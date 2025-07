Mettez le cap sur A&W pour savourer vos favoris de l'été, le burger et le taco à la morue sauvage, disponibles dans les restaurants à travers le Québec.

MONTRÉAL, le 7 juill. 2025 /CNW/ - L'été est officiellement lancé avec l'arrivée d'un favori de la saison chez A&W : la morue sauvage. Savourez le goût de l'été à chaque bouchée avec le burger et le taco à la morue.

Un favori des Québécois est de retour

Le burger à la morue sauvage est de retour chez A&W pour un temps limité cet été. (Groupe CNW/Services alimentaires A&W du Canada Inc.)

Le burger qui fait fureur au Québec à chaque fois qu'il est disponible est enfin de retour! Savourez notre délicieuse et moelleuse morue sauvage enrobée d'une panure dorée et croustillante, garnie d'une sauce tartare et de salade de chou crémeuse, déposée sur un pain brioché ou une tortilla de farine.

Le burger à la morue est l'un des produits saisonniers les plus populaires chez A&W. Il est particulièrement aimé des Québécois pour sa morue sauvage, un poisson légèrement pané et frit, offrant une texture à la fois croustillante et moelleuse.

« Nous savons à quel point nos invités aiment le burger à la morue, et nous sommes ravis de le ramener juste à temps pour l'été », affirme Karan Suri, directeur principal de l'innovation chez A&W. « Chez A&W, nous sommes reconnus pour offrir les meilleurs burgers, faits avec de vrais ingrédients naturels, et notre Burger à la morue n'y fait pas exception. »

Savourez le goût parfait de l'été en commandant le burger et le taco à la morue dans un restaurant A&W près de chez vous ou sur l'application mobile A&W.

À propos d'A&W Canada

A&W est la première chaîne de burgers au Canada, avec plus de 1 070 restaurants fièrement détenus et exploités par des Canadiens. Reconnus pour notre célèbre famille Burger, nous offrons des classiques savoureux comme le Teen Burger™, les rondelles d'oignon faites à la main ainsi que la Root Beer A&W™. Vous pouvez déguster nos burgers, nos déjeuners, nos boissons et bien plus encore dans l'un de nos restaurants partout au pays. Pour plus d'informations, visitez le aw.ca.

SOURCE Services alimentaires A&W du Canada Inc.

Pour renseignements: Joëlle Paquette, [email protected], Rethink Communications LP