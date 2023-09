Avec l'ajout de Home Hardware le plus grand détaillant de rénovation domiciliaire appartenant aux marchands au Canada, à la liste de Scène+, les Canadiens seront en mesure d'accumuler des récompenses sur les outils, la peinture, la quincaillerie, le bois d'œuvre, les matériaux de construction, les meubles, et plus encore.

« Nous sommes très heureux que Scène+ soit maintenant disponible dans les magasins Home Hardware partout au pays », a déclaré Kevin Macnab, président et chef de la direction de Home Hardware Stores Limited. « Nos marchands sont toujours à la recherche de moyens d'apporter de la valeur à leurs clients et désormais, avec Home Hardware qui se joint à Scène+, les Canadiens peuvent échanger instantanément des points contre les outils et les produits nécessaires à la réalisation de leurs projets de rénovation domiciliaire. »

Détails de l'offre :

Les Canadiens pourront accumuler 50 points pour chaque tranche de 50 $ dépensée en un seul achat en magasin ou en ligne chez Home Hardware lorsqu'ils utiliseront leur carte de fidélité Scène+.

Les Canadiens accumuleront deux fois les points pour chaque dollar dépensé chez Home Hardware lorsqu'ils règleront leurs achats avec leur carte Visa* Scène+ de la Banque Scotia MD .

. Les Canadiens qui utilisent leur carte de fidélité Scène+ en plus de leur carte Visa* Scène+ de la Banque Scotia MD bénéficieront des deux offres lorsqu'ils achèteront en magasin ou en ligne chez Home Hardware.

bénéficieront des deux offres lorsqu'ils achèteront en magasin ou en ligne chez Home Hardware. 1 000 points Scène+ peuvent être échangés contre 10 $ de rabais sur tout achat dans les magasins Home Hardware ou sur homehardware.ca.

« Au cours des dernières années, Scène+ est devenu le principal programme de fidélisation du secteur mode de vie grâce à l'ajout stratégique de l'épicerie, de la pharmacie et, maintenant, de la rénovation domiciliaire », a déclaré Tracey Pearce, présidente de Scène+. « Nous sommes très fiers de continuer à évoluer en partenariat avec Home Hardware et d'offrir encore plus de récompenses à nos membres pour leurs projets de rénovation domiciliaire. »

Scène+ compte plus de 13 millions de membres provenant des quatre coins du pays et offre aux clients d'innombrables options pour accumuler et échanger des points chez d'un grand nombre de partenaires. Les membres peuvent accumuler des points en utilisant les services bancaires de la Banque Scotia, en profitant d'une sortie dans un cinéma ou un lieu de divertissement Cineplex, en savourant un repas dans l'un des quelque 700 restaurants Recipe Unlimited partout au Canada, dont Swiss Chalet, Harvey's et Montana's et en vivant une expérience extraordinaire comme la planification d'un voyage avec Voyage Scène+, offert par Expedia. Les partenaires incluent des détaillants comme Apple et Best Buy. Au cours de la dernière année, Empire Company Limited (« Empire ») (TSX : EMP.A), copropriétaire de Scène+, a lancé le programme de fidélisation en magasin dans ses enseignes Sobeys, Safeway, Foodland, IGA, FreshCo, Chalo! FreshCo, Voilà by Sobeys/Safeway, Voilà par IGA, Needs, Thrifty Foods, Les Marchés Tradition, Rachelle Béry et Lawtons Drugs, ainsi que dans ses magasins de spiritueux dans l'Ouest canadien.

À propos de Home Hardware Stores Limited

Home Hardware Stores Limited est le plus important détaillant de quincaillerie, de bois d'œuvre, de matériaux de construction et de meubles appartenant à des marchands indépendants au Canada, avec près de 1 100 magasins sous les enseignes Quincaillerie Home Hardware, Centre de rénovation Home, Centre de rénovation Home Hardware et Home Furniture. Fondée en 1964 dans la ville rurale de St. Jacobs, en Ontario, Home Hardware demeure une entreprise 100 % canadienne. Grâce au réseau de Home Hardware, les marchands-propriétaires ont accès à des capacités de distribution et de marketing étendues ainsi qu'à des milliers de produits de qualité de marques reconnues ou de marque maison. Home Hardware Stores Limited figure parmi les meilleures marques et les entreprises les mieux gérées au Canada, et s'est engagée à fournir aux Canadiens tout ce dont ils ont besoin pour leurs travaux. Pour en savoir plus sur l'entreprise, visitez le site : homehardware.ca .

À propos de Scène+ MC

Scène+MC est le programme de fidélisation le plus pratique et le plus populaire au Canada. Il permet aux membres de se récompenser à leur façon et en accumulant et en échangeant des points Scène+ contre des activités de divertissement, des voyages, des achats, des sorties au restaurant et des services bancaires. Les membres peuvent aussi multiplier les points accumulés grâce à sept cartes de crédit et de débit de la Banque Scotia. Scène+ est le partenaire de fidélisation national de la NBAMD au Canada.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2023, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et ses actifs s'élevaient à environ 1 400 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

