AVIS AUX MÉDIAS - SCALE AI annonce de nouveaux investissements pour accélérer l'adoption de l'IA au Québec

MONTRÉAL, le 16 déc. 2025 /CNW/ - SCALE AI, la grappe canadienne en intelligence artificielle (IA), invite les représentantes et représentants des médias à assister à l'annonce d'importants investissements visant à soutenir de nouveaux projets d'IA appliquée au Québec. Cette annonce s'inscrit dans un effort national d'envergure dévoilé le 16 décembre par SCALE AI et l'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique.

L'événement aura lieu le 17 décembre à 13 h 30, à Montréal. L'annonce sera faite par l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé. Elle sera accompagnée lors de cette annonce par Carlos Leitão, secrétaire parlementaire du ministre de l'Industrie.

Une période de questions avec les médias aura lieu à la fin de l'événement.

QUOI Annonce d'investissements appuyant des projets d'IA au Québec QUAND Mercredi 17 décembre 2025

Accueil des médias : 13 h

Allocutions : 13 h 30 QUI L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé

Carlos Leitão, secrétaire parlementaire du ministre de l'Industrie

Julien Billot, président-directeur général, SCALE AI OÙ SCALE AI

6795, rue Marconi, bureau 200

Montréal

