email protected], +1 905 973-8363; Médias mondiaux, Andrée-Anne Pelletier, Cheffe de service, Médias et relations publiques, [email protected], +1 438 468-9118; Médias locaux, Steve Bosic, Directeur, Marketing et communications, États-Unis, [email protected], +1 978 569-6098