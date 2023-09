MONTRÉAL, le 28 sept. 2023 /CNW/ - SCALE AI a annoncé aujourd'hui, lors de l'événement ALL IN , des investissements totalisant plus de 20 millions de dollars pour cinq projets d'IA dans des secteurs économiques clés. En renforçant les chaînes d'approvisionnement grâce à des technologies alimentées par l'IA, ces solutions permettent aux entreprises de toutes tailles d'accroître leur productivité et leur efficacité.

De gauche à droite : David Lederhendler (Yeji Data Lab), Stéphane Bélair (Cléo), Emmanuelle Toussaint (Cléo), Jeff Desruisseaux (Cléo), Alberto Santofinio (Visual Defence), Isabelle Turcotte (Scale AI), Matthieu Houle (Groupe ALDO), Romain Prudhomme (IVADO Labs), Brandon Milner (EllisDon), Julien Billot (Scale AI), Marc Vaucher (Scale AI) (Groupe CNW/Scale AI)

Menés par le Groupe ALDO, EllisDon, ATS, Visual Defence et Cléo, ces projets collaboratifs montrent que la technologie et l'adoption de l'IA au Canada offrent un avantage concurrentiel à l'échelle internationale aux entreprises. En soutenant ces cinq projets, SCALE AI poursuit son rôle qui consiste à travailler à la construction d'un écosystème d'IA plus fort avec des investissements qui accélèrent la demande pour l'IA par les entreprises canadiennes.

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, indique : « Mise en œuvre par l'intelligence et une vision humaine, l'IA a le potentiel d'avoir un effet positif sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Depuis sa création, SCALE AI investit dans des applications concrètes d'intelligence artificielle afin de favoriser la croissance d'entreprises canadiennes de premier plan dans de nombreux secteurs. L'annonce d'aujourd'hui traduit bien la détermination toujours présente de stimuler cette croissance. Chaque projet annoncé contribue à bâtir une chaîne d'approvisionnement plus résiliente et plus efficace au Canada. »

Julien Billot, directeur général, SCALE AI, explique : « Les investissements réalisés par SCALE AI ont des retombées positives en aidant les entreprises canadiennes à créer des chaînes d'approvisionnement plus innovantes et plus efficaces. Grâce à ce cycle de financement, SCALE AI a contribué à faire progresser la commercialisation de l'IA pour de nombreuses entreprises et PME canadiennes. »

Hélène Desmarais, coprésidente du conseil d'administration, SCALE AI, ajoute : « SCALE AI continuera d'accélérer l'intégration de l'IA, en remodelant les modèles d'entreprise, en améliorant les modèles de prise de décision et en rehaussant la performance de la main-d'œuvre afin que les organisations, grandes ou petites, puissent atteindre leur plein potentiel. »

5 nouveaux projets qui représentent un investissement total de 20,3 millions $

→ Gestion des revenus pour le commerce de détail et la chaîne d'approvisionnement Partenaires : Groupe ALDO, IVADO Labs, Retailogists, ITL Group Investissement de SCALE AI : 3,6 millions $ Investissement total : 9,3 millions $ → Gestion des sous-traitants, de la main-d'œuvre et des équipements basée sur l'IA Partenaires : EllisDon Inc, Yeji Data Lab, Guild Electric Limited, JMR Electric, Stephenson Rental Services Investissement de SCALE AI : 1,8 million $ Investissement total : 4,6 millions $ → Système autonome de tarification pour l'approvisionnement Partenaires : ATS, Waterloo Analytics, University of Waterloo--Vision Image Processing Lab, Demtool Inc, OERP Investissement de Scale AI : 0,9 million $ Investissement total : 2,5 millions $ → Des chaînes d'approvisionnement résilientes grâce à des systèmes de transport bien entretenus Partenaires : Visual Defence, The Regional Municipality of York, City of Windsor, Prof. Michel Gendreau (Polytechnique Montréal), Keenline Inc Investissement de SCALE AI : 0,9 million $ Investissement total : 2,3 millions $ → Prédiction des cycles d'utilisation des véhicules électriques Partenaires : Cléo, IVADO Labs, Autobus Séguin, Transco Investissement de SCALE AI : 0,4 million $ Investissement total : 1,6 million $

À propos de SCALE AI ( SCALEAI.ca )

En tant que grappe d'innovation de réputation mondiale spécialisée en intelligence artificielle (IA) basée à Montréal, SCALE AI agit comme un pôle d'investissement et d'innovation pour accélérer l'adoption et l'intégration rapide de l'IA et contribue au développement d'un écosystème québécois et canadien en IA de classe mondiale. Financée par le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec, elle compte plus de 500 partenaires industriels, instituts de recherche et autres acteurs en IA. SCALE AI développe des initiatives visant à soutenir des projets d'investissement d'entreprises qui implantent des applications concrètes en IA, visant à encourager l'émergence de futurs fleurons du secteur et à faciliter le développement d'une main-d'œuvre qualifiée.

