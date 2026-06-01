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HELSINKI, le 1er juin 2026 /CNW/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB), l'une des plus importantes entreprises de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde, et Telia, une entreprise technologique, ont signé un accord de transaction d'affaires et de partenariat stratégique. La transaction prévoit le transfert à CGI des services infonuagiques et d'infrastructure destinés aux entreprises, ainsi que des services de TI aux utilisateurs finaux de Telia en Finlande. En parallèle, près de 250 employés de Telia se joindront à CGI afin de soutenir le développement et la prestation continus de ces services. La transaction est soumise aux approbations réglementaires habituelles.

De plus, les entreprises inaugurent un partenariat stratégique selon lequel CGI soutiendra les activités de Telia avec des services évolutifs et sécurisés mettant à profit l'infonuagique. De son côté, Telia soutiendra la croissance de CGI avec ses services d'infrastructure et de réseau sécurisés de centre de données.

Avec ce nouvel accord, CGI renforce son rôle de pionnier dans la création d'environnements TI sécurisés et évolutifs dans la région. CGI sera ainsi en mesure d'offrir à ses clients une gamme de services encore plus complète afin d'accélérer la transformation numérique et de sécuriser les données d'entreprise essentielles en fonction de leurs exigences. Ces services de CGI vont des centres de traitement des données haute sécurité certifiés Katakri 2000 aux environnements infonuagiques hybrides et publics. Cette évolution de l'offre répond à la demande croissante des clients pour des environnements TI sécurisés et évolutifs, et constitue une base solide pour l'automatisation, les services axés sur les données ainsi que l'intelligence artificielle (IA).

Le partenariat soutient également l'objectif stratégique de Telia, soit se concentrer sur ses activités principales et renforcer sa compétitivité à long terme.

« Il était très important pour nous de trouver un partenaire avec lequel assurer la continuité des activités de nos clients et créer les conditions nécessaires pour tirer parti des nouvelles technologies », a expliqué Matti Eloholma, chef de la direction de Telia Cygate.

« À mesure que la transformation numérique s'accélère et que le contexte géopolitique évolue, les organisations cherchent davantage de flexibilité et de fiabilité pour leurs environnements TI, a déclaré Niraj Sood, président des opérations, Finlande, Pologne et pays Baltes chez CGI. Les nouveaux centres de traitement des données auxquels nous aurons accès, d'une ampleur significative à l'échelle nordique, ainsi que les solutions haute sécurité liées à ce partenariat, nous aideront à répondre à la demande croissante des clients pour des environnements TI sécurisés et évolutifs, adaptés à l'intégration de l'IA d'entreprise. Nous remercions Telia pour sa confiance dans ce partenariat stratégique. Une fois conclue, cette transaction devrait ouvrir de nouvelles possibilités, tant pour nos clients que pour les professionnels qualifiés qui se joindront à CGI. »

Le centre de données Helsinki de Telia ne fait pas partie de la transaction.

À propos de Telia

Telia Finland est une entreprise technologique qui fournit des services numériques, de télécommunications et de TI à des millions de consommateurs et d'entreprises, ainsi qu'au secteur public. Telia compte environ 3 000 employés en Finlande et près de 4,2 millions d'abonnements à nos différents services. La sécurité est au cœur de toutes nos activités. Telia renforce les infrastructures essentielles en investissant environ 200 millions d'euros chaque année dans les réseaux de télécommunication et des services sécurisé de TI et de communication partout en Finlande.

Telia Finland fait partie de Telia Company, en activité dans les pays nordiques et baltiques. Les revenus de Telia Company se chiffraient à 7,3 milliards d'euros en 2025. L'entreprise s'est engagée à atteindre la carboneutralité dans l'ensemble de sa chaîne de valeur d'ici 2040. Pour en savoir plus : www.telia.fi/medialle.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 94 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2025, CGI a généré des revenus de 15,91 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

Informations et déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières ainsi que des « déclarations prospectives » au sens de la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des autres règles d'exonération américaines applicables. Ces informations et déclarations prospectives sont présentées et communiquées conformément aux règles d'exonération prévues dans les lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières applicables. Ces informations et déclarations prospectives comprennent toutes les informations et déclarations relatives aux intentions, aux projets, aux attentes, aux opinions, aux objectifs, au rendement futur et à la stratégie de CGI, ainsi que toute autre information ou déclaration liée à des circonstances ou à des événements futurs qui ne concernent pas directement et exclusivement des faits historiques. Les informations et déclarations prospectives emploient souvent, mais pas toujours, des termes comme « croire », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention », « envisager », « prévoir », « planifier », « prédire », « projeter », « viser à », « chercher à », « s'efforcer de », « potentiel », « continuer », « cibler », « peut », « pourrait », « devrait », ainsi que tout autre terme de nature semblable et toute autre forme conjuguée de ces termes. Ces informations et déclarations sont fondées sur notre perception des tendances historiques, de la situation actuelle et de l'évolution prévue des affaires, ainsi que d'autres hypothèses, tant générales que spécifiques, que nous jugeons appropriées dans les circonstances. Elles font toutefois, de par leur nature même, l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques sur lesquels CGI n'a, dans bon nombre de cas, aucune emprise, et en raison desquels les résultats réels pourraient différer considérablement des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent en particulier, mais sans s'y limiter: les risques liés au marché, comme l'intensité des activités de nos clients, qui est tributaire de la conjoncture économique et politique, les autres risques externes (comme les pandémies, les conflits armés, les enjeux climatiques, l'inflation, les guerres tarifaires ou commerciales) et notre capacité à négocier de nouveaux contrats; les risques liés à notre secteur d'activité, comme la concurrence, et notre capacité de développer et d'élargir nos gammes de services pour répondre aux exigences émergentes des entreprises et aux nouvelles tendances technologiques (comme l'intelligence artificielle), de pénétrer de nouveaux marchés et de protéger nos droits de propriété intellectuelle; les risques liés à notre entreprise comme ceux associés à notre stratégie de croissance, y compris l'intégration de nouvelles activités, le risque financier et le risque opérationnel associés aux marchés internationaux, le risque juridique et le risque opérationnel associés aux contrats avec des clients du secteur public, le risque de change, l'évolution des lois fiscales et autres programmes fiscaux, la résiliation, la modification, le retard ou la suspension de nos contrats, nos attentes quant aux revenus futurs résultant de nouveaux contrats et de notre carnet de commandes, notre capacité d'attirer et de fidéliser du personnel compétent, de négocier des modalités contractuelles favorables, d'offrir nos services et de recouvrer nos créances, de divulguer, de gérer et de mettre en œuvre les initiatives et normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et de respecter nos engagements et nos objectifs ESG, incluant, sans s'y limiter, notre engagement à réduire nos émissions de carbone; ainsi que les risques d'atteinte à notre réputation et risques financiers inhérents aux atteintes à la cybersécurité de CGI et à d'autres incidents, y compris du fait de l'utilisation de l'intelligence artificielle, les risques financiers portant notamment sur les besoins et exigences en matière de liquidités, le maintien des ratios financiers, notre capacité à déclarer et à verser des dividendes, les fluctuations des taux d'intérêt, ainsi que l'évolution de la solvabilité et des notes de crédit; de même que tous autres risques et hypothèses énoncés ou intégrés par renvoi dans ce communiqué de presse, les rapports de gestion annuels et trimestriels de CGI et les autres documents que nous publions, y compris ceux que nous déposons auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov). Sauf indication contraire, les informations et déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont présentées en date des présentes, et CGI décline toute intention ou obligation de les mettre à jour ou de les réviser consécutivement à l'obtention de nouveaux renseignements ou à l'arrivée d'événements nouveaux, ou pour tout autre motif, sauf dans la mesure où les lois applicables ne l'exigent. Bien que nous sommes d'avis que les hypothèses sur lesquelles les informations et déclarations prospectives sont fondées semblaient raisonnables en date du présent communiqué de presse, le lecteur est mis en garde contre le risque de leur accorder une crédibilité excessive. Il convient aussi de rappeler que les informations et déclarations prospectives sont présentées dans le seul but d'aider les investisseurs et les autres parties à comprendre nos objectifs, nos priorités stratégiques et nos perspectives commerciales, ainsi que le contexte dans lequel nous prévoyons exercer nos activités. Le lecteur est mis en garde contre la possibilité que ces informations et déclarations prospectives puissent ne pas convenir à d'autres fins.

Vous trouverez à la rubrique intitulée Environnement du risque dans le rapport de gestion trimestriel de CGI pour les périodes de trois et de six mois closes les 31 mars 2026 et 2025, intégrée par renvoi dans la présente mise en garde, de plus amples renseignements sur les risques pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante des attentes actuelles. Le lecteur est également prié de tenir compte du fait que les risques décrits dans la section précitée, et dans d'autres sections du rapport de gestion trimestriel de CGI pour les périodes de trois et de six mois closes les 31 mars 2026 et 2025, et des autres documents de CGI ne sont pas les seuls risques susceptibles de nous toucher. D'autres risques et incertitudes dont nous ignorons actuellement l'existence ou que nous jugeons actuellement négligeables pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur notre situation financière, notre performance financière, nos flux de trésorerie, nos activités commerciales ou notre réputation.

SOURCE CGI inc.

Pour plus de renseignements : Investisseurs, Kevin Linder, Vice-président principal, Relations avec les investisseurs, [email protected], +1 905 973-8363; Médias mondiaux, Andrée-Anne Pelletier, Cheffe de service, Médias et relations publiques, [email protected], +1 438 468-9118; Médias locaux, Kia Yliperttula, Directrice, Communications, CGI en Finlande, +358 40 579 5913, [email protected]