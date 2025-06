Une délégation canadienne record au plus important rendez-vous technologique d'Europe

PARIS, le 16 juin 2025 /CNW/ - À l'issue de quatre journées axées sur l'innovation et la collaboration mondiale, l'édition 2025 de VivaTech 2025, tenue du 11 au 14 juin, s'est conclue en mettant le Canada sous les projecteurs en tant que pays de l'année. Menée par Scale AI , la grappe d'innovation mondiale du Canada en intelligence artificielle (IA), la délégation canadienne à VivaTech 2025 était la plus importante, avec plus de 600 délégués représentant plus de 230 organisations issues de 7 provinces canadiennes. Durant 4 jours, l'IA du Canada a brillé de mille feux et a mis en valeur son écosystème d'innovation devant plus de 180 000 participants issus de 171 pays.

VivaTech 2025: Pavillon du Canada (Groupe CNW/Scale AI) Emmanuel Macron, Président de la République française, Evan Solomon, Ministre de l’Intelligence artificielle et de l’Innovation numérique et ministre responsable de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario (Groupe CNW/Scale AI)

Cette présence historique du Canada s'inscrit dans la volonté de l'écosystème de bâtir des ponts stratégiques à l'international. Dans un contexte de tensions géopolitiques, VivaTech s'est imposé comme un événement de portée stratégique pour les décideurs économiques du Canada.

Présent au coeur de l'action dans le Hall 1, le Pavillon du Canada a fait briller des centaines d'entreprises prêtes à l'exportation offrant des solutions en intelligence artificielle, technologies propres, information numérique sur la santé, fintech, cybersécurité et plus encore. Parmi les entreprises phares figuraient Airudi , CGI , Cohere , Farpoint Technologies , IVADO Labs , Mappedin , Pontosense , Trusting Pixels , Videns, Vooban et ZeroKey .

L'IA canadienne propulsée par un soutien politique stratégique

La participation du Canada à VivaTech 2025 a été renforcée par la présence de l'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique, et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, ainsi que de l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec.

Evan Solomon a pris la parole sur la scène 1 de VivaTech devant plus de 1 400 participants, dans le cadre de sa première conférence à l'international en tant que ministre canadien de l'IA. Il a réitéré l'engagement du gouvernement du Canada à faire de l'IA un moteur de croissance économique. La ministre Joly a pour sa part souligné sa volonté à renforcer les liens avec les partenaires européens afin de soutenir la stratégie d'innovation et d'industrialisation du Canada.

Le ministre Solomon a également accueilli le président Emmanuel Macron au Pavillon du Canada, où le chef d'État français a rencontré plusieurs leaders de l'écosystème canadien de l'innovation, soulignant le momentum de l'IA du Canada.

Le premier ministre du Québec, François Legault, s'est joint à la délégation, témoignant de l'engagement provincial fort en faveur de l'innovation et de l'importance de la collaboration Québec-France dans le secteur technologique. Il a profité de cette mission pour rencontrer plusieurs entreprises québécoises présentes à VivaTech, positionnant ainsi le dynamisme entrepreneurial de la province et le statut de Montréal comme capitale mondiale de l'IA.

Preuve de son importance stratégique pour le Canada comme pour toutes ses provinces, la délégation comprenait également Diana Gibson, ministre de l'Emploi, du Développement économique et de l'Innovation de la Colombie-Britannique, Rick Glumac, ministre délégué au Commerce de la Colombie-Britannique, ainsi que l'honorable Steve Crocker, ministre de l'Industrie, de l'Énergie et de la Technologie, et ministre responsable du Commerce de Terre-Neuve-et-Labrador.

Les talents et technologies du Canada brillent sur la scène mondiale

Plusieurs leaders et entrepreneurs canadiens ont également occupé le devant de la scène à VivaTech, prenant la parole devant des milliers d'organisations internationales. Parmi eux, Martin Kon, président de Cohere , et Sasha Luccioni, responsable climat IA chez Hugging Face , ont mis en lumière les forces uniques du Canada en matière d'intelligence artificielle appliquée, éthique et respectueuse de l'environnement.

Le Pavillon du Canada a aussi accueilli plusieurs annonces exclusives qui ont consolidé le rôle du Canada comme chef de file mondial en IA :

Hypertec , entreprise basée à Montréal, a dévoilé une initiative de plus de 5 milliards de dollars pour créer l'un des plus grands réseaux européens d'infrastructures souveraines en IA, comprenant plus de 2 GW de capacité de centres de données et près de 100 000 GPU prévus. Soutenu par 5C Group et Together AI, ce projet comprend des projets majeurs en France , en Italie, au Portugal et au Royaume-Uni, et prévoit également un investissement de plus de 250 M$ au Québec dans des installations de serveurs de nouvelle génération et des centres de R-D, créant plus de 100 emplois spécialisés dans des domaines à fort impact liés à l'IA.

, entreprise basée à Montréal, a dévoilé une initiative de plus de 5 milliards de dollars pour créer l'un des plus grands réseaux européens d'infrastructures souveraines en IA, comprenant plus de 2 GW de capacité de centres de données et près de 100 000 GPU prévus. Soutenu par 5C Group et Together AI, ce projet comprend des projets majeurs en , en Italie, au et au Royaume-Uni, et prévoit également un investissement de plus de 250 M$ au Québec dans des installations de serveurs de nouvelle génération et des centres de R-D, créant plus de 100 emplois spécialisés dans des domaines à fort impact liés à l'IA. L' Université de Moncton et l'entreprise technologique française Dassault Systèmes ont annoncé un projet novateur de jumeau numérique de plus de 500 000 $, axé sur le logement, la densification urbaine à Dieppe et Moncton , ainsi qu'un corridor faunique au sud-est du Nouveau-Brunswick.

et l'entreprise technologique française ont annoncé un projet novateur de jumeau numérique de plus de 500 000 $, axé sur le logement, la densification urbaine à et , ainsi qu'un corridor faunique au sud-est du Nouveau-Brunswick. RegenEAU et La Ciec , une entreprise d' ENGIE Solution , ont présenté un projet novateur en efficacité énergétique : la récupération de chaleur des eaux usées résidentielles pour chauffer de l'eau propre ou alimenter les réseaux thermiques. Le premier démonstrateur français devrait voir le jour à Paris en 2025.

Conçu pour faire briller l'excellence canadienne en IA, le Pavillon du Canada a attiré des milliers de visiteurs durant les quatre jours de l'événement. De nombreuses délégations étrangères, venues notamment de l'Allemagne, de la Corée du Sud, des Émirats arabes unis, de France, de Hong Kong, d'Inde, du Japon, du Luxembourg et de l'Union européenne, y ont rencontré les entreprises canadiennes pour explorer des possibilités d'investissements, de recherche conjointe ou de partenariats d'affaires stratégiques.

La mission canadienne à VivaTech a bénéficié du soutien de plus de 70 partenaires, dont Alberta Innovates , Affaires mondiales Canada , Mila - Institut québécois d'IA , IVADO Labs , et Québec Tech , illustrant une approche collaborative et multisectorielle de l'innovation.

Porté par l'élan de VivaTech, l'écosystème canadien de l'IA se réunira cet automne à Montréal à l'occasion de ALL IN , le plus grand événement canadien consacré à l'intelligence artificielle, qui aura lieu les 24 et 25 septembre 2025. Ce sera l'occasion de poursuivre les échanges avec les partenaires internationaux et d'accueillir les leaders technologiques mondiaux sur le sol canadien.

Citations

« Le cadre stratégique de notre gouvernement vise à faire croître notre industrie de l'intelligence artificielle en soutenant nos leaders en innovation. Nous voulons stimuler les taux d'adoption de l'IA et la croissance économique, renforcer la confiance des Canadiens en l'utilisation responsable de l'IA et bâtir un Canada plus sécuritaire en dotant notre pays de centres de données souveraines et d'une infonuagique sécuritaire. Dans le cadre de ma première visite internationale, j'ai concentré mes efforts sur la mise en valeur de l'écosystème canadien pour amener les entreprises vers de nouveaux marchés internationaux. En collaborant avec des partenaires de confiance, nous pourrons créer de la valeur à partir de nos valeurs communes. » - Le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon

« La participation du Canada à VivaTech en tant que pays de l'année a montré au monde ce dont nous étions capables. Avec la collaboration de Scale AI, nous appuyons nos entreprises en démarrage, nous établissons des partenariats mondiaux et nous démontrons que l'innovation canadienne peut se démarquer sur la scène mondiale et même se tenir en tête du peloton. » - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

« Le Québec a tout pour réussir à l'international et ces ententes démontrent que nos entreprises ont ce qu'il faut pour faire leur place en Europe, dans des secteurs stratégiques comme l'intelligence artificielle, la cybersécurité, l'efficacité énergétique et les infrastructures numériques. On va continuer de soutenir nos entreprises pour conquérir de nouveaux marchés. » -- François Legault, premier ministre du Québec

« VivaTech est une vitrine exceptionnelle pour mettre en lumière la vitalité du secteur technologique de la Colombie-Britannique et favoriser des collaborations qui nourriront notre économie du savoir. Aux côtés de Scale AI, notre délégation a démontré pourquoi le Canada mérite ce titre. Le monde découvre le savoir-faire de nos 200 000 talents en technologies, nos centres de recherche de pointe et nos 11 000 entreprises innovantes. » -- Diana Gibson, ministre de l'Emploi, du Développement économique et de l'Innovation, Colombie-Britannique

« Terre-Neuve-et-Labrador était fière de participer à VivaTech 2025, une tribune stratégique pour tisser de nouveaux partenariats, attirer des investissements et ouvrir des marchés européens à notre secteur technologique en pleine croissance. Notre province, à mi-chemin entre l'Europe et l'Amérique du Nord, constitue une base idéale pour les affaires sur le continent européen. » -- L'honorable Steve Crocker, ministre de l'Industrie, de l'Énergie et de la Technologie, et ministre responsable des occasions commerciales, Terre-Neuve-et-Labrador

« Bâtir des ponts entre la France et le Canada, c'est bien plus que créer des occasions d'affaires. C'est unir deux écosystèmes portés par une même vision de l'innovation. Ensemble, nous avons le pouvoir d'accélérer les découvertes, de renforcer notre résilience économique et de façonner un avenir durable. » -- Hélène Desmarais, coprésidente du conseil d'administration, SCALE AI

« VivaTech a offert une vitrine exceptionnelle pour démontrer la force de l'écosystème canadien en intelligence artificielle, et nous sommes fiers que Scale AI ait pu mener cette délégation sans précédent. Ensemble, nous avons fait briller les startups, favorisé les échanges commerciaux et bâti des ponts avec les leaders d'innovation à l'international. Notre présence à Paris illustre le momentum de l'IA du Canada. Nous avons un rôle stratégique à jouer sur la scène mondiale. » -- Julien Billot, directeur général, Scale AI

« La participation du Canada à VivaTech 2025 a permis de positionner notre écosystème d'IA là où il mérite d'être : au cœur des conversations mondiales. En menant la plus grande délégation, nous avons non seulement démontré la richesse et la diversité de notre expertise, mais aussi multiplié les occasions de collaboration, d'investissement et de visibilité pour nos entreprises, nos startups, nos instituts de recherche et nos organismes de soutien. Le rayonnement obtenu ici à Paris marque un moment historique pour l'avenir de notre écosystème. » -- Isabelle Turcotte, cheffe du marketing et vice-présidente, Relations avec l'écosystème, Scale AI, et cheffe de la délégation canadienne à VivaTech 2025

À propos de Scale AI

En tant que grappe d'innovation de réputation mondiale spécialisée en intelligence artificielle (IA) basée à Montréal et à Toronto, SCALE AI agit comme un pôle d'investissement et d'innovation pour accélérer l'adoption et l'intégration rapide de l'IA et contribue au développement d'un écosystème québécois et canadien en IA de classe mondiale. Financée par le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec, elle compte plus de 500 partenaires industriels, instituts de recherche et autres acteurs en IA. SCALE AI développe des initiatives visant à soutenir des projets d'investissement d'entreprises qui implantent des applications concrètes en IA, visant à encourager l'émergence de futurs fleurons du secteur et à faciliter le développement d'une main-d'œuvre qualifiée. SCALE AI est également derrière l'événement ALL IN , le plus grand événement d'IA au Canada. Plus d'informations disponibles sur www.scaleai.ca .

À propos de VivaTech

VivaTech est un accélérateur d'innovation qui connecte les startups, les leaders technologiques, les grandes entreprises et les investisseurs répondant aux plus grands défis de notre monde. Pendant 4 jours, VivaTech rassemble à Paris toute l'effervescence de la tech autour des sujets les plus disruptifs de l'écosystème et d'innovations présentées en avant première mondiale, devenant ainsi le lieu unique dans lequel se croisent business et innovation. Plus d'informations disponibles sur www.vivatechnology.com/media .

SOURCE Scale AI

Renseignements : Noémie Tétreault, ([email protected]), Eric Aach, ([email protected]), 514-569-3594