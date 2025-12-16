TORONTO, le 16 déc. 2025 /CNW/ - SCALE AI, la grappe d'intelligence artificielle (IA) du Canada, annonce aujourd'hui des investissements totalisant 128,5 millions de dollars afin de soutenir 44 nouveaux projets d'IA appliquée, partout au pays. Ces investissements portent les engagements totaux des six derniers mois à plus de 226 millions de dollars, démontrant l'accélération rapide du déploiement de solutions d'IA canadiennes au profit de tous les secteurs et types d'organisations.

Il s'agit de la plus importante ronde de financement jamais menée par SCALE AI, un signal clair de l'élan croissant entourant l'IA du Canada, résultat de l'engagement accru du secteur public et de l'adoption rapide des technologies d'IA dans de multiples industries à l'échelle nationale. L'annonce met également en lumière une tendance marquée : la multiplication de projets réunissant des partenaires de plusieurs provinces, signe de l'émergence d'un écosystème d'IA fortement collaboratif et de liens interprovinciaux consolidés, au bénéfice des industries canadiennes et du renforcement de nos capacités technologiques.

Les projets nouvellement annoncés illustrent la diversité et le caractère transformateur des applications de l'IA au sein d'un nombre croissant d'organisations publiques et privées essentielles à l'économie canadienne, qu'il s'agisse de recourir à des agents d'IA avancés pour réinventer l'accès aux prestations de soins de santé, d'aider les équipes cliniques à mieux planifier et coordonner les soins après une radiothérapie, d'automatiser la gestion des infrastructures municipales, d'accélérer l'inspection des pipelines pétroliers et gaziers, de soutenir les services publics d'électricité dans la gestion des pannes ou encore de déployer des solutions d'IA générative pour soutenir la couverture de l'actualité locale partout au pays.

Les projets démontrent également la grande diversité des capacités d'IA appliquée désormais mises en œuvre au profit de l'économie canadienne, notamment l'apprentissage automatique pour la prévision et l'optimisation, la vision par ordinateur pour l'analyse d'images et de vidéos, l'IA générative pour les interfaces conversationnelles ainsi que la génération augmentée par récupération pour l'exploration de connaissances institutionnelles complexes. Qu'il s'agisse d'automatiser des processus documentaires lourds ou de permettre des capacités de prévision en temps réel, de détection des risques et d'aide à la décision, ces solutions démontrent que l'IA contribue à accroître l'efficacité opérationnelle, à réduire les goulots d'étranglement et à renforcer la productivité et la compétitivité dans des secteurs tels que la santé, l'énergie, l'assurance, le commerce de détail, le manufacturier, le transport, les services professionnels et les infrastructures publiques.

Cette annonce survient à la fin d'une année marquée par un dynamisme exceptionnel de l'écosystème canadien de l'IA, et alors que le gouvernement du Canada élabore une nouvelle stratégie en matière d'IA visant à stimuler la croissance économique en favorisant une adoption accrue des technologies et en renforçant la confiance du public. Elle met en évidence le rôle essentiel que joueront la commercialisation et l'adoption de l'IA dans le maintien du leadership mondial du Canada et dans la consolidation de sa souveraineté numérique.

Le ratio d'investissement privé-public de 2 pour 1 associé aux projets annoncés aujourd'hui témoigne de l'engagement ferme de l'industrie envers l'adoption de solutions d'IA conçues au Canada, ainsi que de la collaboration étroite entre l'industrie et les gouvernements pour accélérer l'innovation.

L'annonce a été faite au siège social de League, à Toronto, une entreprise qui exploite une plateforme d'expérience usager en santé, propulsée par l'IA, et dessert plus de 63 millions de personnes dans le monde. L'événement a réuni des chefs de file canadiens en IA et des partenaires de projets, en présence de l'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique, et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, Maggie Chi, secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé, et Chi Nguyen, députée de Spadina--Harbourfront.

Les détails des projets soutenus sont disponibles ici. Les projets soutenus en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba et au Québec seront mis en valeur lors d'annonces prévues le 17 décembre 2025.

Citations

« Ces projets, menés par la grappe Scale AI, sont un bel exemple de notre démarche nationale ambitieuse en matière d'intelligence artificielle et de croissance économique. C'est une démarche exhaustive où nous collaborons étroitement avec nos partenaires afin de bâtir des écosystèmes de calibre mondial et de générer des retombées transformatrices grâce à des solutions d'IA conçues au Canada. Le modèle de collaboration des grappes d'innovation mondiales permet aux innovateurs canadiens d'évoluer au rythme des affaires, de répondre rapidement aux besoins du marché, de commercialiser des idées audacieuses et de renforcer l'avantage concurrentiel du Canada. » -- L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« L'intelligence artificielle suscite de nouvelles possibilités pour la population canadienne et nous aide à travailler plus efficacement, à relever des défis concrets et à rehausser notre niveau de vie. C'est dans le secteur de l'IA appliquée qu'on voit le plus de changements : dans les usines, les chaînes d'approvisionnement et les hôpitaux, ainsi qu'au sein des entreprises qui préparent les innovations de demain. Par l'intermédiaire de ces nouveaux investissements de la grappe Scale AI, notre gouvernement appuie les entreprises canadiennes de premier plan qui déploient des solutions d'IA novatrices de façon responsable et stratégique, en collaboration avec Scale AI, les innovateurs canadiens, le milieu universitaire et les collectivités. C'est ainsi qu'on stimule la croissance économique et consolide le leadership du Canada dans le domaine de l'IA appliquée. » -- L'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

« Les investissements de Scale AI créent de nouvelles opportunités pour le secteur de la santé au Canada. En tirant parti de la puissance de l'intelligence artificielle, nous pouvons renforcer notre écosystème de santé numérique et accélérer le développement de solutions novatrices afin de mieux soutenir les fournisseurs de soins de santé et d'améliorer les résultats en santé pour les Canadiennes et les Canadiens. » -- Maggie Chi, secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé

« Je suis très heureuse que la plus importante ronde de financement de Scale AI à ce jour soit annoncée ici même à Toronto, en présence de nombreux leaders de notre milieu des affaires. Toronto se trouve au cœur de l'économie canadienne de l'innovation, et je me réjouis de constater à quel point l'intelligence artificielle continuera de stimuler la productivité et l'efficacité des entreprises, ici comme partout au pays. » -- Chi Nguyen, députée de Spadina--Harbourfront

« Nous traversons un moment charnière pour l'intelligence artificielle et pour le leadership mondial du Canada dans ce domaine. Il est temps de tirer pleinement parti de nos investissements précoces en IA. L'annonce d'aujourd'hui met en lumière la nécessité pour le Canada d'intensifier ses efforts en matière de commercialisation et d'adoption rapide, mais responsable, de l'IA en entreprise. Les projets annoncés cette semaine contribueront à bâtir des entreprises plus compétitives et, ultimement, une économie plus forte et plus résiliente. » -- Julien Billot, président-directeur général, SCALE AI

« Les industries canadiennes réalisent des progrès remarquables dans l'intégration de l'intelligence artificielle à leurs activités. Ces technologies ont le potentiel de transformer les modèles d'affaires, de renforcer la prise de décision et de permettre aux équipes d'atteindre de nouveaux niveaux de performance. Notre objectif est clair : faire de l'IA un élément central de la stratégie de chaque entreprise canadienne. Le Canada est particulièrement bien positionné pour diriger cette transition technologique, appuyé par la recherche et des talents de calibre international. En co-investissant dans des initiatives à fort impact, SCALE AI contribue à accélérer la commercialisation de l'IA partout au pays. » -- Hélène Desmarais, coprésidente du conseil d'administration, SCALE AI

À propos de SCALE AI (scaleai.ca)

SCALE AI est la grappe d'innovation mondiale du Canada en intelligence artificielle (IA). Basée à Montréal et à Toronto, SCALE AI joue un rôle central comme principale force unificatrice de l'écosystème canadien de l'IA. En tant que pôle d'investissement et d'innovation, elle accélère l'adoption et l'intégration rapides de l'IA dans l'économie canadienne tout en contribuant au développement d'un écosystème d'IA de classe mondiale. Financée par le gouvernement du Canada, SCALE AI rassemble plus de 500 partenaires industriels, instituts de recherche et autres acteurs clés en IA. Elle offre un soutien stratégique et financier aux entreprises qui implantent des applications concrètes en IA, visant à encourager l'émergence de futurs fleurons du secteur et à faciliter le développement d'une main-d'œuvre hautement qualifiée. De plus, SCALE AI est à l'origine de ALL IN, le plus grand événement d'IA au Canada, qui permet aux acteurs canadiens de démontrer leur expertise en IA devant un public international venu des quatre coins du monde. Pour plus d'informations sur SCALE AI rendez-vous sur scaleai.ca ou sur LinkedIn.

