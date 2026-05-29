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Un modèle de prestation de services assisté par l'IA pour soutenir le développement continu de Studyinfo, la plateforme de services numériques de l'Agence qui compte le plus grand nombre d'utilisateurs

HELSINKI, le 29 mai 2026 /CNW/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB), l'une des plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde, a été choisie pour fournir des services de développement et de maintenance à Studyinfo (finnois : Opintopolku), la plateforme numérique de l'Agence nationale finlandaise de l'éducation comptant le plus grand nombre d'utilisateurs. Cette sélection s'inscrit dans le cadre de la plus importante entente de l'agence à ce jour en technologies de l'information et de la communication (TIC). D'une durée de huit ans, l'entente est évaluée entre 48 et 80 millions d'euros.

L'écosystème de services Studyinfo regroupe plusieurs services, systèmes d'information et applications fournis par l'Agence nationale finlandaise de l'éducation. Il offre aux citoyens, aux fournisseurs de services éducatifs, aux autorités et aux autres parties prenantes un accès à des renseignements à jour sur l'éducation, ainsi qu'à des services nationaux de développement et de validation des compétences. En 2025, Studyinfo.fi (Opintopolku.fi) a enregistré environ 14 millions de visiteurs, ce qui en fait l'écosystème de services de l'Agence utilisé par le plus grand nombre d'utilisateurs.

L'accord pour l'écosystème de services Studyinfo constitue le plus important de l'histoire de l'Agence. Dans ce contexte, plusieurs ententes auparavant gérées séparément ont été regroupées en un seul accord couvrant la maintenance et le développement des services en tant qu'entité unique.

« Notre objectif était de simplifier la gestion des contrats, de réduire les coûts et d'accroître la souplesse des ententes. Ce nouveau modèle opérationnel plus efficacement l'évolution continue des services et le nombre croissant d'utilisateurs », a déclaré Paula Merikko, directrice à l'Agence nationale finlandaise de l'éducation.

CGI sera chargée du développement et de la maintenance de l'écosystème de services Studyinfo, dont la croissance se poursuit. Le développement utilisera le modèle de prestation de services basé sur l'intelligence artificielle (IA) Application Factory de CGI, qui accélère la création d'applications, améliore la qualité et réduit les coûts associés. De plus, une attention particulière sera portée au développement durable grâce à l'application de principes de codage écologique.

« Studyinfo est un service numérique essentiel du système éducatif finlandais. Notre expérience dans la modernisation de systèmes publics stratégiques garantit que Studyinfo continuera de bien servir les citoyens dans les années à venir », a déclaré Kari Martelius, vice-président senior, services-conseils et responsable des services gouvernementaux chez CGI en Finlande.



À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services-conseils en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 94 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services-conseils en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2025, CGI a généré des revenus de 15,91 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

SOURCE CGI inc.

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