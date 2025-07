MONTRÉAL, le 10 juill. 2025 /CNW/ - SCALE AI, la grappe d'innovation mondiale du Canada en intelligence artificielle (IA), a annoncé aujourd'hui un investissement total de 98,6 millions $ pour soutenir 23 nouveaux projets d'IA appliquée. Grâce à cette plus récente ronde de financement, SCALE AI contribue à accélérer l'adoption de l'IA dans de nombreuses industries en déployant de nouvelles solutions avancées, renforçant ainsi l'économie et stimulant la productivité nationale.

Bien que SCALE AI finance des projets d'un océan à l'autre, l'annonce d'aujourd'hui soutient des initiatives menées par des entreprises au Québec adoptant des technologies d'IA. Ces projets illustrent une remarquable diversité d'applications, allant de la planification et de la programmation de la maintenance aéronautique, à la prévision de la demande dans le commerce de détail et à l'optimisation des stocks, jusqu'au déploiement de lignes de tri automatisées par IA dans les centres de recyclage, entre autres applications innovantes.

Mobiliser à la fois des capitaux publics et privés est essentiel pour accélérer la croissance des technologies transformatrices comme l'IA, car cela permet de réduire les risques liés aux investissements majeurs en innovation et de créer les conditions propices à l'adoption de technologies de pointe par les entreprises en toute confiance. Les projets annoncés aujourd'hui ont été financés selon un ratio de 2 pour 1 entre investissements privés et fonds publics, ce qui reflète une compréhension claire, de la part des entreprises, du rôle que peut jouer l'IA dans leur croissance et leur productivité.

L'annonce a eu lieu dans les bureaux de SCALE AI, en présence d'Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique. L'événement a également offert au ministre une plateforme pour échanger avec de grandes entreprises intégrant l'IA dans leurs opérations, ainsi qu'avec des PME et des startups qui stimulent l'innovation grâce au développement de technologies canadiennes en IA.

Cette récente ronde d'investissements renforce l'écosystème canadien de l'IA en soutenant les fournisseurs d'IA locaux pour qu'ils puissent croître et se développer, et en permettant à l'ensemble de l'écosystème de commercialiser ses innovations et de rivaliser à l'échelle mondiale.

« L'IA est l'un des plus puissants moteurs de l'économie future du Canada. En investissant dans des applications concrètes par l'entremise de SCALE AI, nous transformons l'innovation canadienne en productivité - dans les secteurs manufacturiers, des transports et au-delà. C'est ainsi que le Canada assume un rôle de premier plan : en élaborant, en adoptant et en mettant à l'échelle des solutions locales. » -- Le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon

« Le Canada est un pionnier de l'intelligence artificielle et, aujourd'hui, nous transformons nos premières innovations en avantages concurrentiels pour l'industrie canadienne. Le gouvernement fédéral travaille avec des partenaires comme SCALE AI pour faire croître notre économie grâce à la mise en œuvre de solutions d'intelligence artificielle dans de nombreux secteurs, ce qui stimule la croissance et attire les investissements au Québec et dans l'ensemble du Canada.» -- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

« Cette annonce illustre clairement l'accélération de l'adoption de l'intelligence artificielle à l'échelle du pays. L'IA n'est plus l'apanage d'un cercle restreint d'acteurs technologiques : elle s'impose désormais comme un levier stratégique dans un éventail toujours plus vaste de secteurs. De nouvelles industries s'engagent résolument dans cette transformation, portées par des cas d'usage audacieux et une adoption croissante de technologies variées -- des systèmes éprouvés jusqu'aux solutions les plus avancées en IA générative. Ce mouvement, que SCALE AI soutient activement par cette ronde de financement, reflète une maturité nouvelle de notre écosystème et confirme que l'IA devient un moteur transversal et durable de compétitivité pour l'économie canadienne. » -- Julien Billot, directeur général, SCALE AI

« Nous sommes témoins des progrès remarquables réalisés par l'industrie canadienne dans l'adoption de l'intelligence artificielle (IA) à travers tous les secteurs. Les solutions et produits basés sur l'IA ont un potentiel inégalé pour transformer les modèles d'affaires, affiner les processus décisionnels et renforcer les effectifs afin de libérer tout le potentiel des organisations. Notre vision est claire : créer un avenir où l'IA devient un pilier essentiel de chaque stratégie d'entreprise canadienne. Le Canada est bien positionné pour jouer un rôle de premier plan dans cette vaste révolution technologique, grâce avant tout à l'excellence de notre recherche et de nos talents. SCALE AI agit à l'intersection du monde des affaires et du milieu universitaire, en construisant le tissu conjonctif de l'écosystème canadien de l'IA. En co-investissant dans des projets à fort impact et en soutenant un réseau dynamique de jeunes pousses, de fournisseurs de services, de chercheurs et d'utilisateurs, SCALE AI accélère la commercialisation de l'IA. » -- Hélène Desmarais, coprésidente du conseil d'administration, SCALE AI

23 nouveaux projets représentant des investissements de 98,6 millions $

Pour en apprendre plus sur les projets, cliquez ici.

→ Précision Immunologie (Phase 1 et Phase 2) Partenaires : CellCarta, Epitopea, Aramis Biotechnologies, GENAIZ, York University Investissement SCALE AI : 3,7 millions $ Investissement total : 11,5 millions $ → Optimiser la chaîne d'approvisionnement de l'acier grâce à l'IA Partenaires : Groupe ADF Inc., DPHV - D'Aronco, Pineau, Hébert, Varin, Nova steel, Vooban Investissement SCALE AI : 3,2 millions $ Investissement total : 12 millions $ → Modélisation stratégique de l'après-marché (SAM) - Phase 1 et Phase 2 Partenaires : Pratt & Whitney Canada Inc., McKinsey & Company, Vooban, Moov AI, Alberta Machine Intelligence Institute (AMII) Investissement SCALE AI : 3 millions $ Investissement total : 13,9 millions $ → NICMC - plateforme de pilotage des opérations minières Partenaires : ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c., HalfSerious, AÇAÏ, Université Laval - Institut Intelligence et Données Investissement SCALE AI : 2,7 millions $ Investissement total : 7,8 millions $ → Développement de système automatisé de caractérisation matière en centre de tri Partenaires : Industries Machinex Inc., Seika Logiciel Inc., Centre en imagerie numérique et médias interactifs (CIMMI), Updata, Tricentris Investissement SCALE AI : 2 millions $ Investissement total : 5,6 millions $ → Rio Tinto - RailVu - Optimisation du réseau ferroviaire grâce à l'IA Partenaires : Rio Tinto Compagnie minière IOC, QNS&L - Quebec North Shore and Labrador Railway, SimWell, Tata Steel Minerals Canada, Tacora, Port de Sept-Îles, MFQ - Minerai de fer Québec, Claude-Guy Quimper de l'Institut intelligence et données de l'Université Laval Investissement SCALE AI : 1,7 million $ Investissement total : 4,4 millions $ → Prévision de la demande basée sur l'intelligence artificielle Partenaires : Rio Tinto Alcan Inc., Multitech Valorisation Inc., IVADO Labs Investissement SCALE AI 1,6 million $ Investissement total : 4 millions $ → Automatisation de la production de circulaires Partenaires : Transcontinental Inc., Canadian Tire Corporation, IVADO Labs, KPDI Digital Investissement SCALE AI : 1 million $ Investissement total : 2,5 millions $ → Avianor: planification et ordonnancement de réparation d'avions Partenaires : Avianor Inc., PAMC, Air Canada, Vooban. Investissement SCALE AI : 1,2 million $ Investissement total : 2,9 millions $ → ERP amélioré par l'IA pour stimuler la productivité manufacturière Partenaires : Genius Solutions, Machitech, LG Cloutier Group, Osedea, Catalytik Innovation Investissement SCALE AI : 1 million $ Investissement total : 2,6 millions $ → Nordfab--Pojet SaCAad Partenaires : Groupe NordFab, Prestolam Inc., Christian Marcoux cuisine et mobilier design, Vooban, SIMR Investissement SCALE AI : 0,9 million $ Investissement total : 2,1 millions $ → Prévision de la demande pour la livraison directe en magasin Partenaires : CIS Group, Boulangerie St-Méthode, Dion Herbes & Épices, Moov AI Investissement SCALE AI : 0,9 million $ Investissement total : 2,9 millions $ → Assistance IA générative pour l'optimisation des opérations en magasin Partenaires : Canac-Marquis Grenier Ltée, Frontleap, Hectiq.AI Investissement SCALE AI : 0,9 million $ Investissement total : 1,7 million $ → CollectorOPT Partenaires : RPM Environnement Ltée d.b.a. RPM ECO (MC), Oscal, Vooban, Inovestor, Sanza Inc. Investissement SCALE AI : 0,7 million $ Investissement total : 1,8 million $ → Leadership des connaissances propulsé par l'IA Partenaires : Cossette, Inc., Hivelighter Investissement SCALE AI : 0,7 million $ Investissement total : 1,7 million $ → Gestion intelligente des plans et des ressources en construction Partenaires : Groupe Humaco, Manugypse Inc., Lefebvre & Benoit, Vooban, Génisys Groupe Conseil Investissement SCALE AI : 0,5 million $ Investissement total : 1,3 million $ → Prévision de la demande et optimisation de l'exécution Partenaires : Avantis Coopérative, BMR, Quincaillerie Richelieu Ltée, Société Les Peintures Pittsburgh, Vooban Investissement SCALE AI : 0,4 million $ Investissement total : 1,1 million $ → Amélioration de la recherche en commerce électronique (Phase 1 et Phase 2) Partenaires : Coveo Solutions Inc., IVADO Labs, Lee Valley Tools, Canac-Marquis Grenier Ltée Investissement SCALE AI : 4,5 millions $ Investissement total : 16,1 millions $ Investissement SCALE AI : 4,5 millions $ Investissement total : 16,1 millions $ → Accélération de la plateforme de transformations numériques propulsée par ZetaForge GenAI Partenaires : Zetane Systems, IVACO Rolling Mills, Trinary, Maison Social Investissement SCALE AI : 0,6 million $ Investissement total : 1,6 million $ → Qualification et rédaction intelligente d'appels d'offres Partenaires : Umaneo, Groupe GEYSER, Groupe Baillargeon-MSA, Tessier Récréo-Parc Inc. Investissement SCALE AI : 0,5 million $ Investissement total : 1,1 million $

À propos de SCALE AI

SCALE AI est la grappe d'innovation mondiale du Canada en intelligence artificielle (IA). Basée à Montréal et à Toronto, SCALE AI joue un rôle central comme principale force unificatrice de l'écosystème canadien de l'IA. En tant que pôle d'investissement et d'innovation, elle accélère l'adoption et l'intégration rapides de l'IA dans l'économie canadienne tout en contribuant au développement d'un écosystème d'IA de classe mondiale. Financée par le gouvernement du Canada, SCALE AI rassemble plus de 500 partenaires industriels, instituts de recherche et autres acteurs clés en IA. Elle offre un soutien stratégique et financier aux entreprises qui implantent des applications concrètes en IA, visant à encourager l'émergence de futurs fleurons du secteur et à faciliter le développement d'une main-d'œuvre hautement qualifiée. De plus, SCALE AI est à l'origine de ALL IN, le plus grand événement d'IA au Canada, qui permet aux acteurs canadiens de démontrer leur expertise en IA devant un public international venu des quatre coins du monde. Pour plus d'informations sur SCALE AI rendez-vous sur scaleai.ca ou sur LinkedIn.

