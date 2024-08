Le partenariat améliore les capacités de paiement des clients de Scanco, rationalise les opérations et améliore la visibilité financière

MONTRÉAL et NOKOMIS, Floride, le 9 août 2024 /CNW/ - Nuvei Corporation (Nasdaq : NVEI) (TSX: NVEI), l'entreprise canadienne de technologie financière, annonce aujourd'hui son partenariat avec Scanco Software, LLC (« Scanco »), un important fournisseur de solutions logicielles novatrices pour les industries de fabrication et de distribution, afin d'améliorer la nouvelle solution Invoice2Payment (i2PAY) de Scanco.

i2PAY complète les capacités de gestion d'entrepôt existantes de Scanco grâce à des fonctions de paiement, y compris le traitement des paiements en ligne, les reçus par courriel, les dépôts automatisés et l'analytique avancée. La collaboration avec Nuvei permet aux clients de Scanco d'accéder à une gamme de solutions de paiement de premier plan, y compris des capacités de traitement de carte non présente et de traitement automatique des chèques, intégrées directement aux systèmes de planification des ressources de l'entreprise (ERP) des clients de Scanco, y compris Sage, pour simplifier les flux de production, accroître l'efficacité des fonctions administratives et raccourcir les cycles de facturation à l'encaissement.

Le moteur de paiements de planification des ressources de l'entreprise de Nuvei offre à ses clients des solutions d'acceptation et de décaissement des paiements parfaitement intégrées, ainsi qu'une visibilité unique des données et des renseignements nécessaires pour prendre des décisions plus rapides et plus éclairées. En tirant parti de l'expertise approfondie de Nuvei en matière de paiements de planification des ressources de l'entreprise et en fournissant des renseignements sur les paiements en temps quasi réel, les clients de Scanco seront en mesure de recouper l'information financière entre les systèmes et d'améliorer la visibilité plus efficacement.

Le partenariat aide Scanco à réaliser ses aspirations de développer une plateforme de chaîne d'approvisionnement autonome dans les domaines du commerce électronique, de la gestion des commandes distribuées, des systèmes de gestion des entrepôts, de la production et de l'expédition. De plus, en utilisant la portée mondiale de Nuvei, Scanco réalisera ses projets d'expansion à l'internationale.

Philip Fayer, président et chef de la direction de Nuvei, a ainsi commenté l'annonce : « En intégrant nos capacités de paiement interentreprises avancées aux logiciels novateurs de Scanco, nous permettons aux entreprises de rationaliser leurs opérations, d'améliorer leurs flux de trésorerie et de prendre des décisions financières plus éclairées. »

Andy Nunez, président et chef de la direction de Scanco, a ajouté : « Le partenariat avec Nuvei nous permet d'offrir à nos clients une solution de paiement complète dans i2PAY qui répond aux exigences essentielles relatives au paiement de nos clients. « L'intégration des technologies de paiement de Nuvei à nos solutions de mobilité offrira une efficacité et une visibilité inégalées aux entreprises qui exercent leurs activités dans les entrepôts et les environnements de fabrication. »

Ce partenariat marque une étape importante pour Nuvei dans l'accroissement de sa distribution intégrée et le renforcement de sa présence en tant que fournisseur de solutions de paiement pour les clients des secteurs de la fabrication et de la distribution, lesquels sont en pleine croissance.

À propos de Scanco

Au fil des ans, Scanco Software, LLC (www.scanco.com) a été à l'avant-garde du développement de nouvelles technologies pour les solutions d'entrepôt mobile, de fabrication et d'automatisation des paiements. Les solutions de Scanco offrent une efficacité et une visibilité inégalées aux entreprises spécialisées dans la distribution et la fabrication du monde entier.

À propos de Nuvei

Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) est la société canadienne de technologie financière qui accélère les affaires de ses clients partout dans le monde. La technologie modulaire, souple et évolutive de Nuvei permet aux grandes entreprises d'accepter des paiements de prochaine génération, d'offrir toutes les options de paiement et de bénéficier de services d'émission de cartes et de services bancaires, de gestion du risque et de gestion de la fraude. En établissant des liens entre les entreprises et leurs clients dans plus de 200 marchés, avec des acquisitions locales dans 50 marchés, 150 devises et 716 modes de paiement alternatifs, Nuvei fournit la technologie et les renseignements nécessaires pour que les clients et les partenaires puissent réussir à l'échelle locale et mondiale grâce à une seule intégration.

