Le fameux Teen Burger d'A&W est offert à 4,99 $ du 28 avril au 11 mai

MONTRÉAL, le 25 avril 2025 /CNW/ - Le Teen Burger d'A&W, bien-aimé partout au pays, est offert à seulement 4,99 $ du 28 avril au 11 mai.

A&W est un incontournable canadien d'une génération à l'autre depuis l'ouverture de son tout premier restaurant à Winnipeg, au Manitoba, en 1956. Et le Teen Burger, qui a fait son apparition en 1961, n'est pas étranger à ce succès : à ce jour, parmi les burgers d'A&W, il reste le préféré des Canadiens et Canadiennes.

À partir du 28 avril, partout au pays, profitez-en pour savourer ce grand classique à petit prix! (Groupe CNW/Services alimentaires A&W du Canada Inc.)

Le Teen Burger doit son vrai bon goût aux ingrédients de qualité qui le composent : une boulette de bœuf juteuse nourrie à l'herbe et élevée sans hormones ni stéroïdes parfaitement assaisonnée, du vrai fromage cheddar, de la laitue croquante, des tranches d'oignon, de tomate et de cornichon, sans oublier la légendaire sauce Teen.

« Le Teen Burger a fait ses preuves, c'est un vrai classique canadien. Au menu depuis plus de soixante ans, il fait partie des souvenirs précieux de nombreuses familles. On a donc le grand plaisir de l'offrir à petit prix pour inviter tout le monde à savourer ce qu'on croît humblement être le meilleur burger au Canada », indique Susan Senecal, présidente et cheffe de la direction des Services alimentaires A&W du Canada.

À seulement 4,99 $, savourer un vrai bon Teen Burger n'a jamais été aussi délicieux! Passez chez A&W ou commandez-le sur l'appli et gâtez-vous pour aussi peu que 4,99 $.

