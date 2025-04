Plus de 500 leaders de la tech représenteront le Canada en juin à Paris

MONTRÉAL et TORONTO, le 3 avril 2025 /CNW/ - Scale AI, la grappe d'innovation mondiale du Canada spécialisée en intelligence artificielle (IA) est fière d'annoncer la liste des organisations et des entreprises canadiennes sélectionnées pour prendre part à la délégation du Canada à VivaTech 2025. Il s'agira de la plus grande délégation internationale de cet événement. Plus de 500 délégués provenant de 170 organisations canadiennes dans le domaine de la technologie et de l'IA feront rayonner l'innovation d'ici, du 11 au 14 juin à Paris. Ils se joindront à plus de 165 000 participants venus de 160 pays lors du plus grand événement startup et tech d'Europe, où le Canada sera honoré comme Pays de l'Année.

Dans un contexte où le Canada s'engage à renforcer ses partenariats stratégiques et économiques à l'international, cette mission représente une opportunité majeure pour solidifier le leadership du pays sur la scène mondiale avec ses partenaires européens et démontrer la vitalité de son écosystème d'innovation.

Avec plusieurs centaines de représentants canadiens, dont 100 entreprises d'IA et de technologie prêtes à exporter en Europe, cette initiative témoigne de l'engagement du Canada et de Scale AI à soutenir les entreprises d'ici dans leurs démarches vers l'international. En facilitant les échanges avec des partenaires stratégiques, cette mission vise à stimuler la croissance des bâtisseurs de l'IA du Canada et à renforcer leur impact sur l'économie nationale.

Le Canada, au coeur de l'action à VivaTech 2025

Suite à la nomination de la France comme Pays à l'honneur à ALL IN 2024, le plus grand événement d'IA au Canada, ce sera au tour du Canada d'être mis en avant lors de VivaTech 2025. En tant que Pays de l'Année, le Canada occupera une place centrale lors de cet événement d'envergure, avec un pavillon situé dans le hall principal de VivaTech. Au sein du Pavillon Canada, des entreprises prometteuses et des acteurs clés de l'écosystème présenteront des solutions concrètes bénéfiques pour divers secteurs. De plus, des leaders canadiens prendront la parole sur une scène dédiée pour partager leur expertise.

Une délégation canadienne unie : les 100 meilleures entreprises technologiques au pays et plus de 70 partenaires engagés

La délégation canadienne se distingue par son ampleur et son ambition collective. À l'issue d'un appel de candidatures ayant suscité un fort engouement avec 243 dossiers soumis, 100 entreprises canadiennes à fort potentiel international ont été sélectionnées pour représenter le pays à VivaTech 2025. Parmi elles figurent des entreprises établies, ainsi que des startups et scale-ups prometteuses comme Airudi, Banque nationale du Canada, Brainbox AI, CGI, Cohere, IVADO Labs, Mappedin, Sanctuary AI, Trusting Pixels et Vooban.

Les entreprises sélectionnées couvrent un large éventail de secteurs, notamment :

Intelligence artificielle

Technologies propres

Santé numérique et biotechnologies

Fintech et cybersécurité

Chaînes d'approvisionnement

Au-delà des entreprises sélectionnées, cette mission bénéficie du soutien de plus de 70 organisations et entreprises partenaires mobilisées pour renforcer les liens économiques et stratégiques entre l'Europe et le Canada. Parmi ces organisations se trouvent les principaux partenaires de la mission menée par Scale AI, notamment Affaires mondiales Canada, Alberta Innovates, IVADO Labs, Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle, Québec Tech, ainsi que plusieurs autres acteurs clés du secteur technologie au Canada.

Positionner le Canada comme un joueur incontournable de l'innovation

Dans un contexte mondial marqué par des tensions géopolitiques et des transformations économiques rapides, VivaTech 2025 offre une occasion unique de réaffirmer l'engagement du Canada à collaborer avec ses partenaires européens pour bâtir un avenir technologique plus résilient et inclusif.

Cette présence record à l'édition 2025 permettra au Canada de confirmer sa place parmi les leaders mondiaux de l'innovation et ouvrira la voie à de nouvelles collaborations stratégiques.

La liste complète de la délégation canadienne à VivaTech 2025 est disponible ici.

À propos de Scale AI

En tant que grappe d'innovation de réputation mondiale spécialisée en intelligence artificielle (IA) basée à Montréal et à Toronto, SCALE AI agit comme un pôle d'investissement et d'innovation pour accélérer l'adoption et l'intégration rapide de l'IA et contribue au développement d'un écosystème québécois et canadien en IA de classe mondiale. Financée par le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec, elle compte plus de 500 partenaires industriels, instituts de recherche et autres acteurs en IA. SCALE AI développe des initiatives visant à soutenir des projets d'investissement d'entreprises qui implantent des applications concrètes en IA, visant à encourager l'émergence de futurs fleurons du secteur et à faciliter le développement d'une main-d'œuvre qualifiée. SCALE AI est également derrière l'événement ALL IN, le plus grand événement d'IA au Canada. Plus d'informations disponibles sur www.scaleai.ca.

À propos de VivaTech

VivaTech est un accélérateur d'innovation qui connecte entre eux les startups, les leaders technologiques, les grandes entreprises et les investisseurs répondant aux plus grands défis de notre monde. VivaTech organise chaque année le plus grand événement startup et tech d'Europe. Pendant 4 jours VivaTech rassemble à Paris toute l'effervescence de la tech autour des sujets les plus disruptifs de l'écosystème et d'innovations présentées en avant première mondiale, devenant ainsi le lieu unique dans lequel se croisent business et innovation. La neuvième édition de VivaTech aura lieu du 11 au 14 juin 2025. Plus d'informations disponibles sur www.vivatechnology.com/media.

SOURCE Scale AI

Pour les demandes de la part des médias: Eric Aach, [email protected], 514 569-3594; Pour les demandes concernant la délégation canadienne: Isabelle Turcotte, cheffe de délégation à VivaTech et vice-présidente, Relations écosystème, Scale AI, [email protected]