MONTRÉAL, le 23 avril 2025 /CNW/ - Les amateurs d'A&W obtiennent maintenant de délicieuses récompenses! Choisir A&W, la première chaîne de burgers au Canada, est désormais encore plus satisfaisant grâce au nouveau programme de Récompenses A&W. Ce dernier donne la chance aux Canadiens et aux Canadiennes d'accumuler des points à échanger pour obtenir des favoris du menu d'A&W gratuitement.

A&W célèbre le lancement de son tout nouveau programme de Récompenses A&W™!

Si vous avez déjà un compte sur l'appli A&W, vous n'avez rien de plus à faire!

Les nouveaux invités peuvent télécharger l'appli A&W et s'inscrire.

Que vous commandiez sur l'appli A&W ou encore que vous balayiez le code QR lorsque vous commandez en restaurant, chaque visite vous rapproche du moment où vous échangerez vos points contre des favoris du menu d'A&W comme notre fameuse Root Beer A&W™, nos rondelles d'oignon croustillantes ou notre savoureux Teen Burger.

Échangez vos points contre de savoureuses récompenses

Récoltez 10 points* pour chaque 1 $** dépensé. Lorsque vous échangez vos points, obtenez jusqu'à trois articles par transaction, sélectionnés parmi les différents niveaux de récompenses.

Voici les favoris du menu d'A&W que vous pouvez obtenir selon les points que vous avez accumulés :

300 points : Root Beer A&W™ de format régulier, petit café, chausson aux pommes, patates hachées brunes

600 points : Buddy Burger™, petit latte, petite portion de frites

900 points : rondelles d'oignon, Mama Burger™

1500 points : Teen Burger, Burger au Poulet Chubby™, combo Mama Burger™, combo déjeuner classique.

« Chers invités d'A&W, de vraies bonnes récompenses vous attendent! Vous l'avez demandé et on a enfin le grand plaisir d'annoncer le lancement de notre programme de récompenses. Votre fidélité envers A&W nous fait vraiment chaud au cœur, et on voulait vous rendre la pareille en vous proposant des récompenses à chacune de vos visites », dit Angie Tsang, directrice du marketing relationnel chez A&W.

Téléchargez l'appli A&W et inscrivez-vous au programme de Récompenses A&W pour commencer à accumuler des points chaque fois que vous commandez.

Pour en savoir plus au sujet des Récompenses A&W, veuillez vous référer aux Modalités d'utilisation.

* Les points obtenus à chaque commande expirent 12 mois après le mois civil au cours duquel ils ont été reçus.

** Les points sont calculés selon le sous-total de chaque commande (après les rabais, offres et autres réductions). Les taxes, les frais et les achats effectués sur une plateforme tierce sont exclus.

À propos d'A&W Canada

A&W est la première chaîne de burgers au Canada, avec plus de 1 050 restaurants fièrement détenus et exploités par des Canadiens. Reconnus pour notre célèbre famille Burger, nous offrons des classiques savoureux comme le Teen Burger™, les rondelles d'oignon faites à la main ainsi que la Root Beer A&W™. Vous pouvez déguster nos burgers, nos déjeuners, nos boissons et bien plus encore dans l'un de nos restaurants partout au pays. Pour plus d'informations, visitez le aw.ca.

