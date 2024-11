Cette offre s'applique uniquement aux commandes passées sur l'appli A&W* jusqu'au 24 novembre

MONTRÉAL, le 4 nov. 2024 /CNW/ - A&W célèbre en grand l'arrivée du café Pret dans tous ses restaurants avec une offre plus que chaleureuse. Jusqu'au 24 novembre, lorsque vous commandez sur l'appli, vous pouvez savourer un petit café Pret fraîchement infusé pour 1 $ ou un petit latte Pret pour seulement 2 $.

Café infusé : un café de torréfaction moyenne riche et équilibré, préparé à base de grains biologiques.

Latte : une savoureuse dose d'espresso biologique mélangée avec une mousse de lait lisse et onctueuse à souhait.

« Cette offre, c'est l'occasion rêvée pour tout le monde de découvrir le vrai bon goût du café Pret », dit Scott Darlow, chef des opérations Pret A Manger chez A&W Canada. « Notre café Pret, frais et de grande qualité, est apprécié dans le monde entier. Et maintenant, partout au pays, nos invité.e.s peuvent le déguster. »

Téléchargez l'appli mobile A&W aujourd'hui pour commander votre petit café Pret à 1 $ ou votre petit latte Pret à 2 $ dans tous les restaurants A&W participants. * Le latte est offert dans les restaurants Le Brew Bar uniquement.

Les résident.e.s de l'Ontario, de l'Alberta et du Québec peuvent aussi profiter de cette offre en restaurant.

À propos de Pret A Manger

Pret A Manger, communément appelée Pret, est une entreprise appréciée pour ses sandwichs de qualité et son café biologique basée au Royaume-Uni. Son premier restaurant a vu le jour en 1986 à Londres, où se trouve aujourd'hui son siège social. Les sandwichs, les salades et les wraps de Pret sont préparés sur place chaque jour avec des ingrédients frais de qualité, et tous ses cafés, thés et chocolats chauds sont biologiques. Il existe plus de 650 restaurants Pret, qui comptent plus de 12 500 équipiers répartis dans 18 marchés un peu partout dans le monde (Royaume-Uni, Irlande, États-Unis, Hong Kong, France, Dubaï, Koweït, Inde, Luxembourg, Suisse, Belgique, Singapour, Allemagne, Canada, Italie, Grèce, Espagne et Qatar).

À propos d'A&W Canada :

A&W est fière d'être une entreprise entièrement canadienne, en plus d'être la première chaîne de burgers au pays. Nous sommes reconnus pour nos délicieux classiques comme le Teen Burger™, nos rondelles d'oignon faites à la main ainsi que la Root Beer A&W™. Vous pouvez déguster nos burgers, nos déjeuners, nos boissons et bien plus encore dans l'un de nos 1 000 restaurants et plus partout au pays. Pour plus d'informations, visitez le aw.ca .

